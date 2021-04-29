Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210429/naftogaz-1730412752.html
Украине предрекли проблемы с МВФ из-за увольнения главы "Нафтогаза"
Украине предрекли проблемы с МВФ из-за увольнения главы "Нафтогаза"
Увольнение главы "Нафтогаза" Андрея Коболева грозит Украине осложнением переговоров по представлению ей международной финансовой помощи, пишет агентство... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T04:59
2021-04-29T10:42
юрий витренко
андрей коболев
нафтогаз украины
мвф
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_eff805eb6ca5422fb05a36af24dfac21.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Увольнение главы "Нафтогаза" Андрея Коболева грозит Украине осложнением переговоров по представлению ей международной финансовой помощи, пишет агентство Bloomberg.Украинский кабмин снял Коболева, занимавшего пост исполнительного директора "Нафтогаза" с 2014 года, с должности, сославшись на убыток в 19 миллиардов гривен (684 миллиона долларов) за прошлый год. С 29 апреля компанию возглавит Юрий Витренко. "Неожиданный шаг рискует расстроить западных доноров, в том числе Международный валютный фонд, которые поддерживали Коболева и уже были потрясены тем, что многие реформисты покинули администрацию президента Владимира Зеленского в течение двух лет", — предупреждает Bloomberg.Агентство отмечает, что Коболев был "главным архитектором" реформы энергетики, которая помогла Украине сократить бюджетный дефицит, однако его критиковали за повышение тарифов на отопление.По словам Коболева, сам он узнал об увольнении из новостей. В пресс-службе "Нафтогаза" решение о снятии гендиректора назвали юридической манипуляцией, которая демонстрирует возвращение к практике ручного управления госпредприятиями. Программа поддержки Украины, которую совет управляющих МВФ одобрил прошлым летом, предусматривает выделение пяти миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда Киев уже получил, а остальное предполагалось перечислить в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов.
https://ria.ru/20210424/naftogaz-1729686898.html
https://ria.ru/20210417/finansirovanie-1728743459.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_5531fab3c4ed3207ece8557c058c3761.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий витренко, андрей коболев, нафтогаз украины, мвф, владимир зеленский, украина, в мире

Украине предрекли проблемы с МВФ из-за увольнения главы "Нафтогаза"

04:59 29.04.2021 (обновлено: 10:42 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Увольнение главы "Нафтогаза" Андрея Коболева грозит Украине осложнением переговоров по представлению ей международной финансовой помощи, пишет агентство Bloomberg.
Украинский кабмин снял Коболева, занимавшего пост исполнительного директора "Нафтогаза" с 2014 года, с должности, сославшись на убыток в 19 миллиардов гривен (684 миллиона долларов) за прошлый год. С 29 апреля компанию возглавит Юрий Витренко.
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
24 апреля, 08:00
"Нафтогаз Украины" посрамил "Газпром" своими финансовыми результатами
"Неожиданный шаг рискует расстроить западных доноров, в том числе Международный валютный фонд, которые поддерживали Коболева и уже были потрясены тем, что многие реформисты покинули администрацию президента Владимира Зеленского в течение двух лет", — предупреждает Bloomberg.
Агентство отмечает, что Коболев был "главным архитектором" реформы энергетики, которая помогла Украине сократить бюджетный дефицит, однако его критиковали за повышение тарифов на отопление.
По словам Коболева, сам он узнал об увольнении из новостей. В пресс-службе "Нафтогаза" решение о снятии гендиректора назвали юридической манипуляцией, которая демонстрирует возвращение к практике ручного управления госпредприятиями.
Программа поддержки Украины, которую совет управляющих МВФ одобрил прошлым летом, предусматривает выделение пяти миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда Киев уже получил, а остальное предполагалось перечислить в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 18:49
Киев не рассматривает сценарий, при котором не получит деньги от МВФ
 
Юрий ВитренкоАндрей КоболевНафтогаз УкраиныМВФВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:57Слуцкий заявил об угрозе полноценной экономической войны
11:54В Коми проверят данные о нападении собаки на девятилетнюю девочку
11:50Следствие попросили возбудить дело за организацию водной блокады Крыма
11:47В Москве за сутки госпитализировали 1003 пациента с COVID-19
11:45В России за сутки умерли 364 человека с COVID-19
11:45На москвича завели дело за призывы к расправе над курганской полицией
11:44Эксперт объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
11:43В Москве выявили 3215 новых случаев COVID-19
11:42Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:42"РГ": в России ужесточат правила постановки на воинский учет
11:42В России выявили 9284 новых случая заражения коронавирусом
11:41В России за сутки 8442 человека выздоровели от COVID-19
11:41В Samsung представили новые ноутбуки
11:40СК завел дело против похитителя мальчика в Красноярске
11:40В Петербурге завели дело из-за граффити с Навальным, сообщил источник
11:38В Раде возмутились из-за марша в честь дивизии СС "Галичина"
11:34В Подмосковье будут судить банду наркоторговцев
11:33В Генштабе рассказали о результатах проверки боеготовности армии
11:30Грузинский оппозиционер назвал посла США диктатором
11:30Суд приобщил к делу почерковедческую экспертизу адвокатов Навального
Лента новостейМолния