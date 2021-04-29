https://ria.ru/20210429/naftogaz-1730412752.html

Украине предрекли проблемы с МВФ из-за увольнения главы "Нафтогаза"

Украине предрекли проблемы с МВФ из-за увольнения главы "Нафтогаза"

Увольнение главы "Нафтогаза" Андрея Коболева грозит Украине осложнением переговоров по представлению ей международной финансовой помощи, пишет агентство... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T04:59

2021-04-29T04:59

2021-04-29T10:42

юрий витренко

андрей коболев

нафтогаз украины

мвф

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Увольнение главы "Нафтогаза" Андрея Коболева грозит Украине осложнением переговоров по представлению ей международной финансовой помощи, пишет агентство Bloomberg.Украинский кабмин снял Коболева, занимавшего пост исполнительного директора "Нафтогаза" с 2014 года, с должности, сославшись на убыток в 19 миллиардов гривен (684 миллиона долларов) за прошлый год. С 29 апреля компанию возглавит Юрий Витренко. "Неожиданный шаг рискует расстроить западных доноров, в том числе Международный валютный фонд, которые поддерживали Коболева и уже были потрясены тем, что многие реформисты покинули администрацию президента Владимира Зеленского в течение двух лет", — предупреждает Bloomberg.Агентство отмечает, что Коболев был "главным архитектором" реформы энергетики, которая помогла Украине сократить бюджетный дефицит, однако его критиковали за повышение тарифов на отопление.По словам Коболева, сам он узнал об увольнении из новостей. В пресс-службе "Нафтогаза" решение о снятии гендиректора назвали юридической манипуляцией, которая демонстрирует возвращение к практике ручного управления госпредприятиями. Программа поддержки Украины, которую совет управляющих МВФ одобрил прошлым летом, предусматривает выделение пяти миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда Киев уже получил, а остальное предполагалось перечислить в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов.

https://ria.ru/20210424/naftogaz-1729686898.html

https://ria.ru/20210417/finansirovanie-1728743459.html

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юрий витренко, андрей коболев, нафтогаз украины, мвф, владимир зеленский, украина, в мире