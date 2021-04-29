Пасхальные наборы в Подмосковье стоят 500-700 рублей
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПасхальные куличи, яйца и творожная пасха во время обряда освящения в Великую субботу
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пасхальный набор в магазинах Московской области стоит в среднем от 500 до 700 рублей, в него входит яйцо, творог, сметана, пасхальные куличи, пищевые красители, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Подмосковья.
"Средняя стоимость пасхального набора к празднику в этом году составляет 500-700 рублей. Как правило, в пасхальный набор входят такие товары, как яйцо, творог, сметана, пасхальные куличи, пищевые красители", - сказал глава министерства сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский, слова которого приводятся в сообщении.
Министр также отметил, что уже сейчас пасхальных товаров приобретено больше, чем в прошлом году, а хлебопекарные предприятия Подмосковья произведут более 300 тонн куличей в 2021 году.
"Предприятиями Подмосковья изготавливаются куличи как небольшого размера весом 100 граммов, так и крупный пасхальный сдобный хлеб весом более полкилограмма из дрожжевого, бездрожжевого, творожного, сдобного теста, с изюмом или с цукатами. Для приготовления кулича необходимо больше четырех часов", - сказал министр, которого цитирует пресс-служба.
Праздник Пасха – главный праздник православных христиан. Он празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – между 4 апреля и 8 мая. В 2021 году православная Пасха празднуется 2 мая.