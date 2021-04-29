https://ria.ru/20210429/nabor-1730522276.html

Пасхальные наборы в Подмосковье стоят 500-700 рублей

Пасхальные наборы в Подмосковье стоят 500-700 рублей

Пасхальный набор в магазинах Московской области стоит в среднем от 500 до 700 рублей, в него входит яйцо, творог, сметана, пасхальные куличи, пищевые красители, РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T16:33

2021-04-29T16:33

2021-04-29T16:33

новости подмосковья

пасха

московская область (подмосковье)

светлое христово воскресение. пасха

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пасхальный набор в магазинах Московской области стоит в среднем от 500 до 700 рублей, в него входит яйцо, творог, сметана, пасхальные куличи, пищевые красители, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Подмосковья.Министр также отметил, что уже сейчас пасхальных товаров приобретено больше, чем в прошлом году, а хлебопекарные предприятия Подмосковья произведут более 300 тонн куличей в 2021 году.Праздник Пасха – главный праздник православных христиан. Он празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – между 4 апреля и 8 мая. В 2021 году православная Пасха празднуется 2 мая.

https://ria.ru/20210426/yarmarki-1730015804.html

московская область (подмосковье)

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2021

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пасха, московская область (подмосковье), светлое христово воскресение. пасха