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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210429/nabor-1730522276.html
Пасхальные наборы в Подмосковье стоят 500-700 рублей
Пасхальные наборы в Подмосковье стоят 500-700 рублей
Пасхальный набор в магазинах Московской области стоит в среднем от 500 до 700 рублей, в него входит яйцо, творог, сметана, пасхальные куличи, пищевые красители, РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T16:33
2021-04-29T16:33
новости подмосковья
пасха
московская область (подмосковье)
светлое христово воскресение. пасха
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пасхальный набор в магазинах Московской области стоит в среднем от 500 до 700 рублей, в него входит яйцо, творог, сметана, пасхальные куличи, пищевые красители, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Подмосковья.Министр также отметил, что уже сейчас пасхальных товаров приобретено больше, чем в прошлом году, а хлебопекарные предприятия Подмосковья произведут более 300 тонн куличей в 2021 году.Праздник Пасха – главный праздник православных христиан. Он празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – между 4 апреля и 8 мая. В 2021 году православная Пасха празднуется 2 мая.
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пасха, московская область (подмосковье), светлое христово воскресение. пасха

Пасхальные наборы в Подмосковье стоят 500-700 рублей

16:33 29.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПасхальные куличи, яйца и творожная пасха во время обряда освящения в Великую субботу
Пасхальные куличи, яйца и творожная пасха во время обряда освящения в Великую субботу - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пасхальный набор в магазинах Московской области стоит в среднем от 500 до 700 рублей, в него входит яйцо, творог, сметана, пасхальные куличи, пищевые красители, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Подмосковья.
"Средняя стоимость пасхального набора к празднику в этом году составляет 500-700 рублей. Как правило, в пасхальный набор входят такие товары, как яйцо, творог, сметана, пасхальные куличи, пищевые красители", - сказал глава министерства сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский, слова которого приводятся в сообщении.
Министр также отметил, что уже сейчас пасхальных товаров приобретено больше, чем в прошлом году, а хлебопекарные предприятия Подмосковья произведут более 300 тонн куличей в 2021 году.
"Предприятиями Подмосковья изготавливаются куличи как небольшого размера весом 100 граммов, так и крупный пасхальный сдобный хлеб весом более полкилограмма из дрожжевого, бездрожжевого, творожного, сдобного теста, с изюмом или с цукатами. Для приготовления кулича необходимо больше четырех часов", - сказал министр, которого цитирует пресс-служба.
Праздник Пасха – главный праздник православных христиан. Он празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – между 4 апреля и 8 мая. В 2021 году православная Пасха празднуется 2 мая.
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Новости ПодмосковьяПасхаМосковская область (Подмосковье)Светлое Христово Воскресение. Пасха
 
 
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