https://ria.ru/20210429/musor-1730430579.html

Названы регионы-лидеры по раздельному сбору мусора

Названы регионы-лидеры по раздельному сбору мусора

Охват населения раздельным сбором мусора превысил 90% в Москве, Московской области и Коми, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Российского экологического... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T10:21

2021-04-29T10:21

2021-04-29T10:35

россия

российский экологический оператор

москва

московская область (подмосковье)

новгородская область

общество

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Охват населения раздельным сбором мусора превысил 90% в Москве, Московской области и Коми, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Российского экологического оператора".Согласно данным мониторинга на январь, текущий охват населения раздельным накоплением ТКО в Москве составляет 100%, в Московской области - 97%, в Коми - 92,6%.Далее показатели распределились следующим образом: Псковская область - 60,8%, Ярославская область - 60,1%, Камчатский край - 57,8%, Свердловская область - 56%, Удмуртия - 56%, Астраханская область - 52%, Ставропольский край - 49,1%, Новгородская область - 48%, Мордовия - 43,35%, Орловская область - 42,1%, Карачаево-Черкессия - 41%, Липецкая область - 39%.Как уточнили в РЭО, по фракциям отходы разделяют в Коми, Мордовии, Псковской области и на Камчатке, в остальных регионах предусмотрена двухконтейнерная система сбора.По словам официального представителя РЭО Дмитрия Бойко, раздельный сбор отходов еще не внедрялся в тех регионах, где пока недостаточно мощностей по обработке и утилизации ТКО.В РЭО отметили, что считают вовлеченность в раздельный сбор регионов по количеству площадок, оборудованных контейнерами для раздельного сбора. Такой подход неоднократно вызывал критику общественников. По их мнению, наличие контейнера не является свидетельством развития раздельного сбора: отходы могут не сортироваться и вывозиться на полигон.Он также отметил, что сброс отходов из разных контейнеров для вторсырья и смешанных отходов в одну машину — это грубое нарушение."Если вы его заметили, присылайте обращение в систему "РЭО Радар" radar.reo.ru. Будем разбираться. Все полезные и пригодные для переработки фракции должны направляться на соответствующие предприятия по переработке", - добавил Буцаев.Публично-правовая компания РЭО является основным координатором реформы сферы обращения с отходами в России. Мусорная реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

https://ria.ru/20210428/musor-1730251344.html

https://ria.ru/20210210/musor-1596822895.html

https://ria.ru/20200330/1569345075.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

новгородская область

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