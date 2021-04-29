Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210429/musor-1730430579.html
Названы регионы-лидеры по раздельному сбору мусора
Названы регионы-лидеры по раздельному сбору мусора
Охват населения раздельным сбором мусора превысил 90% в Москве, Московской области и Коми, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Российского экологического... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T10:21
2021-04-29T10:35
россия
российский экологический оператор
москва
московская область (подмосковье)
новгородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582148405_0:58:1366:826_1920x0_80_0_0_8897282e4cd2f1da8487e13c8b3eca5d.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Охват населения раздельным сбором мусора превысил 90% в Москве, Московской области и Коми, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Российского экологического оператора".Согласно данным мониторинга на январь, текущий охват населения раздельным накоплением ТКО в Москве составляет 100%, в Московской области - 97%, в Коми - 92,6%.Далее показатели распределились следующим образом: Псковская область - 60,8%, Ярославская область - 60,1%, Камчатский край - 57,8%, Свердловская область - 56%, Удмуртия - 56%, Астраханская область - 52%, Ставропольский край - 49,1%, Новгородская область - 48%, Мордовия - 43,35%, Орловская область - 42,1%, Карачаево-Черкессия - 41%, Липецкая область - 39%.Как уточнили в РЭО, по фракциям отходы разделяют в Коми, Мордовии, Псковской области и на Камчатке, в остальных регионах предусмотрена двухконтейнерная система сбора.По словам официального представителя РЭО Дмитрия Бойко, раздельный сбор отходов еще не внедрялся в тех регионах, где пока недостаточно мощностей по обработке и утилизации ТКО.В РЭО отметили, что считают вовлеченность в раздельный сбор регионов по количеству площадок, оборудованных контейнерами для раздельного сбора. Такой подход неоднократно вызывал критику общественников. По их мнению, наличие контейнера не является свидетельством развития раздельного сбора: отходы могут не сортироваться и вывозиться на полигон.Он также отметил, что сброс отходов из разных контейнеров для вторсырья и смешанных отходов в одну машину — это грубое нарушение."Если вы его заметили, присылайте обращение в систему "РЭО Радар" radar.reo.ru. Будем разбираться. Все полезные и пригодные для переработки фракции должны направляться на соответствующие предприятия по переработке", - добавил Буцаев.Публично-правовая компания РЭО является основным координатором реформы сферы обращения с отходами в России. Мусорная реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.
https://ria.ru/20210428/musor-1730251344.html
https://ria.ru/20210210/musor-1596822895.html
https://ria.ru/20200330/1569345075.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582148405_62:0:1185:842_1920x0_80_0_0_d80fa6227c57aa0d6f381b2cca59db00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, российский экологический оператор, москва, московская область (подмосковье), новгородская область, общество

Названы регионы-лидеры по раздельному сбору мусора

10:21 29.04.2021 (обновлено: 10:35 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевРаздельный сбор мусора
Раздельный сбор мусора - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Охват населения раздельным сбором мусора превысил 90% в Москве, Московской области и Коми, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Российского экологического оператора".
Согласно данным мониторинга на январь, текущий охват населения раздельным накоплением ТКО в Москве составляет 100%, в Московской области - 97%, в Коми - 92,6%.
Вывоз и утилизация мусора в Домодедово - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 09:29
В ВШЭ оценили эффективность сжигания мусора в России
Далее показатели распределились следующим образом: Псковская область - 60,8%, Ярославская область - 60,1%, Камчатский край - 57,8%, Свердловская область - 56%, Удмуртия - 56%, Астраханская область - 52%, Ставропольский край - 49,1%, Новгородская область - 48%, Мордовия - 43,35%, Орловская область - 42,1%, Карачаево-Черкессия - 41%, Липецкая область - 39%.
Как уточнили в РЭО, по фракциям отходы разделяют в Коми, Мордовии, Псковской области и на Камчатке, в остальных регионах предусмотрена двухконтейнерная система сбора.
По словам официального представителя РЭО Дмитрия Бойко, раздельный сбор отходов еще не внедрялся в тех регионах, где пока недостаточно мощностей по обработке и утилизации ТКО.
Раздельный сбор мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 14:15Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Бирюков рассказал о программе раздельного сбора мусора в Москве
В РЭО отметили, что считают вовлеченность в раздельный сбор регионов по количеству площадок, оборудованных контейнерами для раздельного сбора. Такой подход неоднократно вызывал критику общественников. По их мнению, наличие контейнера не является свидетельством развития раздельного сбора: отходы могут не сортироваться и вывозиться на полигон.
"Смысл сортировки — снизить объем отходов, направляемых на захоронение. То есть направить их на переработку. К 2030 году национальная цель — снизить объем захоронения на 50%. И добиться этого можно только, если будет развита инфраструктура по сбору вторсырья, то есть должна быть широкая сеть контейнеров для РСО по всей стране. На данный момент РЭО собрал заявки от региональных властей на приобретение 290 812 баков", - уточнил РИА Новости глава РЭО Денис Буцаев.
Он также отметил, что сброс отходов из разных контейнеров для вторсырья и смешанных отходов в одну машину — это грубое нарушение.
"Если вы его заметили, присылайте обращение в систему "РЭО Радар" radar.reo.ru. Будем разбираться. Все полезные и пригодные для переработки фракции должны направляться на соответствующие предприятия по переработке", - добавил Буцаев.
Публично-правовая компания РЭО является основным координатором реформы сферы обращения с отходами в России. Мусорная реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.
Вторсырье: разбираемся, какой мусор можно сдавать на переработку - РИА Новости, 1920, 30.03.2020
30 марта 2020, 12:41
Вторсырье: разбираемся, какой мусор можно сдавать на переработкуА что вообще можно выбрасывать в загадочный синий контейнер? На самом деле, все не так сложно: мы сделали для вас памятку. Теперь вы тоже можете сделать мир чуточку лучше.
 
РоссияРоссийский экологический операторМоскваМосковская область (Подмосковье)Новгородская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:57Слуцкий заявил об угрозе полноценной экономической войны
11:54В Коми проверят данные о нападении собаки на девятилетнюю девочку
11:50Следствие попросили возбудить дело за организацию водной блокады Крыма
11:47В Москве за сутки госпитализировали 1003 пациента с COVID-19
11:45В России за сутки умерли 364 человека с COVID-19
11:45На москвича завели дело за призывы к расправе над курганской полицией
11:44Эксперт объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
11:43В Москве выявили 3215 новых случаев COVID-19
11:42Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:42"РГ": в России ужесточат правила постановки на воинский учет
11:42В России выявили 9284 новых случая заражения коронавирусом
11:41В России за сутки 8442 человека выздоровели от COVID-19
11:41В Samsung представили новые ноутбуки
11:40СК завел дело против похитителя мальчика в Красноярске
11:40В Петербурге завели дело из-за граффити с Навальным, сообщил источник
11:38В Раде возмутились из-за марша в честь дивизии СС "Галичина"
11:34В Подмосковье будут судить банду наркоторговцев
11:33В Генштабе рассказали о результатах проверки боеготовности армии
11:30Грузинский оппозиционер назвал посла США диктатором
11:30Суд приобщил к делу почерковедческую экспертизу адвокатов Навального
Лента новостейМолния