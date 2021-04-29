Названы регионы-лидеры по раздельному сбору мусора
10:21 29.04.2021 (обновлено: 10:35 29.04.2021)
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Охват населения раздельным сбором мусора превысил 90% в Москве, Московской области и Коми, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Российского экологического оператора".
Согласно данным мониторинга на январь, текущий охват населения раздельным накоплением ТКО в Москве составляет 100%, в Московской области - 97%, в Коми - 92,6%.
Далее показатели распределились следующим образом: Псковская область - 60,8%, Ярославская область - 60,1%, Камчатский край - 57,8%, Свердловская область - 56%, Удмуртия - 56%, Астраханская область - 52%, Ставропольский край - 49,1%, Новгородская область - 48%, Мордовия - 43,35%, Орловская область - 42,1%, Карачаево-Черкессия - 41%, Липецкая область - 39%.
Как уточнили в РЭО, по фракциям отходы разделяют в Коми, Мордовии, Псковской области и на Камчатке, в остальных регионах предусмотрена двухконтейнерная система сбора.
По словам официального представителя РЭО Дмитрия Бойко, раздельный сбор отходов еще не внедрялся в тех регионах, где пока недостаточно мощностей по обработке и утилизации ТКО.
В РЭО отметили, что считают вовлеченность в раздельный сбор регионов по количеству площадок, оборудованных контейнерами для раздельного сбора. Такой подход неоднократно вызывал критику общественников. По их мнению, наличие контейнера не является свидетельством развития раздельного сбора: отходы могут не сортироваться и вывозиться на полигон.
"Смысл сортировки — снизить объем отходов, направляемых на захоронение. То есть направить их на переработку. К 2030 году национальная цель — снизить объем захоронения на 50%. И добиться этого можно только, если будет развита инфраструктура по сбору вторсырья, то есть должна быть широкая сеть контейнеров для РСО по всей стране. На данный момент РЭО собрал заявки от региональных властей на приобретение 290 812 баков", - уточнил РИА Новости глава РЭО Денис Буцаев.
Он также отметил, что сброс отходов из разных контейнеров для вторсырья и смешанных отходов в одну машину — это грубое нарушение.
"Если вы его заметили, присылайте обращение в систему "РЭО Радар" radar.reo.ru. Будем разбираться. Все полезные и пригодные для переработки фракции должны направляться на соответствующие предприятия по переработке", - добавил Буцаев.
Публично-правовая компания РЭО является основным координатором реформы сферы обращения с отходами в России. Мусорная реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.