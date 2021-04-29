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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210429/moskva-1730569276.html
Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 в Москве напряженной
Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 в Москве напряженной
Заболеваемость COVID-19 в Москве превышает средние показатели по стране, эпидемиологическая ситуация напряженная, сообщило городское управление Роспотребнадзора РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T19:30
2021-04-29T20:51
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в Москве превышает средние показатели по стране, эпидемиологическая ситуация напряженная, сообщило городское управление Роспотребнадзора на своем сайте.Роспотребнадзор рекомендовал жителям столицы в продолжительные выходные оставаться дома, встретить праздники в кругу семьи и "ограничить посещение массовых мероприятий". Кроме того, ведомство советует лицам старше 65 лет участвовать в богослужениях дистанционно или на открытом воздухе, а священникам — носить маски.Управление также предупредило, что с 1 по 10 мая усилит контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер.Владимир Путин 23 апреля подписал указ, согласно которому первые десять дней мая будут нерабочими. Как отмечается в документе, это сделано для сокращения распространения коронавируса.Согласно утренним данным оперштаба, В Москве впервые с конца января выявили более трех тысяч случаев заражения COVID-19 — 3215 инфицированных за сутки.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 в Москве напряженной

19:30 29.04.2021 (обновлено: 20:51 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в вестибюле станции "Пушкинская" Московского метрополитена
Пассажиры в вестибюле станции Пушкинская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в Москве превышает средние показатели по стране, эпидемиологическая ситуация напряженная, сообщило городское управление Роспотребнадзора на своем сайте.
"В связи с приближающимися главными для верующих людей религиозными праздниками Святой Пасхи у православных, Ураза-байрам у мусульман, а также продолжительными выходными днями с 1 по 10 мая управление Роспотребнадзора по городу Москве напоминает о сохраняющихся высоких рисках распространения новой коронавирусной инфекции в городе Москве", — говорится в сообщении ведомства.
Роспотребнадзор рекомендовал жителям столицы в продолжительные выходные оставаться дома, встретить праздники в кругу семьи и "ограничить посещение массовых мероприятий".
Кроме того, ведомство советует лицам старше 65 лет участвовать в богослужениях дистанционно или на открытом воздухе, а священникам — носить маски.
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Владимир Путин 23 апреля подписал указ, согласно которому первые десять дней мая будут нерабочими. Как отмечается в документе, это сделано для сокращения распространения коронавируса.
Согласно утренним данным оперштаба, В Москве впервые с конца января выявили более трех тысяч случаев заражения COVID-19 — 3215 инфицированных за сутки.
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