https://ria.ru/20210429/moskva-1730569276.html

Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 в Москве напряженной

Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 в Москве напряженной

Заболеваемость COVID-19 в Москве превышает средние показатели по стране, эпидемиологическая ситуация напряженная, сообщило городское управление Роспотребнадзора РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T19:30

2021-04-29T19:30

2021-04-29T20:51

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в Москве превышает средние показатели по стране, эпидемиологическая ситуация напряженная, сообщило городское управление Роспотребнадзора на своем сайте.Роспотребнадзор рекомендовал жителям столицы в продолжительные выходные оставаться дома, встретить праздники в кругу семьи и "ограничить посещение массовых мероприятий". Кроме того, ведомство советует лицам старше 65 лет участвовать в богослужениях дистанционно или на открытом воздухе, а священникам — носить маски.Управление также предупредило, что с 1 по 10 мая усилит контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер.Владимир Путин 23 апреля подписал указ, согласно которому первые десять дней мая будут нерабочими. Как отмечается в документе, это сделано для сокращения распространения коронавируса.Согласно утренним данным оперштаба, В Москве впервые с конца января выявили более трех тысяч случаев заражения COVID-19 — 3215 инфицированных за сутки.

https://ria.ru/20210429/may-1730471419.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество