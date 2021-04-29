Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 в Москве напряженной
19:30 29.04.2021 (обновлено: 20:51 29.04.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в вестибюле станции "Пушкинская" Московского метрополитена
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в Москве превышает средние показатели по стране, эпидемиологическая ситуация напряженная, сообщило городское управление Роспотребнадзора на своем сайте.
"В связи с приближающимися главными для верующих людей религиозными праздниками Святой Пасхи у православных, Ураза-байрам у мусульман, а также продолжительными выходными днями с 1 по 10 мая управление Роспотребнадзора по городу Москве напоминает о сохраняющихся высоких рисках распространения новой коронавирусной инфекции в городе Москве", — говорится в сообщении ведомства.
Роспотребнадзор рекомендовал жителям столицы в продолжительные выходные оставаться дома, встретить праздники в кругу семьи и "ограничить посещение массовых мероприятий".
Кроме того, ведомство советует лицам старше 65 лет участвовать в богослужениях дистанционно или на открытом воздухе, а священникам — носить маски.
Управление также предупредило, что с 1 по 10 мая усилит контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер.
Владимир Путин 23 апреля подписал указ, согласно которому первые десять дней мая будут нерабочими. Как отмечается в документе, это сделано для сокращения распространения коронавируса.
Согласно утренним данным оперштаба, В Москве впервые с конца января выявили более трех тысяч случаев заражения COVID-19 — 3215 инфицированных за сутки.