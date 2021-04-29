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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210429/morgenshtern-1730577717.html
Моргенштерн ответил матом на решение Украины признать его угрозой
Моргенштерн ответил матом на решение Украины признать его угрозой
Российский рэпер Алишер Моргенштерн отреагировал в инстаграме на решение украинского Минкульта о внесении его в черный список. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T20:19
2021-04-29T20:19
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
россия
шоу-бизнес
ситуация на украине
звезды
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российский рэпер Алишер Моргенштерн отреагировал в инстаграме на решение украинского Минкульта о внесении его в черный список."Украина, концертов не будет. Кто-то думает, что я угроза для вашей нации", — написал он.В следующей публикации музыкант нецензурно высказался о решениях политиков, а также выразил надежду на то, что рано или поздно сможет провести концерт в стране. Своих украинских фанатов Моргенштерн назвал братьями.Ранее пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины сообщила о внесении рэпера в черный список. Отмечалось, что исполнитель якобы создает угрозу национальной безопасности.В 2015 году на Украине обнародовали черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В их число попали Олег Газманов, Иосиф Кобзон, певица Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и другие. Перечень регулярно расширяется.
https://radiosputnik.ria.ru/20210429/morgenshtern-1730571413.html
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моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, шоу-бизнес, ситуация на украине, звезды, министерство культуры украины, украина, соцсети, в мире

Моргенштерн ответил матом на решение Украины признать его угрозой

20:19 29.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российский рэпер Алишер Моргенштерн отреагировал в инстаграме на решение украинского Минкульта о внесении его в черный список.
"Украина, концертов не будет. Кто-то думает, что я угроза для вашей нации", — написал он.
Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
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В следующей публикации музыкант нецензурно высказался о решениях политиков, а также выразил надежду на то, что рано или поздно сможет провести концерт в стране. Своих украинских фанатов Моргенштерн назвал братьями.
Ранее пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины сообщила о внесении рэпера в черный список. Отмечалось, что исполнитель якобы создает угрозу национальной безопасности.
В 2015 году на Украине обнародовали черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В их число попали Олег Газманов, Иосиф Кобзон, певица Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и другие. Перечень регулярно расширяется.
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