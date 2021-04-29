https://ria.ru/20210429/morgenshtern-1730577717.html

Моргенштерн ответил матом на решение Украины признать его угрозой

Моргенштерн ответил матом на решение Украины признать его угрозой

Российский рэпер Алишер Моргенштерн отреагировал в инстаграме на решение украинского Минкульта о внесении его в черный список. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T20:19

2021-04-29T20:19

2021-04-29T20:19

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российский рэпер Алишер Моргенштерн отреагировал в инстаграме на решение украинского Минкульта о внесении его в черный список."Украина, концертов не будет. Кто-то думает, что я угроза для вашей нации", — написал он.В следующей публикации музыкант нецензурно высказался о решениях политиков, а также выразил надежду на то, что рано или поздно сможет провести концерт в стране. Своих украинских фанатов Моргенштерн назвал братьями.Ранее пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины сообщила о внесении рэпера в черный список. Отмечалось, что исполнитель якобы создает угрозу национальной безопасности.В 2015 году на Украине обнародовали черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В их число попали Олег Газманов, Иосиф Кобзон, певица Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и другие. Перечень регулярно расширяется.

https://radiosputnik.ria.ru/20210429/morgenshtern-1730571413.html

https://ria.ru/20210325/morgenshtern-1602824369.html

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