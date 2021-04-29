https://ria.ru/20210429/more-1730529122.html

Ученые установили возраст Красного моря

Ученые установили возраст Красного моря

Ученые-геофизики выяснили, что Красное море примерно вдвое древнее, чем считали ранее. Новые данные показывают, что заложение морского бассейна и формирование... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T16:58

2021-04-29T16:58

2021-04-29T16:58

наука

геология

красное море

земля - риа наука

космос - риа наука

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Ученые-геофизики выяснили, что Красное море примерно вдвое древнее, чем считали ранее. Новые данные показывают, что заложение морского бассейна и формирование океанической земной коры по всей длине Красноморского рифта началось около 13 миллионов лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.Традиционно считается, что с геологической точки зрения Красное море — очень молодое образование. Оно находится в рифтовой зоне на границе Африканской и Аравийской литосферных плит. Геологические модели предполагают, что со временем по мере расхождения этих плит на месте Красного моря появится новый океан со своей специфической океанической корой, которая по составу и физическим характеристикам отличается от континентальной.Насколько уже сейчас присутствует новообразованная океаническая кора в основании Красного моря, до сих пор установить не удавалось, так как она не доступна для прямого наблюдения даже в центральной части бассейна, потому что дно перекрыто мощными слоями соли и рыхлых отложений.Саудовские исследователи из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы (KAUST) вместе с коллегами из Германии и Исландии объединили детальные карты морского дна с гравитационными и сейсмическими данными и впервые определили места выхода океанической коры на дне Красного моря."Существующие геологические модели Красного моря часто противоречат друг другу, в основном из-за ограниченности данных высокого разрешения и влияния наложенных слоев соли. Например, из-за солевых отложений не работают магнитные методы, так как лава, извергающаяся под соляными покровами, имеет магнитные сигнатуры, значительно отличающиеся от лав в других океанах, — приводятся в пресс-релизе университета слова одного из авторов исследования Фрукье ван дер Цвана (Froukje van der Zwan). — Мы решили начать все сначала, без предубеждений, и использовать данные о гравитации и землетрясениях, которые позволили нам "увидеть" кору сквозь солевые слои".Океаническая кора более плотная, чем континентальная, и эти различия находят отражение в локальном гравитационном поле. Авторы объединили данные о распределении вертикального градиента силы тяжести (VGG), полученные с помощью спутников, отслеживающих гравитационное поле Земли, с картами морского дна высокого разрешения, химическим составом горных пород и данными о землетрясениях, чтобы построить новую геолого-геофизическую модель бассейна.Оказалось, что Красное море имеет довольно простую геологическую структуру классического молодого океана с вулканами, расположенными по всей длине медленно распространяющегося рифта. Такие характеристики типичны для всех срединно-океанических хребтов, расположенных в осевых частях океанов по всему миру. "Большая часть Красного моря подстилается океанической корой, а континентальные плиты по обе стороны бассейна отстоят друг от друга дальше, чем указывали ранее", — говорит ван дер Цван.Новая модель позволила лучше объяснить некоторые структурные особенности Красноморской котловины, такие как активные системы разломов и кратеры подводных вулканов, а также более точно датировать начало ее формирования. По мнению исследователей, Красное море — не молодой, а вполне зрелый океанский бассейн возрастом около 13 миллионов лет.Авторы надеются, что их открытия найдут и конкретное практическое применение."Более четкое представление о том, где находятся границы литосферных плит, улучшат наше понимание региональной сейсмической активности", — отмечает ученый.

https://ria.ru/20210301/metan-1599469669.html

https://ria.ru/20200719/1574547826.html

красное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геология, красное море, земля - риа наука, космос - риа наука