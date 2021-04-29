https://ria.ru/20210429/monitoring-1730466874.html

Вертолеты МАЦ с мая приступят к мониторингу пожароопасной обстановки

Вертолеты МАЦ с мая приступят к мониторингу пожароопасной обстановки

Вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ) с 1 мая приступят к мониторингу пожароопасной обстановки в столице и соседних областях, сообщил журналистам... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T13:23

2021-04-29T13:23

2021-04-29T13:23

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

московский авиационный центр

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ) с 1 мая приступят к мониторингу пожароопасной обстановки в столице и соседних областях, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.В случае обнаружения очагов возгорания пилоты докладывают информацию на пульт оперативных служб города, и к месту пожара немедленно направляются пожарно-спасательные подразделения.Он подчеркнул, что к пожароопасному сезону летный состав подготовился заранее. Были проведены дневные и ночные учебно-тренировочные полеты.

https://realty.ria.ru/20210429/most-1730456796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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