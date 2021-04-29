Вертолеты МАЦ с мая приступят к мониторингу пожароопасной обстановки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНовый пожарный вертолет Ка-32А11ВС, приспособленный для полетов в сложных метеоусловиях, во время показательной тренировки уникальной службы воздушных спасателей Московского авиационного центра
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ) с 1 мая приступят к мониторингу пожароопасной обстановки в столице и соседних областях, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"С первого мая вертолеты Московского авиационного центра приступят к мониторингу пожароопасной обстановки в столице и соседних областях. Проведение разведки с воздуха - очень важная профилактическая мера, она позволяет выявить очаги возгорания на ранней стадии и оперативно провести мероприятия для их локализации и последующей ликвидации. В связи с риском возникновения природных пожаров вертолеты будут совершать облеты ежедневно до конца сентября", - отметил Бирюков.
В случае обнаружения очагов возгорания пилоты докладывают информацию на пульт оперативных служб города, и к месту пожара немедленно направляются пожарно-спасательные подразделения.
"Сами вертолеты оборудованы водосливным устройством, что позволяет им незамедлительно приступить к тушению пожара и сбросить пять тонн воды, чтобы ликвидировать огонь. Это особенно важно, если пожар возник в удаленном месте, и у спецтехники нет возможности проехать к нему",- рассказал заместитель мэра.
Он подчеркнул, что к пожароопасному сезону летный состав подготовился заранее. Были проведены дневные и ночные учебно-тренировочные полеты.