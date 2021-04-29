https://ria.ru/20210429/mmkf-1730583388.html
Названы победители ММКФ
Названы победители ММКФ
Призы 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) за лучшие роли, мужскую и женскую, получили иранский актер Сохейл Гханнадан, сыгравший в фильме... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T20:55
2021-04-29T20:55
2021-04-29T22:17
культура
культура
россия
алексей федорченко
сергей эйзенштейн
михаил зощенко
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Призы 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) за лучшие роли, мужскую и женскую, получили иранский актер Сохейл Гханнадан, сыгравший в фильме "Сын", и румынская актриса Андрея Грэмоштяну, снявшаяся в фильме "Засранка", передает корреспондент РИА Новости.Церемония вручения наград проходит в четверг в столичном театре "Россия".Гханнадан на церемонии не присутствовал, награду за него получила режиссер картины Нушин Мераджи, которая поблагодарила жюри за высокую оценку картины. Награду Грэмоштяну также получил режиссер картины Андрей Хуцуляк.Специальный приз жюри Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в этом году получил фильм "Кровопийцы" Юлиана Радльмайера из Германии.Алексей Федорченко, снявший фильм "Последняя "Милая Болгария" по мотивам книги Михаила Зощенко, получил приз Московского международного кинофестиваля за лучшую режиссуру."Спасибо огромное. Неправильно, наверное, что я получаю приз, а моя огромная команда — нет", — сказал режиссер, отметив, что над созданием картины трудилось большое количество талантливых людей.Лучшим документальным фильмом фестиваля признали фильм "Сабайя" швейцарского режиссера Хогира Хирори, жюри также отметили российскую картину "Амурская Голгофа" Юлии Серьгиной.Приз за лучший фильм конкурса короткого метра получила немецкая картина "Коллеги" Янниса Александера Кифера. Режиссер поблагодарил за награду и отметил, что его фильм говорит "о нашем общем травмирующем прошлом и призывает с этим что-то сделать".Специальный приз Московского международного кинофестиваля "Верю. Константин Станиславский" вручили народному артисту РСФСР Сергею Никоненко, который в апреле этого года отметил 80-летие.Приз вручил президент фестиваля Никита Михалков."Приз Станиславского "Верю" получит человек, с которым меня связывает очень давняя дружба... Но приз он получает не за это, а за то, что он действительно верен этой актерской школе (школе Станиславского. — Прим. ред.)", — сказал Михалков."Не скрою, мне очень приятно получить этот приз от живого классика отечественного кино, тем более я могу констатировать с радостью, что я участвовал в становлении этого лучшего режиссера России", — сказал Никоненко, получая награду.Московский международный кинофестиваль — один из старейших в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. В этом году ММКФ проходит с 22 по 29 апреля.
https://ria.ru/20210429/mmkf-1730498516.html
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культура, россия, алексей федорченко, сергей эйзенштейн, михаил зощенко
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Призы 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) за лучшие роли, мужскую и женскую, получили иранский актер Сохейл Гханнадан, сыгравший в фильме "Сын", и румынская актриса Андрея Грэмоштяну, снявшаяся в фильме "Засранка", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения наград проходит в четверг в столичном театре "Россия".
Гханнадан на церемонии не присутствовал, награду за него получила режиссер картины Нушин Мераджи, которая поблагодарила жюри за высокую оценку картины. Награду Грэмоштяну также получил режиссер картины Андрей Хуцуляк.
Специальный приз жюри Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в этом году получил фильм "Кровопийцы" Юлиана Радльмайера из Германии.
Алексей Федорченко
, снявший фильм "Последняя "Милая Болгария" по мотивам книги Михаила Зощенко
, получил приз Московского международного кинофестиваля за лучшую режиссуру.
"Спасибо огромное. Неправильно, наверное, что я получаю приз, а моя огромная команда — нет", — сказал режиссер, отметив, что над созданием картины трудилось большое количество талантливых людей.
Лучшим документальным фильмом фестиваля признали фильм "Сабайя" швейцарского режиссера Хогира Хирори, жюри также отметили российскую картину "Амурская Голгофа" Юлии Серьгиной.
Приз за лучший фильм конкурса короткого метра получила немецкая картина "Коллеги" Янниса Александера Кифера. Режиссер поблагодарил за награду и отметил, что его фильм говорит "о нашем общем травмирующем прошлом и призывает с этим что-то сделать".
Специальный приз Московского международного кинофестиваля "Верю. Константин Станиславский" вручили народному артисту РСФСР Сергею Никоненко, который в апреле этого года отметил 80-летие.
Приз вручил президент фестиваля Никита Михалков
.
"Приз Станиславского "Верю" получит человек, с которым меня связывает очень давняя дружба... Но приз он получает не за это, а за то, что он действительно верен этой актерской школе (школе Станиславского. — Прим. ред.)", — сказал Михалков.
"Не скрою, мне очень приятно получить этот приз от живого классика отечественного кино, тем более я могу констатировать с радостью, что я участвовал в становлении этого лучшего режиссера России", — сказал Никоненко, получая награду.
Московский международный кинофестиваль — один из старейших в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн
. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. В этом году ММКФ проходит с 22 по 29 апреля.