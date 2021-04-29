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Рада назначила нового главу Минэнерго Украины
Рада назначила нового главу Минэнерго Украины
Парламент Украины назначил министром энергетики и угольной промышленности страны бывшего вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко, такое решение в... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T11:05
2021-04-29T11:25
энергоатом
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КИЕВ, 29 апр - РИА Новости. Парламент Украины назначил министром энергетики и угольной промышленности страны бывшего вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко, такое решение в четверг поддержали 305 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.Рада в середине декабря 2020 года отказалась назначить бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Впоследствии Витренко был назначен и. о. министра. Позже, в январе 2021 года, Раде вновь не хватило голосов для его назначения. В марте украинские СМИ сообщали, что Витренко якобы написал заявление об отставке. В среду кабмин Украины уволил главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам 2020 года и назначил на этот пост Витренко.Галущенко - опытный юрист с многолетним стажем работы в государственном и частном секторе, доцент кафедры международного частного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Получил высшее образование в Львовском государственном университете по специальности "Правоведение", также закончил Украинскую академию внешней торговли по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности", имеет диплом магистра международного менеджмента. Работал в прокуратуре, министерстве иностранных дел Украины. В мая 2020 года Галущенко был назначен вице-президентом "Энергоатома".
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энергоатом, верховная рада украины, украина, в мире

Рада назначила нового главу Минэнерго Украины

11:05 29.04.2021 (обновлено: 11:25 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистры Украины на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Министры Украины на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Читать ria.ru в
КИЕВ, 29 апр - РИА Новости. Парламент Украины назначил министром энергетики и угольной промышленности страны бывшего вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко, такое решение в четверг поддержали 305 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Рада в середине декабря 2020 года отказалась назначить бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Впоследствии Витренко был назначен и. о. министра. Позже, в январе 2021 года, Раде вновь не хватило голосов для его назначения. В марте украинские СМИ сообщали, что Витренко якобы написал заявление об отставке. В среду кабмин Украины уволил главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам 2020 года и назначил на этот пост Витренко.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
04:59
Украине предрекли проблемы с МВФ из-за увольнения главы "Нафтогаза"
Галущенко - опытный юрист с многолетним стажем работы в государственном и частном секторе, доцент кафедры международного частного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Получил высшее образование в Львовском государственном университете по специальности "Правоведение", также закончил Украинскую академию внешней торговли по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности", имеет диплом магистра международного менеджмента. Работал в прокуратуре, министерстве иностранных дел Украины. В мая 2020 года Галущенко был назначен вице-президентом "Энергоатома".
 
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