https://ria.ru/20210429/ministr-1730438342.html

Рада назначила нового главу Минэнерго Украины

Рада назначила нового главу Минэнерго Украины

Парламент Украины назначил министром энергетики и угольной промышленности страны бывшего вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко, такое решение в... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T11:05

2021-04-29T11:05

2021-04-29T11:25

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КИЕВ, 29 апр - РИА Новости. Парламент Украины назначил министром энергетики и угольной промышленности страны бывшего вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко, такое решение в четверг поддержали 305 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.Рада в середине декабря 2020 года отказалась назначить бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Впоследствии Витренко был назначен и. о. министра. Позже, в январе 2021 года, Раде вновь не хватило голосов для его назначения. В марте украинские СМИ сообщали, что Витренко якобы написал заявление об отставке. В среду кабмин Украины уволил главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам 2020 года и назначил на этот пост Витренко.Галущенко - опытный юрист с многолетним стажем работы в государственном и частном секторе, доцент кафедры международного частного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Получил высшее образование в Львовском государственном университете по специальности "Правоведение", также закончил Украинскую академию внешней торговли по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности", имеет диплом магистра международного менеджмента. Работал в прокуратуре, министерстве иностранных дел Украины. В мая 2020 года Галущенко был назначен вице-президентом "Энергоатома".

https://ria.ru/20210429/naftogaz-1730412752.html

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энергоатом, верховная рада украины, украина, в мире