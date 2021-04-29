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Никита Михалков сделал прививку от коронавируса
Никита Михалков сделал прививку от коронавируса
Режиссер Никита Михалков сообщил, что сделал первую прививку от коронавируса и чувствует себя нормально, он решил вакцинироваться, потому что "понял, что теряет РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T16:51
2021-04-29T16:51
2021-04-29T16:51
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков сообщил, что сделал первую прививку от коронавируса и чувствует себя нормально, он решил вакцинироваться, потому что "понял, что теряет бдительность"."Вроде пока все слава богу. Я должен через три недели сделать второй укол. Я только привился, результата пока не знаю... Я могу по своему опыту сказать, что я вакцинировался, потому что понял, что теряю бдительность: хожу, общаюсь. Я стал ловить себя на том, что забыл маску. Где тебя бахнет – бог его знает где. А раз так, то нужно вакцинироваться", - сказал Михалков журналистам.В октябре 2020 года Михалков отпраздновал 75-летие.
https://ria.ru/20210426/interval-1729986446.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, никита михалков, общество