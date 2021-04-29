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В МИД прокомментировали заявления Болгарии и Чехии по взрывам
В МИД прокомментировали заявления Болгарии и Чехии по взрывам
Болгария и Чехия после своих заявлений по взрывам и хранению оружия на складах должны ответить на множество вопросов, заявила официальный представитель... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T17:32
2021-04-29T17:32
россия
франц фердинанд
сергей лавров
дмитрий песков
москва
чехия
в мире
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Болгария и Чехия после своих заявлений по взрывам и хранению оружия на складах должны ответить на множество вопросов, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что ЕС должен разобраться с выполнением его странами обязательств в сфере торговли оружием из-за ситуации, при которой к хранению оружия и боеприпасов имеют отношение "какие-то частные предприниматели"."Да, безусловно. И сами страны, и объединения этих стран должны ответить на вопрос, эти вопросы уже возникли, поставлены внутри этих стран, эти вопросы требуют международной реакции. Нужно четко понимать, как осуществляется контроль над вооружениями в этих странах, как соблюдаются международные обязательства властями в этих странах, что произошло с этими вооружениями, складами, кто и как вел расследование и почему была допущена грубая политизация этих расследований", - сказала Захарова на брифинге в четверг.По ее словам, проведенные расследования не привели ни к чему, только к политическим выводам."Кстати, должен быть отдельный ответ по этому вопросу - как получается, что политики влияют на ход расследования, явно оказывают давление на ход следствия", - добавила она.Ранее Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру сообщило, что шестеро граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева.Как сказал на это глава российского МИД Сергей Лавров, София такими заявлениями решила перещеголять чехов. Он добавил, говоря о заявлениях Болгарии, что Россию могут обвинить и в убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал шаги Болгарии неприемлемыми и пообещал ответ от России.Ранее, в середине апреля, Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. Ранее в МИД РФ заявили, что Прага в качестве российского ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне.
https://ria.ru/20210428/bolgariya-1730385616.html
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россия, франц фердинанд, сергей лавров, дмитрий песков, москва, чехия, в мире

В МИД прокомментировали заявления Болгарии и Чехии по взрывам

17:32 29.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Болгария и Чехия после своих заявлений по взрывам и хранению оружия на складах должны ответить на множество вопросов, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что ЕС должен разобраться с выполнением его странами обязательств в сфере торговли оружием из-за ситуации, при которой к хранению оружия и боеприпасов имеют отношение "какие-то частные предприниматели".
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"Да, безусловно. И сами страны, и объединения этих стран должны ответить на вопрос, эти вопросы уже возникли, поставлены внутри этих стран, эти вопросы требуют международной реакции. Нужно четко понимать, как осуществляется контроль над вооружениями в этих странах, как соблюдаются международные обязательства властями в этих странах, что произошло с этими вооружениями, складами, кто и как вел расследование и почему была допущена грубая политизация этих расследований", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
По ее словам, проведенные расследования не привели ни к чему, только к политическим выводам.
"Кстати, должен быть отдельный ответ по этому вопросу - как получается, что политики влияют на ход расследования, явно оказывают давление на ход следствия", - добавила она.
Ранее Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру сообщило, что шестеро граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева.
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Как сказал на это глава российского МИД Сергей Лавров, София такими заявлениями решила перещеголять чехов. Он добавил, говоря о заявлениях Болгарии, что Россию могут обвинить и в убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал шаги Болгарии неприемлемыми и пообещал ответ от России.
Ранее, в середине апреля, Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. Ранее в МИД РФ заявили, что Прага в качестве российского ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне.
 
РоссияФранц ФердинандСергей ЛавровДмитрий ПесковМоскваЧехияВ мире
 
 
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