В МИД прокомментировали заявления Болгарии и Чехии по взрывам
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Болгария и Чехия после своих заявлений по взрывам и хранению оружия на складах должны ответить на множество вопросов, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что ЕС должен разобраться с выполнением его странами обязательств в сфере торговли оружием из-за ситуации, при которой к хранению оружия и боеприпасов имеют отношение "какие-то частные предприниматели".
"Да, безусловно. И сами страны, и объединения этих стран должны ответить на вопрос, эти вопросы уже возникли, поставлены внутри этих стран, эти вопросы требуют международной реакции. Нужно четко понимать, как осуществляется контроль над вооружениями в этих странах, как соблюдаются международные обязательства властями в этих странах, что произошло с этими вооружениями, складами, кто и как вел расследование и почему была допущена грубая политизация этих расследований", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
По ее словам, проведенные расследования не привели ни к чему, только к политическим выводам.
"Кстати, должен быть отдельный ответ по этому вопросу - как получается, что политики влияют на ход расследования, явно оказывают давление на ход следствия", - добавила она.
Ранее Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру сообщило, что шестеро граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева.
Как сказал на это глава российского МИД Сергей Лавров, София такими заявлениями решила перещеголять чехов. Он добавил, говоря о заявлениях Болгарии, что Россию могут обвинить и в убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал шаги Болгарии неприемлемыми и пообещал ответ от России.
Ранее, в середине апреля, Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. Ранее в МИД РФ заявили, что Прага в качестве российского ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне.