https://ria.ru/20210429/mid-1730541539.html

В МИД прокомментировали заявления Болгарии и Чехии по взрывам

В МИД прокомментировали заявления Болгарии и Чехии по взрывам

Болгария и Чехия после своих заявлений по взрывам и хранению оружия на складах должны ответить на множество вопросов, заявила официальный представитель... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T17:32

2021-04-29T17:32

2021-04-29T17:32

россия

франц фердинанд

сергей лавров

дмитрий песков

москва

чехия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729534155_0:79:3033:1785_1920x0_80_0_0_92beedbf92e7c78f120a8ac62ac74ce6.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Болгария и Чехия после своих заявлений по взрывам и хранению оружия на складах должны ответить на множество вопросов, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что ЕС должен разобраться с выполнением его странами обязательств в сфере торговли оружием из-за ситуации, при которой к хранению оружия и боеприпасов имеют отношение "какие-то частные предприниматели"."Да, безусловно. И сами страны, и объединения этих стран должны ответить на вопрос, эти вопросы уже возникли, поставлены внутри этих стран, эти вопросы требуют международной реакции. Нужно четко понимать, как осуществляется контроль над вооружениями в этих странах, как соблюдаются международные обязательства властями в этих странах, что произошло с этими вооружениями, складами, кто и как вел расследование и почему была допущена грубая политизация этих расследований", - сказала Захарова на брифинге в четверг.По ее словам, проведенные расследования не привели ни к чему, только к политическим выводам."Кстати, должен быть отдельный ответ по этому вопросу - как получается, что политики влияют на ход расследования, явно оказывают давление на ход следствия", - добавила она.Ранее Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру сообщило, что шестеро граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева.Как сказал на это глава российского МИД Сергей Лавров, София такими заявлениями решила перещеголять чехов. Он добавил, говоря о заявлениях Болгарии, что Россию могут обвинить и в убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал шаги Болгарии неприемлемыми и пообещал ответ от России.Ранее, в середине апреля, Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. Ранее в МИД РФ заявили, что Прага в качестве российского ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне.

https://ria.ru/20210428/bolgariya-1730385616.html

https://ria.ru/20210427/diplomaty-1730184249.html

россия

москва

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, франц фердинанд, сергей лавров, дмитрий песков, москва, чехия, в мире