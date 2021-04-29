https://ria.ru/20210429/metro-1730450483.html
Бочкарев: московское метро за десять лет выросло на 300 километров
Бочкарев: московское метро за десять лет выросло на 300 километров
Протяженность системы московского метрополитена, учитывая первые два маршрута МЦД (Московских центральных диаметров) за 10 лет фактически выросла на 300... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:03
2021-04-29T12:03
2021-04-29T12:03
метро
транспортный комплекс москвы
андрей бочкарев
москва
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МОСКВА, 29 апр - РИА Недвижимость. Протяженность системы московского метрополитена, учитывая первые два маршрута МЦД (Московских центральных диаметров) за 10 лет фактически выросла на 300 километров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев."За десять лет введено 123,6 километра новых линий, 178,5 километра – с учетом запуска Московского центрального кольца (МЦК). А если учитывать два первых маршрута МЦД, которые фактически выступают в качестве новых наземных линий, то система метрополитена выросла более чем на 300 километров", - отметил он.По словам Бочкарева, построено 59 новых станций, а с учетом МЦК – 90 станций."Также мы ввели 11 электродепо, из них шесть новых и пять реконструированных, построили четыре дополнительных объекта: вторые вестибюли появились на станциях "Марьина Роща", "Международная" и "Петровско-Разумовская". Кроме того, создана пересадка между станциями "Динамо" Замоскворецкой линии и "Петровский парк" Большой кольцевой линии", - добавил заммэра.Ранее он сообщал, что по итогам 2021 года в Москве завершат строительство 28,3 километра линий метро и 11 станций – все они расположатся на Большой кольцевой линии. Также продолжатся работы по продлению существующих линий – Сокольнической до станции "Новомосковская", Люблинско-Дмитровской в район Северный, Калининско-Солнцевской во Внуково, Арбатско-Покровской в Гольяново и строительству новых радиусов – в Коммунарку, Троицк и Рублёво-Архангельское.
https://ria.ru/20210428/stroyka-1730321692.html
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метро, транспортный комплекс москвы, андрей бочкарев, москва
МОСКВА, 29 апр - РИА Недвижимость.
Протяженность системы московского метрополитена, учитывая первые два маршрута МЦД (Московских центральных диаметров) за 10 лет фактически выросла на 300 километров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев
.
"За десять лет введено 123,6 километра новых линий, 178,5 километра – с учетом запуска Московского центрального кольца (МЦК). А если учитывать два первых маршрута МЦД, которые фактически выступают в качестве новых наземных линий, то система метрополитена выросла более чем на 300 километров", - отметил он.
По словам Бочкарева, построено 59 новых станций, а с учетом МЦК – 90 станций.
"Также мы ввели 11 электродепо, из них шесть новых и пять реконструированных, построили четыре дополнительных объекта: вторые вестибюли появились на станциях "Марьина Роща", "Международная" и "Петровско-Разумовская". Кроме того, создана пересадка между станциями "Динамо" Замоскворецкой линии и "Петровский парк" Большой кольцевой линии", - добавил заммэра.
Ранее он сообщал, что по итогам 2021 года в Москве завершат строительство 28,3 километра линий метро и 11 станций – все они расположатся на Большой кольцевой линии. Также продолжатся работы по продлению существующих линий – Сокольнической до станции "Новомосковская", Люблинско-Дмитровской в район Северный, Калининско-Солнцевской во Внуково, Арбатско-Покровской в Гольяново и строительству новых радиусов – в Коммунарку, Троицк и Рублёво-Архангельское.