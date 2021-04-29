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В центре Москвы ограничат работу станций метро из-за репетиции парада
В центре Москвы ограничат работу станций метро из-за репетиции парада
Работу станций метро в центре Москвы ограничат, а маршруты ночных автобусов изменят в четверг вечером из-за репетиции парада, сообщил столичный департамент... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T00:14
2021-04-29T00:14
москва
общество
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Работу станций метро в центре Москвы ограничат, а маршруты ночных автобусов изменят в четверг вечером из-за репетиции парада, сообщил столичный департамент транспорта.В четверг с 19.00 до окончания репетиции парада на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека им. Ленина" - только на пересадку.Также возможны дополнительные ограничения на станциях метро "Маяковская", "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская", "Арбатская", "Кузнецкий Мост", "Лубянка" и "Китай-город".Изменения произойдут и в маршрутах наземного транспорта в центре столицы. В ночь на 30 апреля с 0.00 ночные автобусы и электробусы будут ходить: № н1 - от аэропорта Шереметьево до Тверской Заставы; № н2 - от Беловежской улицы до гостиницы "Украина"; № н3 - от Уссурийской улицы до метро "Лубянка"; № н4 - от Новокосино до метро "Таганская"; № н5 - от Каширского шоссе, 148 до метро "Таганская"; № н6 - от Осташковской улицы до метро "Трубная"; № н7 - от 138-го квартала Выхина до метро "Таганская"; № н8 - от Остафьевской улицы до метро "Павелецкая".В свою очередь маршрут № н9 пройдет от 6-го мкр. Бибирева до метро "Лубянка"; № н11 - от аэропорта Внуково до метро "Октябрьская"; № н12 - от 4-го мкр. Митина до Тверской Заставы; № н13 - от 6-го мкр. Загорья до метро "Таганская".
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москва, общество

В центре Москвы ограничат работу станций метро из-за репетиции парада

00:14 29.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковское метро
Московское метро - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Работу станций метро в центре Москвы ограничат, а маршруты ночных автобусов изменят в четверг вечером из-за репетиции парада, сообщил столичный департамент транспорта.
В четверг с 19.00 до окончания репетиции парада на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека им. Ленина" - только на пересадку.
Также возможны дополнительные ограничения на станциях метро "Маяковская", "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская", "Арбатская", "Кузнецкий Мост", "Лубянка" и "Китай-город".
Изменения произойдут и в маршрутах наземного транспорта в центре столицы. В ночь на 30 апреля с 0.00 ночные автобусы и электробусы будут ходить: № н1 - от аэропорта Шереметьево до Тверской Заставы; № н2 - от Беловежской улицы до гостиницы "Украина"; № н3 - от Уссурийской улицы до метро "Лубянка"; № н4 - от Новокосино до метро "Таганская"; № н5 - от Каширского шоссе, 148 до метро "Таганская"; № н6 - от Осташковской улицы до метро "Трубная"; № н7 - от 138-го квартала Выхина до метро "Таганская"; № н8 - от Остафьевской улицы до метро "Павелецкая".
В свою очередь маршрут № н9 пройдет от 6-го мкр. Бибирева до метро "Лубянка"; № н11 - от аэропорта Внуково до метро "Октябрьская"; № н12 - от 4-го мкр. Митина до Тверской Заставы; № н13 - от 6-го мкр. Загорья до метро "Таганская".
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