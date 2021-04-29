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Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию

Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию

Второй самолет МЧС России с медицинским грузом прибыл в Индию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T03:31

2021-04-29T03:31

2021-04-29T09:09

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 апр — РИА Новости. Второй самолет МЧС России с медицинским грузом прибыл в Индию, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Владимир Путин поговорил с индийским премьер-министром Нарендрой Моди по телефону и сообщил ему о решении предоставить республике экстренную гуманитарную помощь из-за распространения коронавируса. Как рассказали в МЧС, в страну двумя Ил-76 направили более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.Бортоператор второго прибывшего самолета Юрий Гринченко отметил, что полет прошел хорошо и экипаж готов выполнять дальнейшие задачи. Советник-посланник российского посольства в Индии Роман Бабушкин подчеркнул, что доставленная помощь — "жест солидарности с индийским народом и важный вклад России в борьбу, которую ведет Индия против коронавирусного цунами".Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. По последним данным Минздрава, всего в стране зарегистрировали свыше 17,9 миллиона заболевших COVID-19, при этом выздоровели более 14,8 миллиона человек. Рост числа инфицированных в стране продолжается с середины февраля, число лечащихся приближается к отметке в три миллиона.

россия

индия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), индия, в мире