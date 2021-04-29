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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210429/medpomosch-1730410397.html
Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
Второй самолет МЧС России с медицинским грузом прибыл в Индию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T03:31
2021-04-29T09:09
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 апр — РИА Новости. Второй самолет МЧС России с медицинским грузом прибыл в Индию, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Владимир Путин поговорил с индийским премьер-министром Нарендрой Моди по телефону и сообщил ему о решении предоставить республике экстренную гуманитарную помощь из-за распространения коронавируса. Как рассказали в МЧС, в страну двумя Ил-76 направили более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.Бортоператор второго прибывшего самолета Юрий Гринченко отметил, что полет прошел хорошо и экипаж готов выполнять дальнейшие задачи. Советник-посланник российского посольства в Индии Роман Бабушкин подчеркнул, что доставленная помощь — "жест солидарности с индийским народом и важный вклад России в борьбу, которую ведет Индия против коронавирусного цунами".Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. По последним данным Минздрава, всего в стране зарегистрировали свыше 17,9 миллиона заболевших COVID-19, при этом выздоровели более 14,8 миллиона человек. Рост числа инфицированных в стране продолжается с середины февраля, число лечащихся приближается к отметке в три миллиона.
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коронавирус covid-19, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), индия, в мире

Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию

03:31 29.04.2021 (обновлено: 09:09 29.04.2021)
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкЭкстренная гуманитарная помощь МЧС России для борьбы с пандемией COVID-19 в Индии
Экстренная гуманитарная помощь МЧС России для борьбы с пандемией COVID-19 в Индии - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 апр — РИА Новости. Второй самолет МЧС России с медицинским грузом прибыл в Индию, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Владимир Путин поговорил с индийским премьер-министром Нарендрой Моди по телефону и сообщил ему о решении предоставить республике экстренную гуманитарную помощь из-за распространения коронавируса.
Как рассказали в МЧС, в страну двумя Ил-76 направили более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.
Бортоператор второго прибывшего самолета Юрий Гринченко отметил, что полет прошел хорошо и экипаж готов выполнять дальнейшие задачи.
"Из аэропорта Жуковский в аэропорт Нью-Дели мы привезли таблетки, которые помогают при COVID, порядка 90 паллет. Загрузка прошла очень оперативно, нам команда поступила с утра, очень оперативно загрузили, за три часа", — сказал он.
Советник-посланник российского посольства в Индии Роман Бабушкин подчеркнул, что доставленная помощь — "жест солидарности с индийским народом и важный вклад России в борьбу, которую ведет Индия против коронавирусного цунами".
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. По последним данным Минздрава, всего в стране зарегистрировали свыше 17,9 миллиона заболевших COVID-19, при этом выздоровели более 14,8 миллиона человек. Рост числа инфицированных в стране продолжается с середины февраля, число лечащихся приближается к отметке в три миллиона.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ИндияВ мире
 
 
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