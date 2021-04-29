https://ria.ru/20210429/marsh-1730439284.html

Украинский эксперт осудил марш националистов в Киеве

Украинский эксперт осудил марш националистов в Киеве

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что прославление войск СС недопустимо для европейской страны, и выразил уверенность, что... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T11:12

2021-04-29T11:12

2021-04-29T11:24

россия

украинский институт национальной памяти

гута

львов

киев

общество

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КИЕВ, 29 апр – РИА Новости. Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что прославление войск СС недопустимо для европейской страны, и выразил уверенность, что это не поддерживает большинство украинцев.Украинские националисты провели в среду первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. В марше приняли участие около 100 человек. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове.Он отметил, что историю нужно изучать и разбираться в сложных вопросах. "Например, почему вообще появлялись нацистские добровольческие подразделения, откуда брались все эти корпуса, дивизии, легионы и батальоны.., чего хотели люди, которые там служили? Через ответы на такие вопросы можно лучше понять причины и ход Второй мировой войны, вникнуть в суть нацистских и коммунистических преступлений, вообще политики тоталитарных государств. Очевидно, черно-белыми упрощениями, маршами, популистскими лозунгами и сомнительными кричалками к построению сильной и ответственной политической нации не приблизиться", - добавил Дробович.Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

россия

львов

киев

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россия, украинский институт национальной памяти, гута , львов, киев, общество, в мире