Украинский эксперт осудил марш националистов в Киеве
11:12 29.04.2021 (обновлено: 11:24 29.04.2021)
© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкУчастники марша в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина"
КИЕВ, 29 апр – РИА Новости. Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что прославление войск СС недопустимо для европейской страны, и выразил уверенность, что это не поддерживает большинство украинцев.
"Не понимаю, чем провинились вышиванки, которые используются во время маршей в честь нацистских военных подразделений. Уже шла бы эта маргинальная группа в галифе или в чем там ходили любители фюреров. Прославление войск СС недопустимо для европейской страны, и я уверен, что это не поддерживает абсолютное большинство украинцев", - написал Дробович на своей странице в Facebook.
Он отметил, что историю нужно изучать и разбираться в сложных вопросах. "Например, почему вообще появлялись нацистские добровольческие подразделения, откуда брались все эти корпуса, дивизии, легионы и батальоны.., чего хотели люди, которые там служили? Через ответы на такие вопросы можно лучше понять причины и ход Второй мировой войны, вникнуть в суть нацистских и коммунистических преступлений, вообще политики тоталитарных государств. Очевидно, черно-белыми упрощениями, маршами, популистскими лозунгами и сомнительными кричалками к построению сильной и ответственной политической нации не приблизиться", - добавил Дробович.
Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
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