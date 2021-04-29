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Украинский эксперт осудил марш националистов в Киеве
Украинский эксперт осудил марш националистов в Киеве
Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что прославление войск СС недопустимо для европейской страны, и выразил уверенность, что... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T11:12
2021-04-29T11:24
россия
украинский институт национальной памяти
гута
львов
киев
общество
в мире
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КИЕВ, 29 апр – РИА Новости. Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что прославление войск СС недопустимо для европейской страны, и выразил уверенность, что это не поддерживает большинство украинцев.Украинские националисты провели в среду первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. В марше приняли участие около 100 человек. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове.Он отметил, что историю нужно изучать и разбираться в сложных вопросах. "Например, почему вообще появлялись нацистские добровольческие подразделения, откуда брались все эти корпуса, дивизии, легионы и батальоны.., чего хотели люди, которые там служили? Через ответы на такие вопросы можно лучше понять причины и ход Второй мировой войны, вникнуть в суть нацистских и коммунистических преступлений, вообще политики тоталитарных государств. Очевидно, черно-белыми упрощениями, маршами, популистскими лозунгами и сомнительными кричалками к построению сильной и ответственной политической нации не приблизиться", - добавил Дробович.Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
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россия, украинский институт национальной памяти, гута , львов, киев, общество, в мире

Украинский эксперт осудил марш националистов в Киеве

11:12 29.04.2021 (обновлено: 11:24 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкУчастники марша в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина"
Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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КИЕВ, 29 апр – РИА Новости. Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что прославление войск СС недопустимо для европейской страны, и выразил уверенность, что это не поддерживает большинство украинцев.
Украинские националисты провели в среду первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. В марше приняли участие около 100 человек. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове.
"Не понимаю, чем провинились вышиванки, которые используются во время маршей в честь нацистских военных подразделений. Уже шла бы эта маргинальная группа в галифе или в чем там ходили любители фюреров. Прославление войск СС недопустимо для европейской страны, и я уверен, что это не поддерживает абсолютное большинство украинцев", - написал Дробович на своей странице в Facebook.
Он отметил, что историю нужно изучать и разбираться в сложных вопросах. "Например, почему вообще появлялись нацистские добровольческие подразделения, откуда брались все эти корпуса, дивизии, легионы и батальоны.., чего хотели люди, которые там служили? Через ответы на такие вопросы можно лучше понять причины и ход Второй мировой войны, вникнуть в суть нацистских и коммунистических преступлений, вообще политики тоталитарных государств. Очевидно, черно-белыми упрощениями, маршами, популистскими лозунгами и сомнительными кричалками к построению сильной и ответственной политической нации не приблизиться", - добавил Дробович.
Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
Украинские военнослужащие охраняют контрольно-пропускной пункт возле новой линии соприкосновения в Золотом, Луганская область - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 08:00
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