https://ria.ru/20210429/lopez-1730357110.html

Дженнифер Лопес пытается наладить отношения с бывшим женихом

Дженнифер Лопес пытается наладить отношения с бывшим женихом

Дженнифер Лопес и ее бывший жених — бейсболист, ставший бизнесменом, Алекс Родригес — пытаются наладить дружеские отношения, сообщает сайт People со ссылкой на... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T00:30

2021-04-29T00:30

2021-04-29T00:30

шоубиз

развод

знаменитости

звезды

лос-анджелес

нью-йорк (город)

семья

любовь

новости культуры

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Дженнифер Лопес и ее бывший жених — бейсболист, ставший бизнесменом, Алекс Родригес — пытаются наладить дружеские отношения, сообщает сайт People со ссылкой на свои источники.Несколько дней назад знаменитости встретились за ужином в отеле Bel-Air — там, где в 2017 году прошло их первое свидание – чтобы поговорить о бизнесе и личной жизни. У Лопес и Родригеса есть совместное дело, а также собственность в Майями, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Но самое главное для них – дети. Знаменитости "хотят быть как можно более тактичными по отношению к ним", — говорит инсайдер.Лопес воспитывает 13-летних близнецов Эмму и Макса, родившихся в браке с Марком Энтони. У Родригеса есть две дочери от бывшей жены Синтии Скёртис: Элла, ровесница наследников певицы, и Наташа, отметившая в ноябре 16-й день рождения. Общих детей у распавшейся пары нет. Источник People также сообщил, что Дженнифер Лопес не хочет, чтобы расторгнутая помолвка сказалась на учебе близнецов: они ходят в школу в Майями и певица не собирается вырывать их из привычной обстановки. Лопес достаточно сильна и уверенна в себе, чтобы продолжать жить дальше. Чего не скажешь о Родригесе: по словам инсайдера, он переживает расставание болезненнее и "до сих пор хочет вернуть Дженнифер, но для нее их отношения закончились".Дженнифер Лопес и Алекс Родригес объявили о помолвке в марте 2019, но свадьба так и не состоялась. 15 апреля 2021 знаменитости подтвердили слухи о расставании.

https://ria.ru/20210406/lopez-1604354081.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

развод, знаменитости, звезды, лос-анджелес, нью-йорк (город), семья, любовь, новости культуры, шоу-бизнес, дженнифер лопес