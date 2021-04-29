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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210429/lopez-1730357110.html
Дженнифер Лопес пытается наладить отношения с бывшим женихом
Дженнифер Лопес пытается наладить отношения с бывшим женихом
Дженнифер Лопес и ее бывший жених — бейсболист, ставший бизнесменом, Алекс Родригес — пытаются наладить дружеские отношения, сообщает сайт People со ссылкой на... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T00:30
2021-04-29T00:30
шоубиз
развод
знаменитости
звезды
лос-анджелес
нью-йорк (город)
семья
любовь
новости культуры
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Дженнифер Лопес и ее бывший жених — бейсболист, ставший бизнесменом, Алекс Родригес — пытаются наладить дружеские отношения, сообщает сайт People со ссылкой на свои источники.Несколько дней назад знаменитости встретились за ужином в отеле Bel-Air — там, где в 2017 году прошло их первое свидание – чтобы поговорить о бизнесе и личной жизни. У Лопес и Родригеса есть совместное дело, а также собственность в Майями, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Но самое главное для них – дети. Знаменитости "хотят быть как можно более тактичными по отношению к ним", — говорит инсайдер.Лопес воспитывает 13-летних близнецов Эмму и Макса, родившихся в браке с Марком Энтони. У Родригеса есть две дочери от бывшей жены Синтии Скёртис: Элла, ровесница наследников певицы, и Наташа, отметившая в ноябре 16-й день рождения. Общих детей у распавшейся пары нет. Источник People также сообщил, что Дженнифер Лопес не хочет, чтобы расторгнутая помолвка сказалась на учебе близнецов: они ходят в школу в Майями и певица не собирается вырывать их из привычной обстановки. Лопес достаточно сильна и уверенна в себе, чтобы продолжать жить дальше. Чего не скажешь о Родригесе: по словам инсайдера, он переживает расставание болезненнее и "до сих пор хочет вернуть Дженнифер, но для нее их отношения закончились".Дженнифер Лопес и Алекс Родригес объявили о помолвке в марте 2019, но свадьба так и не состоялась. 15 апреля 2021 знаменитости подтвердили слухи о расставании.
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развод, знаменитости, звезды, лос-анджелес, нью-йорк (город), семья, любовь, новости культуры, шоу-бизнес, дженнифер лопес

Дженнифер Лопес пытается наладить отношения с бывшим женихом

00:30 29.04.2021
 
© AP Photo / Invision/Jordan StraussДженнифер Лопес и Алекс Родригес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Дженнифер Лопес и ее бывший жених — бейсболист, ставший бизнесменом, Алекс Родригес — пытаются наладить дружеские отношения, сообщает сайт People со ссылкой на свои источники.
Несколько дней назад знаменитости встретились за ужином в отеле Bel-Air — там, где в 2017 году прошло их первое свидание – чтобы поговорить о бизнесе и личной жизни.
"Дженнифер и Алекс пытаются выяснить, как бывшим влюбленным оставаться друзьями", — уверяет инсайдер издания.
У Лопес и Родригеса есть совместное дело, а также собственность в Майями, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Но самое главное для них – дети. Знаменитости "хотят быть как можно более тактичными по отношению к ним", — говорит инсайдер.
Лопес воспитывает 13-летних близнецов Эмму и Макса, родившихся в браке с Марком Энтони. У Родригеса есть две дочери от бывшей жены Синтии Скёртис: Элла, ровесница наследников певицы, и Наташа, отметившая в ноябре 16-й день рождения. Общих детей у распавшейся пары нет.
"Дженнифер была очень важна для дочек Алекса, и она останется важной частью их жизней, — рассказывает инсайдер. — Она очень любит его девочек. Из-за детей их расставание становится сложнее".
Источник People также сообщил, что Дженнифер Лопес не хочет, чтобы расторгнутая помолвка сказалась на учебе близнецов: они ходят в школу в Майями и певица не собирается вырывать их из привычной обстановки.
Лопес достаточно сильна и уверенна в себе, чтобы продолжать жить дальше. Чего не скажешь о Родригесе: по словам инсайдера, он переживает расставание болезненнее и "до сих пор хочет вернуть Дженнифер, но для нее их отношения закончились".
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес объявили о помолвке в марте 2019, но свадьба так и не состоялась. 15 апреля 2021 знаменитости подтвердили слухи о расставании.
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 02:08Культура
Бен Аффлек восторженно отозвался о своей экс-подруге Дженнифер Лопес
 
ШоубизРазводЗнаменитостизвездыЛос-АнджелесНью-Йорк (город)СемьяЛюбовьНовости культурыШоу-бизнесДженнифер Лопес
 
 
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