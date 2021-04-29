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Главред "Дождя" объявил об увольнении журналиста Лобкова
Главред "Дождя" объявил об увольнении журналиста Лобкова
Журналиста телеканала "Дождь" Павла Лобкова отстранили от эфира за оскорбления коллег, сейчас обсуждаются условия расторжения трудового договора Лобкова с... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T23:28
2021-04-29T23:28
россия
наталья синдеева
дождь (телеканал)
тихон дзядко
общество
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Журналиста телеканала "Дождь" Павла Лобкова отстранили от эфира за оскорбления коллег, сейчас обсуждаются условия расторжения трудового договора Лобкова с телеканалом, сообщил главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко."В минувшую пятницу я отстранил Павла от эфира за неоднократные оскорбления коллег. Я знаю, что у Павла есть своя аудитория, которая ждет его в эфире, но я также знаю, что никакой талант и профессионализм не могут быть основанием для унижения людей", - написал Дзядко в своем Telegram-канале.Кроме того, по словам Дзядко, Лобков публично и несправедливо обвинил канал и его сотрудников, публикуя в том числе частные переписки."К сожалению, после подобного наше дальнейшее сотрудничество стало невозможным. В данный момент Наталья Синдеева обсуждает с Лобковым условия расторжения его трудового договора с "Дождем", - добавил главред.
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россия, наталья синдеева, дождь (телеканал), тихон дзядко, общество

Главред "Дождя" объявил об увольнении журналиста Лобкова

23:28 29.04.2021
 
© Фото : предоставлено телеканалом "Дождь"Журналист и телеведущий Павел Лобков
Журналист и телеведущий Павел Лобков - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Фото : предоставлено телеканалом "Дождь"
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Журналиста телеканала "Дождь" Павла Лобкова отстранили от эфира за оскорбления коллег, сейчас обсуждаются условия расторжения трудового договора Лобкова с телеканалом, сообщил главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко.
"В минувшую пятницу я отстранил Павла от эфира за неоднократные оскорбления коллег. Я знаю, что у Павла есть своя аудитория, которая ждет его в эфире, но я также знаю, что никакой талант и профессионализм не могут быть основанием для унижения людей", - написал Дзядко в своем Telegram-канале.
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Кроме того, по словам Дзядко, Лобков публично и несправедливо обвинил канал и его сотрудников, публикуя в том числе частные переписки.
"К сожалению, после подобного наше дальнейшее сотрудничество стало невозможным. В данный момент Наталья Синдеева обсуждает с Лобковым условия расторжения его трудового договора с "Дождем", - добавил главред.
 
РоссияНаталья СиндееваДождь (телеканал)Тихон ДзядкоОбщество
 
 
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