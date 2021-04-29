https://ria.ru/20210429/lobkov-1730593819.html

Главред "Дождя" объявил об увольнении журналиста Лобкова

Главред "Дождя" объявил об увольнении журналиста Лобкова

Журналиста телеканала "Дождь" Павла Лобкова отстранили от эфира за оскорбления коллег, сейчас обсуждаются условия расторжения трудового договора Лобкова с... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T23:28

2021-04-29T23:28

2021-04-29T23:28

россия

наталья синдеева

дождь (телеканал)

тихон дзядко

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/96606/80/966068007_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_cadfb67e0a788cce8a3262a98f9a1093.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Журналиста телеканала "Дождь" Павла Лобкова отстранили от эфира за оскорбления коллег, сейчас обсуждаются условия расторжения трудового договора Лобкова с телеканалом, сообщил главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко."В минувшую пятницу я отстранил Павла от эфира за неоднократные оскорбления коллег. Я знаю, что у Павла есть своя аудитория, которая ждет его в эфире, но я также знаю, что никакой талант и профессионализм не могут быть основанием для унижения людей", - написал Дзядко в своем Telegram-канале.Кроме того, по словам Дзядко, Лобков публично и несправедливо обвинил канал и его сотрудников, публикуя в том числе частные переписки."К сожалению, после подобного наше дальнейшее сотрудничество стало невозможным. В данный момент Наталья Синдеева обсуждает с Лобковым условия расторжения его трудового договора с "Дождем", - добавил главред.

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, наталья синдеева, дождь (телеканал), тихон дзядко, общество