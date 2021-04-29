https://ria.ru/20210429/kurorty-1730515812.html

Россиянам напомнили об ухудшении ситуации с COVID на зарубежных курортах

Россиянам напомнили об ухудшении ситуации с COVID на зарубежных курортах

МИД РФ призывает россиян взвешивать при планировании поездок на популярные зарубежные курорты риски заражения коронавирусом, заявила официальный представитель... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T16:11

2021-04-29T16:11

2021-04-29T16:24

туризм

коронавирус covid-19

россия

новости - туризм

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. МИД РФ призывает россиян взвешивать при планировании поездок на популярные зарубежные курорты риски заражения коронавирусом, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомств Мария Захарова."На общем неутешительном фоне ситуации в мире с COVID-19 хотели бы обратить особое внимание на фактически обвальное ухудшение в последние несколько дней эпидемической ситуации на популярных у россиян туристических направлениях. В этой связи вновь обращаемся к нашим гражданам, которые планируют отдых за рубежом, самым тщательным образом взвешивать потенциальные риски", - сказала она на брифинге в Москве."На сегодняшний день эти риски уже перестали быть потенциальными. Посмотрите, что делается на действительно популярных туристических направлениях за рубежом: вводятся экстренные, дополнительные более жесткие меры, локдауны", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20210429/korona-1730373014.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)