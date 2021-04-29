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Туризм
https://ria.ru/20210429/kurorty-1730515812.html
Россиянам напомнили об ухудшении ситуации с COVID на зарубежных курортах
Россиянам напомнили об ухудшении ситуации с COVID на зарубежных курортах
МИД РФ призывает россиян взвешивать при планировании поездок на популярные зарубежные курорты риски заражения коронавирусом, заявила официальный представитель... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T16:11
2021-04-29T16:24
туризм
коронавирус covid-19
россия
новости - туризм
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. МИД РФ призывает россиян взвешивать при планировании поездок на популярные зарубежные курорты риски заражения коронавирусом, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомств Мария Захарова."На общем неутешительном фоне ситуации в мире с COVID-19 хотели бы обратить особое внимание на фактически обвальное ухудшение в последние несколько дней эпидемической ситуации на популярных у россиян туристических направлениях. В этой связи вновь обращаемся к нашим гражданам, которые планируют отдых за рубежом, самым тщательным образом взвешивать потенциальные риски", - сказала она на брифинге в Москве."На сегодняшний день эти риски уже перестали быть потенциальными. Посмотрите, что делается на действительно популярных туристических направлениях за рубежом: вводятся экстренные, дополнительные более жесткие меры, локдауны", - отметила Захарова.
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коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

Россиянам напомнили об ухудшении ситуации с COVID на зарубежных курортах

16:11 29.04.2021 (обновлено: 16:24 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПляж на территории отеля в Мексике
Пляж на территории отеля в Мексике - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. МИД РФ призывает россиян взвешивать при планировании поездок на популярные зарубежные курорты риски заражения коронавирусом, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомств Мария Захарова.
"На общем неутешительном фоне ситуации в мире с COVID-19 хотели бы обратить особое внимание на фактически обвальное ухудшение в последние несколько дней эпидемической ситуации на популярных у россиян туристических направлениях. В этой связи вновь обращаемся к нашим гражданам, которые планируют отдых за рубежом, самым тщательным образом взвешивать потенциальные риски", - сказала она на брифинге в Москве.
"На сегодняшний день эти риски уже перестали быть потенциальными. Посмотрите, что делается на действительно популярных туристических направлениях за рубежом: вводятся экстренные, дополнительные более жесткие меры, локдауны", - отметила Захарова.
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