https://ria.ru/20210429/kurorty-1730458562.html
Турция готова принять санинспекторов из России для проверки курортов
Турция готова принять санинспекторов из России для проверки курортов
Турция в любое время готова принять у себя санинспекторов из России для оценки безопасности своих курортов, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Турции... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:34
2021-04-29T12:34
2021-04-29T13:14
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анталья (провинция)
новости - туризм
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ЖЕНЕВА, 29 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Турция в любое время готова принять у себя санинспекторов из России для оценки безопасности своих курортов, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Чавушоглу отметил, что Турция крайне серьезно относится к безопасности своих курортов для туристов. Проверки мер безопасности от COIVD-19 проходят постоянно как турецкими, так и международными экспертами. По его словам, Россия уже согласилась направить своих санинспекторов для оценки ситуации в Анталье, а также на других турецких курортах.
https://ria.ru/20210428/turtsiya-1730391562.html
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