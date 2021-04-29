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Туризм
https://ria.ru/20210429/kurorty-1730458562.html
Турция готова принять санинспекторов из России для проверки курортов
Турция готова принять санинспекторов из России для проверки курортов
Турция в любое время готова принять у себя санинспекторов из России для оценки безопасности своих курортов, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Турции... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:34
2021-04-29T13:14
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мевлют чавушоглу
анталья (провинция)
новости - туризм
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ЖЕНЕВА, 29 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Турция в любое время готова принять у себя санинспекторов из России для оценки безопасности своих курортов, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Чавушоглу отметил, что Турция крайне серьезно относится к безопасности своих курортов для туристов. Проверки мер безопасности от COIVD-19 проходят постоянно как турецкими, так и международными экспертами. По его словам, Россия уже согласилась направить своих санинспекторов для оценки ситуации в Анталье, а также на других турецких курортах.
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Турция готова принять санинспекторов из России для проверки курортов

12:34 29.04.2021 (обновлено: 13:14 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Алена ПалаженкоТурецкий курорт Фетхие
Турецкий курорт Фетхие - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Алена Палаженко
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 29 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Турция в любое время готова принять у себя санинспекторов из России для оценки безопасности своих курортов, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Да, и даже в прошлом году я говорил об этом с (главой МИД РФ) Сергеем Лавровым и приглашал российских экспертов. Так что они могут приехать, когда захотят. Мы готовы их принять. Мы готовы, даже если они захотят приехать прямо сейчас, и они могут еще раз нанести визит в другое время, когда захотят. Это может быть несколько визитов", - сказал он.
Чавушоглу отметил, что Турция крайне серьезно относится к безопасности своих курортов для туристов. Проверки мер безопасности от COIVD-19 проходят постоянно как турецкими, так и международными экспертами. По его словам, Россия уже согласилась направить своих санинспекторов для оценки ситуации в Анталье, а также на других турецких курортах.
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