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Крым потребует от Киева компенсацию за уход украинских банков
Крым потребует от Киева компенсацию за уход украинских банков
Крым собирается добиваться от Киева возмещения ущерба от ухода с полуострова банков, забравших сбережения местных жителей, сообщил глава республиканского... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:07
2021-04-29T21:40
россия
республика крым
киев
украина
общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. Крым собирается добиваться от Киева возмещения ущерба от ухода с полуострова банков, забравших сбережения местных жителей, сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов.В четверг профильная рабочая группа обратилась в полицию с просьбой возбудить уголовное дело против 12 граждан Украины, которые организовали или оправдывали блокады региона — водную, энергетическую, продовольственную и транспортную.Гражданская блокадаПосле госпереворота в Киеве в 2014 году и возвращения Крыма в состав России власти Украины разорвали экономические связи с полуостровом. В частности, людям перестали поставлять продовольствие, платить пенсии, возвращать вклады. Больше других крымчанам задолжал Приватбанк украинского олигарха Игоря Коломойского.Тогда же Киев перекрыл подачу воды через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, оставив местных жителей без пресной воды.В 2015 году началась энергоблокада: активисты повредили линии и опоры в Херсонской области, полностью обесточив Крым. В том же году украинское правительство ввело запрет на передвижение грузовых автомобилей через границу, существенно снизив товарооборот.Инициаторы гражданской блокады надеялись вернуть суверенитет над регионом, освободить арестованных украинцев, а также добиться других изменений.Реакция МосквыЗа несколько лет российским властям удалось преодолеть возникшие трудности. В первую очередь предприняли экономические меры поддержки населения, создали стратегический запас продовольствия и стабилизировали цены. Крымское имущество Коломойского национализировали, вклады граждан частично компенсировали.На полуостров перебросили мощные генераторы энергии, а после построили энергомост из двух ниток. Это позволило снять режим ЧС уже к 2016 году.Воду сначала добывали из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, но из-за нестабильных осадков они обмелели, и пришлось переориентироваться на артезианские скважины, а также вводить режимную подачу по районам. На решение этой проблемы правительство направило около 50 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210324/blokada-1602650148.html
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россия, республика крым, киев, украина, общество, экономика

Крым потребует от Киева компенсацию за уход украинских банков

12:07 29.04.2021 (обновлено: 21:40 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. Крым собирается добиваться от Киева возмещения ущерба от ухода с полуострова банков, забравших сбережения местных жителей, сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов.
В четверг профильная рабочая группа обратилась в полицию с просьбой возбудить уголовное дело против 12 граждан Украины, которые организовали или оправдывали блокады региона — водную, энергетическую, продовольственную и транспортную.
"Это будет и банковский сектор, потому что все деньги крымчан, честно заработанные за весь период, исчезли в одночасье, вывозились наличными и безнальные деньги, в том числе пенсии людей. Все эти суммы сейчас собираются в общий пакет по оценке ущерба", — рассказал Константинов.

Гражданская блокада

После госпереворота в Киеве в 2014 году и возвращения Крыма в состав России власти Украины разорвали экономические связи с полуостровом. В частности, людям перестали поставлять продовольствие, платить пенсии, возвращать вклады. Больше других крымчанам задолжал Приватбанк украинского олигарха Игоря Коломойского.
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Тогда же Киев перекрыл подачу воды через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, оставив местных жителей без пресной воды.
В 2015 году началась энергоблокада: активисты повредили линии и опоры в Херсонской области, полностью обесточив Крым. В том же году украинское правительство ввело запрет на передвижение грузовых автомобилей через границу, существенно снизив товарооборот.
Инициаторы гражданской блокады надеялись вернуть суверенитет над регионом, освободить арестованных украинцев, а также добиться других изменений.
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Реакция Москвы

За несколько лет российским властям удалось преодолеть возникшие трудности. В первую очередь предприняли экономические меры поддержки населения, создали стратегический запас продовольствия и стабилизировали цены. Крымское имущество Коломойского национализировали, вклады граждан частично компенсировали.
На полуостров перебросили мощные генераторы энергии, а после построили энергомост из двух ниток. Это позволило снять режим ЧС уже к 2016 году.
Воду сначала добывали из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, но из-за нестабильных осадков они обмелели, и пришлось переориентироваться на артезианские скважины, а также вводить режимную подачу по районам. На решение этой проблемы правительство направило около 50 миллиардов рублей.
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