https://ria.ru/20210429/krym-1730451706.html

Крым потребует от Киева компенсацию за уход украинских банков

Крым потребует от Киева компенсацию за уход украинских банков

Крым собирается добиваться от Киева возмещения ущерба от ухода с полуострова банков, забравших сбережения местных жителей, сообщил глава республиканского... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T12:07

2021-04-29T12:07

2021-04-29T21:40

россия

республика крым

киев

украина

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. Крым собирается добиваться от Киева возмещения ущерба от ухода с полуострова банков, забравших сбережения местных жителей, сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов.В четверг профильная рабочая группа обратилась в полицию с просьбой возбудить уголовное дело против 12 граждан Украины, которые организовали или оправдывали блокады региона — водную, энергетическую, продовольственную и транспортную.Гражданская блокадаПосле госпереворота в Киеве в 2014 году и возвращения Крыма в состав России власти Украины разорвали экономические связи с полуостровом. В частности, людям перестали поставлять продовольствие, платить пенсии, возвращать вклады. Больше других крымчанам задолжал Приватбанк украинского олигарха Игоря Коломойского.Тогда же Киев перекрыл подачу воды через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, оставив местных жителей без пресной воды.В 2015 году началась энергоблокада: активисты повредили линии и опоры в Херсонской области, полностью обесточив Крым. В том же году украинское правительство ввело запрет на передвижение грузовых автомобилей через границу, существенно снизив товарооборот.Инициаторы гражданской блокады надеялись вернуть суверенитет над регионом, освободить арестованных украинцев, а также добиться других изменений.Реакция МосквыЗа несколько лет российским властям удалось преодолеть возникшие трудности. В первую очередь предприняли экономические меры поддержки населения, создали стратегический запас продовольствия и стабилизировали цены. Крымское имущество Коломойского национализировали, вклады граждан частично компенсировали.На полуостров перебросили мощные генераторы энергии, а после построили энергомост из двух ниток. Это позволило снять режим ЧС уже к 2016 году.Воду сначала добывали из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, но из-за нестабильных осадков они обмелели, и пришлось переориентироваться на артезианские скважины, а также вводить режимную подачу по районам. На решение этой проблемы правительство направило около 50 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210324/blokada-1602650148.html

https://ria.ru/20210416/dnepr-1728653030.html

https://ria.ru/20210420/krym-1729040772.html

россия

республика крым

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика крым, киев, украина, общество, экономика