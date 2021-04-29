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В парламенте Крыма попросили возбудить дело за организацию водной блокады
В парламенте Крыма попросили возбудить дело за организацию водной блокады
Рабочая группа по оценке ущерба при крымском парламенте обратилась в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело в отношении граждан Украины,... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T11:50
2021-04-29T12:08
россия
республика крым
украина
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Рабочая группа по оценке ущерба при крымском парламенте обратилась в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело в отношении граждан Украины, являющихся организаторами или оправдывающих блокады Крыма, в том числе водную.Заявление, которое принято на заседании рабочей группы в четверг, будет отправлено в Следственный комитет и ФСБ.На заседании рабочей группы были предоставлены материалы о причастности к блокадам 12 граждан Украины. В их числе бывшие депутаты Верховной Рады Украины Андрей Сенченко и Рефат Чубаров, Игорь Луценко и Владимир Парасюк, действующий Мустафа Джемилев, бизнесмен и бывший вице-премьер крымского правительства Ленур Ислямов, экс-постпред президента Украины Борис Бабин, экс-президент Украины Петр Порошенко, экс-президент Украины Леонид Кравчук, бывший руководитель госагентства водных ресурсов Украины Василий Сташук, руководители Херсонской областной госадминистрации Андрей Путилов и глава районной госадминистрации Геническа Александр Воробьев.По словам главы рабочей группы, первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, речь идет о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах."Действия, как отдельных физических лиц, так и государства Украина в целом, были направлены на причинение тяжкого вреда, ущемления прав и свобод более 2 миллионов человек, проживающих на территории Республики Крым. По большому счету, данные преступные деяния являются не чем иным, как геноцидом в отношении граждан Российской Федерации, проживающих в многонациональном Крыму", - сказал Фикс.По его словам, совершенные деяния подпадают под такие статьи Уголовного кодекса, как теракт, содействие, публичные призывы и оправдание террористической деятельности, организация террористического сообщества и участие в нем, организация деятельности террористических организаций, диверсия, экоцид, акт международного терроризма. "Все лица, виновные в совершение преступных действии в отношении крымчан, должны понести заслуженное наказание", - сказал Фикс.
https://ria.ru/20210420/krym-1729040772.html
https://ria.ru/20210324/blokada-1602650148.html
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россия, республика крым, украина, происшествия

В парламенте Крыма попросили возбудить дело за организацию водной блокады

11:50 29.04.2021 (обновлено: 12:08 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Рабочая группа по оценке ущерба при крымском парламенте обратилась в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело в отношении граждан Украины, являющихся организаторами или оправдывающих блокады Крыма, в том числе водную.
Заявление, которое принято на заседании рабочей группы в четверг, будет отправлено в Следственный комитет и ФСБ.
На заседании рабочей группы были предоставлены материалы о причастности к блокадам 12 граждан Украины. В их числе бывшие депутаты Верховной Рады Украины Андрей Сенченко и Рефат Чубаров, Игорь Луценко и Владимир Парасюк, действующий Мустафа Джемилев, бизнесмен и бывший вице-премьер крымского правительства Ленур Ислямов, экс-постпред президента Украины Борис Бабин, экс-президент Украины Петр Порошенко, экс-президент Украины Леонид Кравчук, бывший руководитель госагентства водных ресурсов Украины Василий Сташук, руководители Херсонской областной госадминистрации Андрей Путилов и глава районной госадминистрации Геническа Александр Воробьев.
По словам главы рабочей группы, первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, речь идет о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах.
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"Действия, как отдельных физических лиц, так и государства Украина в целом, были направлены на причинение тяжкого вреда, ущемления прав и свобод более 2 миллионов человек, проживающих на территории Республики Крым. По большому счету, данные преступные деяния являются не чем иным, как геноцидом в отношении граждан Российской Федерации, проживающих в многонациональном Крыму", - сказал Фикс.
По его словам, совершенные деяния подпадают под такие статьи Уголовного кодекса, как теракт, содействие, публичные призывы и оправдание террористической деятельности, организация террористического сообщества и участие в нем, организация деятельности террористических организаций, диверсия, экоцид, акт международного терроризма. "Все лица, виновные в совершение преступных действии в отношении крымчан, должны понести заслуженное наказание", - сказал Фикс.
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