"Россияне Крым раскусили": какие сюрпризы готовит полуостров

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Уже в первомайские выходные в Крыму начнут открываться пляжи, а в районе Бахчисарая развернут экологическую ярмарку местных продуктов. Концерты в пещерах, винные парки, дворцы, яхтинг и прогулки с погружением — полуостров удивляет туристов в любое время года. О том, где выпить вина, какие экскурсии заставят смеяться и плакать и как мороженое может стать туристическим объектом, — в материале РИА Новости.Не только пляж"Россияне Крым раскусили, распробовали на вкус, — говорит директор Крымского туристского центра Елена Юрченко. — Едут не только за пляжным отдыхом, популярны культурно-исторические, гастро-винные направления. Производства, фермерские хозяйства становятся туристическими объектами".В тренде — иммерсивные программы, погружения одновременно и в уникальную природу, и в культуру полуострова, и "в себя". В персиковых садах Бахчисарая состоялся первый бал, в Мраморной пещере запланировали концерты. "Востребованы индивидуальные туры, а не только экскурсии большими автобусами", — продолжает Елена.Ну и конечно, этим летом останутся популярными селфи на природе — в лавандовых полях, у розового озера Сасык-Сиваш (очень соленое, возьмите резиновую обувь, чтобы не испортить свою).Пасха на пляжеБлижайшие выходные в Крыму будут бурными, причем и на море, и на суше, и в воздухе. На знаменитом Массандровском пляже в Ялте отметят 2 мая Пасху. Обещают вкусную еду, правильные напитки, живую музыку. До этого прибрежную территорию активно готовили к летнему сезону: ремонтировали солярий, доделывали комнату матери и ребенка. "У нас надежная система безопасности, детский бассейн, прекрасный выбор свежей и здоровой еды в пляжных кафе на набережной, — пишут на странице пляжа в соцсети. — Ну и конечно — самый красивый вид для шикарных фотосессий".Рассвет на высотеИнтересно будет и вдали от моря. Например, около Белой скалы в районе Белогорска с 1 по 5 мая пройдет фестиваль воздухоплавания. В небо поднимется более 20 шаров. Правда, сейчас все фестивальные полеты уже зарезервированы. Но увидеть Крым с высоты можно не только в майские праздники, а практически ежедневно — все зависит от погоды."Шар поднимается возле Белой скалы, сначала солнца не видно, — рассказывал во время форума "Открытый Крым" президент Федерации воздухоплавательного спорта Денис Володин. — А когда он подходит к пику, как будто встречаем рассвет". Кстати, в теплое время года воздушные шары могут летать рано утром или на закате из-за того, что земля неравномерно прогревается. Фестивали воздухоплавания состоятся в Крыму и в июне, и в августе, и в сентябре — октябре.Рыба — не мясо, а пещера — концертный залПрактически все выходные, с 1 по 9 мая, на фестивальном поле "Золотая Балка" пройдет первая большая гастрономическая ярмарка "Рыба — не мясо!" Это большой пикник с фермерским рынком. А 2 мая в усадьбе "Алимова Балка" (село Баштановка, Бахчисарайский район) состоится очередной "Качи-Базар". Это экопикник с уникальными продуктами местных фермеров. В столовой или в кафе таких не попробовать: крафтовые сыры, цельнозерновой хлеб, домашние копчености, деревенские яйца, полезные сладости. Еще будет стол для обмена игрушками и буккроссинг.С 5 мая начинается пятый сезон концертов в Мраморной пещере (Симферопольский район). "Можно по пальцам пересчитать похожие места в мире, где проходят концерты. Возникает ощущение, что вы попали на другую планету с особыми планетарными законами, — объяснял на форуме "Открытый Крым" Денис Карлов, руководитель Камерного оркестра Крымской государственной филармонии. — И еще там уникальная акустика: на расстоянии 100 метров от источника сила звука не меняется".Также продолжатся концерты и во дворцах Крыма, например в Массандровском и Воронцовском.Спектакль о городе и о себеНовый формат экскурсий — спектакль-променад — до этого был только в Ялте, Севастополе и Феодосии, а в этом приедет и в Евпаторию."Мы очень внимательно изучаем город, находим лучших краеведов, потом аккумулируем информацию, приглашаем актеров, музыкантов и создаем спектакль, — рассказывает организатор проекта иммерсивных экскурсий "Слушая город" Дмитрий Бойченко. — Участники говорят о счастье, о мурашках, что-то им удается о себе узнать или вспомнить".Винные турыВинные экскурсии Крыма также становятся разнообразнее, и они не только об алкоголе. Виноделие стало практически безотходным — выжимка отправляется в переработку. Из косточек делают масло, из жмыха — муку. "На маленьком заводе открылся дегустационный зал, и он превратился в туристический объект", — поясняет Елена Юрченко. Представители завода рассказывают, что в масле из косточки в разы больше витамина Е, чем в оливковом. С вином в Крыму тоже, конечно, нет проблем. Новая фишка — винные парки. Один открывается в этом году в районе Ялты. В конце мая — 22-23 числа — там пройдет WineparkFEST.Обещают показать виноделие с другой стороны — российское, самобытное. И даже больше! Гостям будут доступны иммерсивные экскурсии, представляющие напиток как метафору жизни человека.Еще один парк — Святого Саввы — создают в районе Судака. "Случайно узнали, что тут раньше была деревня, где делали вино и еще в XIII веке вывозили в Италию", — рассказывает один из основателей парка Юрий Шавардов. За землю пришлось побороться, участок хотели застроить. Но отстояли и уже получили первый, "смешной", как говорят сами виноделы, урожай — 500 килограммов. Вино из него более насыщенное и густое, чем обычно в Крыму.На участке есть и остатки кораллового рифа, поросшие можжевельником, древний колодец времен Боспорского царства. В одном из погребов XIX века организован музей.А поле, где выращивают виноград, случайно получилось в виде сердца. "Это ответ земли вам", — прокомментировал агроном.Кому мороженое?В долине самой протяженной реки Крыма, Салгир, возле Аянского водохранилища, на склоне горы Чатыр-Даг расположился необычный для полуострова туристический объект: фабрика мороженого "Доброе"."Гости могут ознакомиться с производством лакомства и продегустировать его, — рассказывает Елена Юрченко. — Сопровождается все это интерактивной экскурсионной программой".Агрофирма "Тургеневская" (Бахчисарайский район), где производят знаменитые эфирные масла из лаванды, также становится достопримечательностью. "Лавандовый пояс Тавриды" планируют вписать и в горный туристический кластер полуострова, и в "Винную дорогу Крыма". Полюбоваться ароматным сиреневым морем и сделать селфи можно ориентировочно с середины июня.Ну а Черное и Азовское моря доступны всегда. Скоро там будет комфортно купаться, а сейчас можно отправиться на прогулку под парусами или заняться дайвингом.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Уже в первомайские выходные в Крыму начнут открываться пляжи, а в районе Бахчисарая развернут экологическую ярмарку местных продуктов. Концерты в пещерах, винные парки, дворцы, яхтинг и прогулки с погружением — полуостров удивляет туристов в любое время года. О том, где выпить вина, какие экскурсии заставят смеяться и плакать и как мороженое может стать туристическим объектом, — в материале РИА Новости.
Не только пляж
"Россияне Крым раскусили, распробовали на вкус, — говорит директор Крымского туристского центра Елена Юрченко. — Едут не только за пляжным отдыхом, популярны культурно-исторические, гастро-винные направления. Производства, фермерские хозяйства становятся туристическими объектами".
В тренде — иммерсивные программы, погружения одновременно и в уникальную природу, и в культуру полуострова, и "в себя". В персиковых садах Бахчисарая состоялся первый бал, в Мраморной пещере запланировали концерты. "Востребованы индивидуальные туры, а не только экскурсии большими автобусами", — продолжает Елена.
Ну и конечно, этим летом останутся популярными селфи на природе — в лавандовых полях, у розового озера Сасык-Сиваш (очень соленое, возьмите резиновую обувь, чтобы не испортить свою).
Ближайшие выходные в Крыму будут бурными, причем и на море, и на суше, и в воздухе. На знаменитом Массандровском пляже в Ялте отметят 2 мая Пасху. Обещают вкусную еду, правильные напитки, живую музыку. До этого прибрежную территорию активно готовили к летнему сезону: ремонтировали солярий, доделывали комнату матери и ребенка.
"У нас надежная система безопасности, детский бассейн, прекрасный выбор свежей и здоровой еды в пляжных кафе на набережной, — пишут на странице пляжа в соцсети. — Ну и конечно — самый красивый вид для шикарных фотосессий".
Рассвет на высоте
Интересно будет и вдали от моря. Например, около Белой скалы в районе Белогорска с 1 по 5 мая пройдет фестиваль воздухоплавания. В небо поднимется более 20 шаров. Правда, сейчас все фестивальные полеты уже зарезервированы. Но увидеть Крым с высоты можно не только в майские праздники, а практически ежедневно — все зависит от погоды.
Воздушные шары на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы в Белогорском районе Республики Крым
"Шар поднимается возле Белой скалы, сначала солнца не видно, — рассказывал во время форума "Открытый Крым" президент Федерации воздухоплавательного спорта Денис Володин. — А когда он подходит к пику, как будто встречаем рассвет". Кстати, в теплое время года воздушные шары могут летать рано утром или на закате из-за того, что земля неравномерно прогревается. Фестивали воздухоплавания состоятся в Крыму и в июне, и в августе, и в сентябре — октябре.
Рыба — не мясо, а пещера — концертный зал
Практически все выходные, с 1 по 9 мая, на фестивальном поле "Золотая Балка" пройдет первая большая гастрономическая ярмарка "Рыба — не мясо!" Это большой пикник с фермерским рынком. А 2 мая в усадьбе "Алимова Балка" (село Баштановка, Бахчисарайский район) состоится очередной "Качи-Базар". Это экопикник с уникальными продуктами местных фермеров. В столовой или в кафе таких не попробовать: крафтовые сыры, цельнозерновой хлеб, домашние копчености, деревенские яйца, полезные сладости. Еще будет стол для обмена игрушками и буккроссинг.
С 5 мая начинается пятый сезон концертов в Мраморной пещере (Симферопольский район). "Можно по пальцам пересчитать похожие места в мире, где проходят концерты. Возникает ощущение, что вы попали на другую планету с особыми планетарными законами, — объяснял на форуме "Открытый Крым" Денис Карлов, руководитель Камерного оркестра Крымской государственной филармонии. — И еще там уникальная акустика: на расстоянии 100 метров от источника сила звука не меняется".
Также продолжатся концерты и во дворцах Крыма, например в Массандровском и Воронцовском.
Спектакль о городе и о себе
Новый формат экскурсий — спектакль-променад — до этого был только в Ялте, Севастополе и Феодосии, а в этом приедет и в Евпаторию.
"Мы очень внимательно изучаем город, находим лучших краеведов, потом аккумулируем информацию, приглашаем актеров, музыкантов и создаем спектакль, — рассказывает организатор проекта иммерсивных экскурсий "Слушая город" Дмитрий Бойченко. — Участники говорят о счастье, о мурашках, что-то им удается о себе узнать или вспомнить".
Винные экскурсии Крыма также становятся разнообразнее, и они не только об алкоголе. Виноделие стало практически безотходным — выжимка отправляется в переработку. Из косточек делают масло, из жмыха — муку. "На маленьком заводе открылся дегустационный зал, и он превратился в туристический объект", — поясняет Елена Юрченко.
Представители завода рассказывают, что в масле из косточки в разы больше витамина Е, чем в оливковом.
Еще один парк — Святого Саввы — создают в районе Судака. "Случайно узнали, что тут раньше была деревня, где делали вино и еще в XIII веке вывозили в Италию", — рассказывает один из основателей парка Юрий Шавардов. За землю пришлось побороться, участок хотели застроить. Но отстояли и уже получили первый, "смешной", как говорят сами виноделы, урожай — 500 килограммов. Вино из него более насыщенное и густое, чем обычно в Крыму.
На участке есть и остатки кораллового рифа, поросшие можжевельником, древний колодец времен Боспорского царства. В одном из погребов XIX века организован музей.
А поле, где выращивают виноград, случайно получилось в виде сердца. "Это ответ земли вам", — прокомментировал агроном.
Агрофирма "Тургеневская" (Бахчисарайский район), где производят знаменитые эфирные масла из лаванды, также становится достопримечательностью. "Лавандовый пояс Тавриды" планируют вписать и в горный туристический кластер полуострова, и в "Винную дорогу Крыма". Полюбоваться ароматным сиреневым морем и сделать селфи можно ориентировочно с середины июня.
Ну а Черное и Азовское моря доступны всегда. Скоро там будет комфортно купаться, а сейчас можно отправиться на прогулку под парусами или заняться дайвингом.
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