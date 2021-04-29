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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210429/krym-1730371941.html
"Россияне Крым раскусили": какие сюрпризы готовит полуостров
"Россияне Крым раскусили": какие сюрпризы готовит полуостров
Уже в первомайские выходные в Крыму начнут открываться пляжи, а в районе Бахчисарая развернут экологическую ярмарку местных продуктов. Концерты в пещерах,... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T08:00
2021-04-29T08:05
майские праздники
туризм
куда можно лететь
отдых на море
куда поехать
туризм
азовское море
бахчисарай (крым)
елена юрченко
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Уже в первомайские выходные в Крыму начнут открываться пляжи, а в районе Бахчисарая развернут экологическую ярмарку местных продуктов. Концерты в пещерах, винные парки, дворцы, яхтинг и прогулки с погружением — полуостров удивляет туристов в любое время года. О том, где выпить вина, какие экскурсии заставят смеяться и плакать и как мороженое может стать туристическим объектом, — в материале РИА Новости.Не только пляж"Россияне Крым раскусили, распробовали на вкус, — говорит директор Крымского туристского центра Елена Юрченко. — Едут не только за пляжным отдыхом, популярны культурно-исторические, гастро-винные направления. Производства, фермерские хозяйства становятся туристическими объектами".В тренде — иммерсивные программы, погружения одновременно и в уникальную природу, и в культуру полуострова, и "в себя". В персиковых садах Бахчисарая состоялся первый бал, в Мраморной пещере запланировали концерты. "Востребованы индивидуальные туры, а не только экскурсии большими автобусами", — продолжает Елена.Ну и конечно, этим летом останутся популярными селфи на природе — в лавандовых полях, у розового озера Сасык-Сиваш (очень соленое, возьмите резиновую обувь, чтобы не испортить свою).Пасха на пляжеБлижайшие выходные в Крыму будут бурными, причем и на море, и на суше, и в воздухе. На знаменитом Массандровском пляже в Ялте отметят 2 мая Пасху. Обещают вкусную еду, правильные напитки, живую музыку. До этого прибрежную территорию активно готовили к летнему сезону: ремонтировали солярий, доделывали комнату матери и ребенка. "У нас надежная система безопасности, детский бассейн, прекрасный выбор свежей и здоровой еды в пляжных кафе на набережной, — пишут на странице пляжа в соцсети. — Ну и конечно — самый красивый вид для шикарных фотосессий".Рассвет на высотеИнтересно будет и вдали от моря. Например, около Белой скалы в районе Белогорска с 1 по 5 мая пройдет фестиваль воздухоплавания. В небо поднимется более 20 шаров. Правда, сейчас все фестивальные полеты уже зарезервированы. Но увидеть Крым с высоты можно не только в майские праздники, а практически ежедневно — все зависит от погоды."Шар поднимается возле Белой скалы, сначала солнца не видно, — рассказывал во время форума "Открытый Крым" президент Федерации воздухоплавательного спорта Денис Володин. — А когда он подходит к пику, как будто встречаем рассвет". Кстати, в теплое время года воздушные шары могут летать рано утром или на закате из-за того, что земля неравномерно прогревается. Фестивали воздухоплавания состоятся в Крыму и в июне, и в августе, и в сентябре — октябре.Рыба — не мясо, а пещера — концертный залПрактически все выходные, с 1 по 9 мая, на фестивальном поле "Золотая Балка" пройдет первая большая гастрономическая ярмарка "Рыба — не мясо!" Это большой пикник с фермерским рынком. А 2 мая в усадьбе "Алимова Балка" (село Баштановка, Бахчисарайский район) состоится очередной "Качи-Базар". Это экопикник с уникальными продуктами местных фермеров. В столовой или в кафе таких не попробовать: крафтовые сыры, цельнозерновой хлеб, домашние копчености, деревенские яйца, полезные сладости. Еще будет стол для обмена игрушками и буккроссинг.С 5 мая начинается пятый сезон концертов в Мраморной пещере (Симферопольский район). "Можно по пальцам пересчитать похожие места в мире, где проходят концерты. Возникает ощущение, что вы попали на другую планету с особыми планетарными законами, — объяснял на форуме "Открытый Крым" Денис Карлов, руководитель Камерного оркестра Крымской государственной филармонии. — И еще там уникальная акустика: на расстоянии 100 метров от источника сила звука не меняется".Также продолжатся концерты и во дворцах Крыма, например в Массандровском и Воронцовском.Спектакль о городе и о себеНовый формат экскурсий — спектакль-променад — до этого был только в Ялте, Севастополе и Феодосии, а в этом приедет и в Евпаторию."Мы очень внимательно изучаем город, находим лучших краеведов, потом аккумулируем информацию, приглашаем актеров, музыкантов и создаем спектакль, — рассказывает организатор проекта иммерсивных экскурсий "Слушая город" Дмитрий Бойченко. — Участники говорят о счастье, о мурашках, что-то им удается о себе узнать или вспомнить".Винные турыВинные экскурсии Крыма также становятся разнообразнее, и они не только об алкоголе. Виноделие стало практически безотходным — выжимка отправляется в переработку. Из косточек делают масло, из жмыха — муку. "На маленьком заводе открылся дегустационный зал, и он превратился в туристический объект", — поясняет Елена Юрченко. Представители завода рассказывают, что в масле из косточки в разы больше витамина Е, чем в оливковом. С вином в Крыму тоже, конечно, нет проблем. Новая фишка — винные парки. Один открывается в этом году в районе Ялты. В конце мая — 22-23 числа — там пройдет WineparkFEST.Обещают показать виноделие с другой стороны — российское, самобытное. И даже больше! Гостям будут доступны иммерсивные экскурсии, представляющие напиток как метафору жизни человека.Еще один парк — Святого Саввы — создают в районе Судака. "Случайно узнали, что тут раньше была деревня, где делали вино и еще в XIII веке вывозили в Италию", — рассказывает один из основателей парка Юрий Шавардов. За землю пришлось побороться, участок хотели застроить. Но отстояли и уже получили первый, "смешной", как говорят сами виноделы, урожай — 500 килограммов. Вино из него более насыщенное и густое, чем обычно в Крыму.На участке есть и остатки кораллового рифа, поросшие можжевельником, древний колодец времен Боспорского царства. В одном из погребов XIX века организован музей.А поле, где выращивают виноград, случайно получилось в виде сердца. "Это ответ земли вам", — прокомментировал агроном.Кому мороженое?В долине самой протяженной реки Крыма, Салгир, возле Аянского водохранилища, на склоне горы Чатыр-Даг расположился необычный для полуострова туристический объект: фабрика мороженого "Доброе"."Гости могут ознакомиться с производством лакомства и продегустировать его, — рассказывает Елена Юрченко. — Сопровождается все это интерактивной экскурсионной программой".Агрофирма "Тургеневская" (Бахчисарайский район), где производят знаменитые эфирные масла из лаванды, также становится достопримечательностью. "Лавандовый пояс Тавриды" планируют вписать и в горный туристический кластер полуострова, и в "Винную дорогу Крыма". Полюбоваться ароматным сиреневым морем и сделать селфи можно ориентировочно с середины июня.Ну а Черное и Азовское моря доступны всегда. Скоро там будет комфортно купаться, а сейчас можно отправиться на прогулку под парусами или заняться дайвингом.
https://ria.ru/20191020/1559955168.html
https://ria.ru/20201218/krym-1589662732.html
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майские праздники, куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, туризм, азовское море, бахчисарай (крым), елена юрченко, феодосия, судак, маршруты - туризм, ялта, белогорск, евпатория, севастополь

"Россияне Крым раскусили": какие сюрпризы готовит полуостров

08:00 29.04.2021 (обновлено: 08:05 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина с детьми играет на лавандовом поле в Крыму
Женщина с детьми играет на лавандовом поле в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Уже в первомайские выходные в Крыму начнут открываться пляжи, а в районе Бахчисарая развернут экологическую ярмарку местных продуктов. Концерты в пещерах, винные парки, дворцы, яхтинг и прогулки с погружением — полуостров удивляет туристов в любое время года. О том, где выпить вина, какие экскурсии заставят смеяться и плакать и как мороженое может стать туристическим объектом, — в материале РИА Новости.

Не только пляж

"Россияне Крым раскусили, распробовали на вкус, — говорит директор Крымского туристского центра Елена Юрченко. — Едут не только за пляжным отдыхом, популярны культурно-исторические, гастро-винные направления. Производства, фермерские хозяйства становятся туристическими объектами".
В тренде — иммерсивные программы, погружения одновременно и в уникальную природу, и в культуру полуострова, и "в себя". В персиковых садах Бахчисарая состоялся первый бал, в Мраморной пещере запланировали концерты. "Востребованы индивидуальные туры, а не только экскурсии большими автобусами", — продолжает Елена.
Ну и конечно, этим летом останутся популярными селфи на природе — в лавандовых полях, у розового озера Сасык-Сиваш (очень соленое, возьмите резиновую обувь, чтобы не испортить свою).
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Цветущий персиковый сад в селе Шевченково Бахчисарайского района Крыма

Цветущий персиковый сад в селе Шевченково Бахчисарайского района Крыма
1 из 4

Цветущий персиковый сад в селе Шевченково Бахчисарайского района Крыма

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Девушка фотографирует на лавандовом поле в Крыму. Плантации лаванды занимают более 120 гектаров в Бахчисарайском районе у села Тургеневка

Девушка фотографирует на лавандовом поле в Крыму
2 из 4

Девушка фотографирует на лавандовом поле в Крыму. Плантации лаванды занимают более 120 гектаров в Бахчисарайском районе у села Тургеневка

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Модель демонстрирует одежду в рамках показа мод на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией

Модель демонстрирует одежду в рамках показа мод на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией
3 из 4

Модель демонстрирует одежду в рамках показа мод на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанк

Озеро Сасык-Сиваш под Евпаторией

Озеро Сасык-Сиваш под Евпаторией
4 из 4

Озеро Сасык-Сиваш под Евпаторией

© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
1 из 4

Цветущий персиковый сад в селе Шевченково Бахчисарайского района Крыма

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
2 из 4

Девушка фотографирует на лавандовом поле в Крыму. Плантации лаванды занимают более 120 гектаров в Бахчисарайском районе у села Тургеневка

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 4

Модель демонстрирует одежду в рамках показа мод на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 4

Озеро Сасык-Сиваш под Евпаторией

© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Пасха на пляже

Ближайшие выходные в Крыму будут бурными, причем и на море, и на суше, и в воздухе. На знаменитом Массандровском пляже в Ялте отметят 2 мая Пасху. Обещают вкусную еду, правильные напитки, живую музыку. До этого прибрежную территорию активно готовили к летнему сезону: ремонтировали солярий, доделывали комнату матери и ребенка.
© Фото : предоставлено пресс-службой Массандровского пляжаМассандровский пляж
Массандровский пляж
1 из 2
Массандровский пляж
© Фото : предоставлено пресс-службой Массандровского пляжа
© РИА Новости / Юрий Лашов / Перейти в фотобанк

Массандровский пляж в Ялте

Массандровский пляж в Ялте
2 из 2

Массандровский пляж в Ялте

© РИА Новости / Юрий Лашов
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1 из 2
Массандровский пляж
© Фото : предоставлено пресс-службой Массандровского пляжа
2 из 2

Массандровский пляж в Ялте

© РИА Новости / Юрий Лашов
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"У нас надежная система безопасности, детский бассейн, прекрасный выбор свежей и здоровой еды в пляжных кафе на набережной, — пишут на странице пляжа в соцсети. — Ну и конечно — самый красивый вид для шикарных фотосессий".

Рассвет на высоте

Интересно будет и вдали от моря. Например, около Белой скалы в районе Белогорска с 1 по 5 мая пройдет фестиваль воздухоплавания. В небо поднимется более 20 шаров. Правда, сейчас все фестивальные полеты уже зарезервированы. Но увидеть Крым с высоты можно не только в майские праздники, а практически ежедневно — все зависит от погоды.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоздушные шары на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы в Белогорском районе Республики Крым
Воздушные шары на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы в Белогорском районе республики Крым - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Воздушные шары на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы в Белогорском районе Республики Крым
"Шар поднимается возле Белой скалы, сначала солнца не видно, — рассказывал во время форума "Открытый Крым" президент Федерации воздухоплавательного спорта Денис Володин. — А когда он подходит к пику, как будто встречаем рассвет". Кстати, в теплое время года воздушные шары могут летать рано утром или на закате из-за того, что земля неравномерно прогревается. Фестивали воздухоплавания состоятся в Крыму и в июне, и в августе, и в сентябре — октябре.

Рыба — не мясо, а пещера — концертный зал

Практически все выходные, с 1 по 9 мая, на фестивальном поле "Золотая Балка" пройдет первая большая гастрономическая ярмарка "Рыба — не мясо!" Это большой пикник с фермерским рынком. А 2 мая в усадьбе "Алимова Балка" (село Баштановка, Бахчисарайский район) состоится очередной "Качи-Базар". Это экопикник с уникальными продуктами местных фермеров. В столовой или в кафе таких не попробовать: крафтовые сыры, цельнозерновой хлеб, домашние копчености, деревенские яйца, полезные сладости. Еще будет стол для обмена игрушками и буккроссинг.
С 5 мая начинается пятый сезон концертов в Мраморной пещере (Симферопольский район). "Можно по пальцам пересчитать похожие места в мире, где проходят концерты. Возникает ощущение, что вы попали на другую планету с особыми планетарными законами, — объяснял на форуме "Открытый Крым" Денис Карлов, руководитель Камерного оркестра Крымской государственной филармонии. — И еще там уникальная акустика: на расстоянии 100 метров от источника сила звука не меняется".
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМраморная пещера
Мраморная пещера - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Мраморная пещера
Также продолжатся концерты и во дворцах Крыма, например в Массандровском и Воронцовском.

Спектакль о городе и о себе

Новый формат экскурсий — спектакль-променад — до этого был только в Ялте, Севастополе и Феодосии, а в этом приедет и в Евпаторию.
"Мы очень внимательно изучаем город, находим лучших краеведов, потом аккумулируем информацию, приглашаем актеров, музыкантов и создаем спектакль, — рассказывает организатор проекта иммерсивных экскурсий "Слушая город" Дмитрий Бойченко. — Участники говорят о счастье, о мурашках, что-то им удается о себе узнать или вспомнить".
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

На пляже в Евпатории. В Крыму с 18 мая отменяется режим самоизоляции

Девушка фотографирует лебедей на пляже в Евпатории
1 из 5

На пляже в Евпатории. В Крыму с 18 мая отменяется режим самоизоляции

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкНа набережной Ялты в Крыму
На набережной Ялты в Крыму
2 из 5
На набережной Ялты в Крыму
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Вид на набережную в Ялте

Вид на набережную в Ялте
3 из 5

Вид на набережную в Ялте

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь
4 из 5
Вид на город Севастополь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Обелиск "Городу-герою Севастополю" в Севастополе

Обелиск Городу-герою Севастополю в Севастополе
5 из 5

Обелиск "Городу-герою Севастополю" в Севастополе

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 5

На пляже в Евпатории. В Крыму с 18 мая отменяется режим самоизоляции

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
2 из 5
На набережной Ялты в Крыму
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
3 из 5

Вид на набережную в Ялте

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 5
Вид на город Севастополь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
5 из 5

Обелиск "Городу-герою Севастополю" в Севастополе

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

Винные туры

Винные экскурсии Крыма также становятся разнообразнее, и они не только об алкоголе. Виноделие стало практически безотходным — выжимка отправляется в переработку. Из косточек делают масло, из жмыха — муку. "На маленьком заводе открылся дегустационный зал, и он превратился в туристический объект", — поясняет Елена Юрченко.
Представители завода рассказывают, что в масле из косточки в разы больше витамина Е, чем в оливковом.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСбор урожая на винограднике
Сбор урожая на винограднике - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Сбор урожая на винограднике
С вином в Крыму тоже, конечно, нет проблем. Новая фишка — винные парки. Один открывается в этом году в районе Ялты. В конце мая — 22-23 числа — там пройдет WineparkFEST.
Обещают показать виноделие с другой стороны — российское, самобытное. И даже больше! Гостям будут доступны иммерсивные экскурсии, представляющие напиток как метафору жизни человека.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНа фестивале молодого вина в Крыму
На фестивале молодого вина в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
На фестивале молодого вина в Крыму
Еще один парк — Святого Саввы — создают в районе Судака. "Случайно узнали, что тут раньше была деревня, где делали вино и еще в XIII веке вывозили в Италию", — рассказывает один из основателей парка Юрий Шавардов. За землю пришлось побороться, участок хотели застроить. Но отстояли и уже получили первый, "смешной", как говорят сами виноделы, урожай — 500 килограммов. Вино из него более насыщенное и густое, чем обычно в Крыму.
На участке есть и остатки кораллового рифа, поросшие можжевельником, древний колодец времен Боспорского царства. В одном из погребов XIX века организован музей.
А поле, где выращивают виноград, случайно получилось в виде сердца. "Это ответ земли вам", — прокомментировал агроном.
Вино - РИА Новости, 1920, 20.10.2019
20 октября 2019, 08:00Туризм
Мощное, смачное, гаражное: куда могут привести винные дороги России

Кому мороженое?

В долине самой протяженной реки Крыма, Салгир, возле Аянского водохранилища, на склоне горы Чатыр-Даг расположился необычный для полуострова туристический объект: фабрика мороженого "Доброе".
"Гости могут ознакомиться с производством лакомства и продегустировать его, — рассказывает Елена Юрченко. — Сопровождается все это интерактивной экскурсионной программой".
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщины на лавандовом поле в Крыму
Женщины на лавандовом поле в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Женщины на лавандовом поле в Крыму
Агрофирма "Тургеневская" (Бахчисарайский район), где производят знаменитые эфирные масла из лаванды, также становится достопримечательностью. "Лавандовый пояс Тавриды" планируют вписать и в горный туристический кластер полуострова, и в "Винную дорогу Крыма". Полюбоваться ароматным сиреневым морем и сделать селфи можно ориентировочно с середины июня.
Ну а Черное и Азовское моря доступны всегда. Скоро там будет комфортно купаться, а сейчас можно отправиться на прогулку под парусами или заняться дайвингом.
Парк деревянных скульптур - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 08:00Туризм
Крым опять удивляет: на полуострове открывают новые маршруты
 
Туризммайские праздникикуда можно лететьотдых на морекуда поехатьТуризмАзовское мореБахчисарай (Крым)Елена ЮрченкоФеодосияСудакМаршруты - ТуризмЯлтаБелогорскЕвпаторияСевастополь
 
 
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