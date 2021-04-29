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ЦБ ужесточит регулирование выдачи потребкредитов
ЦБ ужесточит регулирование выдачи потребкредитов
Банк России ужесточит регулирование выдаваемых с 1 июля необеспеченных потребительских кредитов, при этом по выданным до 1 апреля прошлого года кредитам,... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T20:30
2021-04-29T20:30
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России ужесточит регулирование выдаваемых с 1 июля необеспеченных потребительских кредитов, при этом по выданным до 1 апреля прошлого года кредитам, наоборот, требования будут смягчены, что позволит банкам высвободить капитал, сообщается на сайте регулятора.Ранее в апреле ЦБ уже сообщал, что планирует смягчить регулирование по выданным до 1 апреля прошлого года необеспеченным потребкредитам."Совет директоров Банка России принял решение отменить с 30 июня 2021 года надбавки по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным до 1 апреля 2020 года, и повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным с 1 июля 2021 года", - говорится в сообщении.Совет директоров ЦБ, принимая решение по надбавкам к коэффициентам риска, исходил из того, что качество розничного кредитного портфеля в 2021 году будет в значительной мере зависеть от возможности заемщиков, чьи кредиты были реструктурированы, восстановить платежеспособность. Анализ данных крупнейших бюро кредитных историй показывает, что по большей части реструктурированных в пандемию потребкредитов (около 75%) период реструктуризации завершился уже к 1 января 2021 года, отмечает ЦБ.По данным регулятора, с учетом кредитного качества ссуд, вышедших из реструктуризации в 2020 году, можно ожидать, что в 2021 году объем потерь по реструктурированным потребительским кредитам не превысит 70-90 миллиардов рублей. "Эта оценка меньше предыдущих оценок Банка России, что обусловлено более быстрым восстановлением экономической активности. В таких условиях Банк России планово завершает введенные ранее регуляторные послабления и возвращается к действовавшим ранее макропруденциальным требованиям по вновь выдаваемым кредитам", - отмечает ЦБ.По данным регулятора, к 1 июля банки должны будут в полном объеме сформировать резервы на возможные потери по ссудам, предоставленным физическим лицам и субъектам МСП и реструктурированным в связи с пандемией. "С учетом этого Банк России принял решение с 30 июня 2021 года отменить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным до 1 апреля 2020 года", - сообщает ЦБ.По мнению регулятора, данная мера позволит на постоянной основе высвободить капитал банков на сумму в 124 миллиарда рублей (по оценке на 1 апреля). Это поддержит их нормативы достаточности капитала на фоне возможного дорезервирования проблемных реструктурированных кредитов после окончания регуляторных послаблений. Кроме того, этот запас капитала может быть использован банками для покрытия потерь по другим кредитам, в частности субъектам МСП, пишет ЦБ.
https://na.ria.ru/20210426/kredit-1729827002.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ ужесточит регулирование выдачи потребкредитов

20:30 29.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России ужесточит регулирование выдаваемых с 1 июля необеспеченных потребительских кредитов, при этом по выданным до 1 апреля прошлого года кредитам, наоборот, требования будут смягчены, что позволит банкам высвободить капитал, сообщается на сайте регулятора.
Ранее в апреле ЦБ уже сообщал, что планирует смягчить регулирование по выданным до 1 апреля прошлого года необеспеченным потребкредитам.
"Совет директоров Банка России принял решение отменить с 30 июня 2021 года надбавки по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным до 1 апреля 2020 года, и повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным с 1 июля 2021 года", - говорится в сообщении.
Совет директоров ЦБ, принимая решение по надбавкам к коэффициентам риска, исходил из того, что качество розничного кредитного портфеля в 2021 году будет в значительной мере зависеть от возможности заемщиков, чьи кредиты были реструктурированы, восстановить платежеспособность. Анализ данных крупнейших бюро кредитных историй показывает, что по большей части реструктурированных в пандемию потребкредитов (около 75%) период реструктуризации завершился уже к 1 января 2021 года, отмечает ЦБ.
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По данным регулятора, с учетом кредитного качества ссуд, вышедших из реструктуризации в 2020 году, можно ожидать, что в 2021 году объем потерь по реструктурированным потребительским кредитам не превысит 70-90 миллиардов рублей. "Эта оценка меньше предыдущих оценок Банка России, что обусловлено более быстрым восстановлением экономической активности. В таких условиях Банк России планово завершает введенные ранее регуляторные послабления и возвращается к действовавшим ранее макропруденциальным требованиям по вновь выдаваемым кредитам", - отмечает ЦБ.
По данным регулятора, к 1 июля банки должны будут в полном объеме сформировать резервы на возможные потери по ссудам, предоставленным физическим лицам и субъектам МСП и реструктурированным в связи с пандемией. "С учетом этого Банк России принял решение с 30 июня 2021 года отменить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным до 1 апреля 2020 года", - сообщает ЦБ.
По мнению регулятора, данная мера позволит на постоянной основе высвободить капитал банков на сумму в 124 миллиарда рублей (по оценке на 1 апреля). Это поддержит их нормативы достаточности капитала на фоне возможного дорезервирования проблемных реструктурированных кредитов после окончания регуляторных послаблений. Кроме того, этот запас капитала может быть использован банками для покрытия потерь по другим кредитам, в частности субъектам МСП, пишет ЦБ.
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РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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