Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Ошибки при оплате кредитов через банкомат нетипичны, но возможны, кроме того, всегда есть риск лишиться денег из-за ухищрений мошенников. Поэтому любой платеж следует подтвердить максимальным количеством платежных документов - как минимум на случай задержки платежа, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.
Он напомнил, что по закону любой перевод может поступить в банк в течение трех рабочих дней, поэтому следует гасить кредиты заранее, не дожидаясь последнего момента.
"В случае оплаты через банкомат стоит обратить внимание на наличие мошеннических устройств. Это могут быть накладки на клавиатуру, установленные преступниками камеры, считыватели-копировальные устройства для карт. Процедура зачисления средств через банкомат обычно занимает несколько минут, но ошибки в "технике" могут возникать, ведь нет на 100% надежных систем и устройств", - констатирует эксперт.
Также клиент может забыть о комиссиях, которые взимают за перевод сторонние банки, поэтому сумма, поступившая по кредиту в банк-заемщик, может оказаться меньше необходимой. В этом случае важно проверять данные платежа заранее и не забывать о подтверждающем чеке, указал Ферапонтов.