https://ria.ru/20210429/kredit-1730408975.html

Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат

Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат

Ошибки при оплате кредитов через банкомат нетипичны, но возможны, кроме того, всегда есть риск лишиться денег из-за ухищрений мошенников. Поэтому любой платеж... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T02:17

2021-04-29T02:17

2021-04-29T02:17

дмитрий ферапонтов

россия

банкоматы

синергия

кредит

технологии

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Ошибки при оплате кредитов через банкомат нетипичны, но возможны, кроме того, всегда есть риск лишиться денег из-за ухищрений мошенников. Поэтому любой платеж следует подтвердить максимальным количеством платежных документов - как минимум на случай задержки платежа, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.Он напомнил, что по закону любой перевод может поступить в банк в течение трех рабочих дней, поэтому следует гасить кредиты заранее, не дожидаясь последнего момента.Также клиент может забыть о комиссиях, которые взимают за перевод сторонние банки, поэтому сумма, поступившая по кредиту в банк-заемщик, может оказаться меньше необходимой. В этом случае важно проверять данные платежа заранее и не забывать о подтверждающем чеке, указал Ферапонтов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210420/krazha-1729133121.html

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дмитрий ферапонтов, россия, банкоматы, синергия, кредит, технологии