Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210429/kosmos-1730553759.html
Потерявший ориентацию метеоспутник "Метеор-М" выведен из работы
Потерявший ориентацию метеоспутник "Метеор-М" выведен из работы
Российский метеоспутник "Метеор-М" номер 2, который, по данным радиолюбителей, ранее потерял ориентацию, временно выведен на обследование, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T18:10
2021-04-29T18:10
россия
восточный
космос - риа наука
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156352/83/1563528338_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_9a282095a2bbff197fec96d01dd2e1dd.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российский метеоспутник "Метеор-М" номер 2, который, по данным радиолюбителей, ранее потерял ориентацию, временно выведен на обследование, сообщили РИА Новости в корпорации-разработчике ВНИИЭМ (входит в "Роскосмос")."Космический аппарат "Метеор-М" номер 2, запущенный 8 июля 2014 года и функционирующий в настоящее время в составе российской орбитальной группировки за пределами гарантийных обязательств (гарантийный срок активного существования истек в 2019 году), по решению главного конструктора выведен на постгарантийное обследование. Перевод космического аппарата в штатный режим работы планируется 5 мая", - сказали в корпорации.Ранее российский радиолюбитель Дмитрий Пашков сообщил об отказе системы ориентации на "Метеоре-М" номер 2. При этом в "Роскосмосе" РИА Новости сказали, что анализируют ситуацию.В настоящее время Россия имеет на орбите три спутника "Метеор-М" с номерами 1, 2 и 2-2. На "Метеоре-М" номер 1, запущенном в 2009 году, полностью не работает целевая метеорологическая аппаратура, но функционирует дополнительная научная аппаратура. Его расчетный ресурс истек в 2014 году. "Метеор-М" номер 2, выведенный на орбиту в 2014 году, также работает за пределами гарантийного срока службы.Аппарат "Метеор-М" номер 2-1 в 2017 году был потерян из-за аварийного запуска с космодрома Восточный. В декабре 2019 года "Роскосмос" сообщил, что спутник "Метеор-М" номер 2-2, запущенный в июле 2019 года, столкнулся с микрометеоритом, после чего изменил орбиту и потерял ориентацию, но позже аппарат снова ввели в эксплуатацию.
https://ria.ru/20210428/luna-1730236091.html
https://ria.ru/20210429/vselennaya-1730506397.html
россия
восточный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156352/83/1563528338_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_1ec6b7ff8ff2643e485fa08aa9b9e09a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, восточный, космос - риа наука, роскосмос

Потерявший ориентацию метеоспутник "Метеор-М" выведен из работы

18:10 29.04.2021
 
© АО "Российские космические системы"Спутник "Метеор-М"
Спутник Метеор-М - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© АО "Российские космические системы"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российский метеоспутник "Метеор-М" номер 2, который, по данным радиолюбителей, ранее потерял ориентацию, временно выведен на обследование, сообщили РИА Новости в корпорации-разработчике ВНИИЭМ (входит в "Роскосмос").
"Космический аппарат "Метеор-М" номер 2, запущенный 8 июля 2014 года и функционирующий в настоящее время в составе российской орбитальной группировки за пределами гарантийных обязательств (гарантийный срок активного существования истек в 2019 году), по решению главного конструктора выведен на постгарантийное обследование. Перевод космического аппарата в штатный режим работы планируется 5 мая", - сказали в корпорации.
Снимок Луны с борта МКС - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 03:19Наука
В России создадут корабль для отправки животных к Луне
Ранее российский радиолюбитель Дмитрий Пашков сообщил об отказе системы ориентации на "Метеоре-М" номер 2. При этом в "Роскосмосе" РИА Новости сказали, что анализируют ситуацию.
В настоящее время Россия имеет на орбите три спутника "Метеор-М" с номерами 1, 2 и 2-2. На "Метеоре-М" номер 1, запущенном в 2009 году, полностью не работает целевая метеорологическая аппаратура, но функционирует дополнительная научная аппаратура. Его расчетный ресурс истек в 2014 году. "Метеор-М" номер 2, выведенный на орбиту в 2014 году, также работает за пределами гарантийного срока службы.
Художественное представление поглощения нейтронной звезды черной дырой - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
Вчера, 15:36Наука
Ученые придумали необычный способ оценки скорости расширения Вселенной
Аппарат "Метеор-М" номер 2-1 в 2017 году был потерян из-за аварийного запуска с космодрома Восточный. В декабре 2019 года "Роскосмос" сообщил, что спутник "Метеор-М" номер 2-2, запущенный в июле 2019 года, столкнулся с микрометеоритом, после чего изменил орбиту и потерял ориентацию, но позже аппарат снова ввели в эксплуатацию.
 
РоссиявосточныйКосмос - РИА НаукаРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39Кинолог рассказал, чего нельзя делать при обнаружении клеща на собаке
03:26Врач рассказал об опасности неосторожного использования шампуров для мяса
03:23Крейсер "Москва" выполнил стрельбу ракетой "Вулкан" в Черном море
03:05"Гаарец": почти 40 человек погибли при давке на празднике в Израиле
02:53Пушков ответил болгарам, предрекшим России поражение в войне с НАТО
02:49В Израиле сообщили о погибших при давке на религиозном празднике
02:34В МЧС напомнили об ответственности за жарку шашлыков в праздники
02:31На празднике в Израиле более 50 человек пострадали после обрушения трибун
02:25Блинкен прокомментировал отвод российских войск от границ Украины
02:15Назван секретный метод ускорения смартфона
02:14"Ховар": Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении конфликта
02:10Эксперт рассказал, что делать, если отпуск выпал на майские праздники
02:09Онищенко назвал условие для всплеска коронавируса в России
02:06Госсекретарь США Блинкен посетит Украину на следующей неделе
02:02СМИ: актрису из "Глухаря" задержали по подозрению в краже
02:00Ученые определили уровень заболеваемости раком в средние века
01:39Мексика получила очередную партию вакцины "Спутник V"
01:29Бразильский регулятор ответил на обвинения разработчиков "Спутника V"
01:19На МКС временно изолировали отсек, из которого утекает воздух
01:13Нуланд утвердили на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам
Лента новостейМолния