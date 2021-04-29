https://ria.ru/20210429/kosmos-1730553759.html

Потерявший ориентацию метеоспутник "Метеор-М" выведен из работы

Потерявший ориентацию метеоспутник "Метеор-М" выведен из работы

Российский метеоспутник "Метеор-М" номер 2, который, по данным радиолюбителей, ранее потерял ориентацию, временно выведен на обследование, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T18:10

2021-04-29T18:10

2021-04-29T18:10

россия

восточный

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российский метеоспутник "Метеор-М" номер 2, который, по данным радиолюбителей, ранее потерял ориентацию, временно выведен на обследование, сообщили РИА Новости в корпорации-разработчике ВНИИЭМ (входит в "Роскосмос")."Космический аппарат "Метеор-М" номер 2, запущенный 8 июля 2014 года и функционирующий в настоящее время в составе российской орбитальной группировки за пределами гарантийных обязательств (гарантийный срок активного существования истек в 2019 году), по решению главного конструктора выведен на постгарантийное обследование. Перевод космического аппарата в штатный режим работы планируется 5 мая", - сказали в корпорации.Ранее российский радиолюбитель Дмитрий Пашков сообщил об отказе системы ориентации на "Метеоре-М" номер 2. При этом в "Роскосмосе" РИА Новости сказали, что анализируют ситуацию.В настоящее время Россия имеет на орбите три спутника "Метеор-М" с номерами 1, 2 и 2-2. На "Метеоре-М" номер 1, запущенном в 2009 году, полностью не работает целевая метеорологическая аппаратура, но функционирует дополнительная научная аппаратура. Его расчетный ресурс истек в 2014 году. "Метеор-М" номер 2, выведенный на орбиту в 2014 году, также работает за пределами гарантийного срока службы.Аппарат "Метеор-М" номер 2-1 в 2017 году был потерян из-за аварийного запуска с космодрома Восточный. В декабре 2019 года "Роскосмос" сообщил, что спутник "Метеор-М" номер 2-2, запущенный в июле 2019 года, столкнулся с микрометеоритом, после чего изменил орбиту и потерял ориентацию, но позже аппарат снова ввели в эксплуатацию.

https://ria.ru/20210428/luna-1730236091.html

https://ria.ru/20210429/vselennaya-1730506397.html

россия

восточный

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россия, восточный, космос - риа наука, роскосмос