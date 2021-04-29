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Эксперт сравнил китайскую орбитальную станцию с комплексом "Мир"
Эксперт сравнил китайскую орбитальную станцию с комплексом "Мир"
Китайская орбитальная пилотируемая станция "Тяньгун", базовый модуль которой был запущен в четверг, идеологически похожа на российский "Мир", и нет ничего... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:59
2021-04-29T12:59
мир (орбитальный комплекс)
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
китай
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Китайская орбитальная пилотируемая станция "Тяньгун", базовый модуль которой был запущен в четверг, идеологически похожа на российский "Мир", и нет ничего страшного в том, что Россия могла технически помогать Китаю в ее создании, считает известный историк космонавтики Александр Железняков.Базовый модуль "Тяньхэ" был запущен с космодрома Вэньчан ракетой-носителем "Чанчжэн-5Б"."Можно сказать, пусть и с натяжкой, что Россия помогала Китаю в создании орбитальной станции, потому что китайцы использовали нашу идеологию строительства орбитальных станций. Запущенный сегодня модуль похож на базовый блок станции "Мир", а сама многомодульная конструкция, которая будет собрана, тоже отдаленно напоминает "Мир", - сказал Железняков РИА Новости.Вместе с тем, он затруднился ответить на вопрос, могла ли Россия оказывать КНР техническую помощь в создании станции."Не могу утверждать, что мы какие-то свои наработки передавали Китаю в этом плане. Но, с другой стороны, даже если это было так, то в этом нет ничего страшного. В свое время мы помогали им с созданием пилотируемого корабля "Шэньчжоу" и скафандров для выходов в открытый космос", - пояснил эксперт.Модуль "Тяньхэ" является базовым модулем орбитальной станции "Тяньгун". Ожидается, что в 2022 году к ней пристыкуют лабораторный модуль "Вэньтянь" и исследовательский "Мэнтянь". Кроме того, в 2025 году должны запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь", который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.Экипаж "Тяньгуна" будет состоять из трёх человек, длительность экспедиций составит полгода. Экипажи планируется доставлять на станцию на кораблях "Шэньчжоу", а грузы, воздух и топливо - на "Тяньчжоу".В перспективе "Тяньгун" могут пополнить ещё тремя модулями."Тяньгун" стала 15-й орбитальной пилотируемой станцией, запущенной в мире, и третьей многомодульной.Первой станцией была советская "Салют" (гражданская долговременная орбитальная станция), выведенная на орбиту в 1971 году, на ней работал один экипаж. До 2000 года было запущено ещё семь таких станций. Одна из них не была выведена на орбиту из-за аварии ракеты-носителя "Протон-К", на другой - "Космос-557" - не было экипажа, так как вскоре после запуска она истратила все своё топливо. На последующих станциях - "Салют-4", -6 и -7 работали экипажи. Последние две станции - базовый блок и модуль "Звезда" стали основой, соответственно, многомодульных станции "Мир" и российского сегмента Международной космической станции.В 1973 году на орбиту вывели первую военную станцию "Салют-2", известную как "Алмаз", но экипажей на ней не было из-за разгерметизации вскоре после запуска. До 1976 года были отправлены в космос ещё две таких станции - "Салют-3" и -5, на которых работали экипажи, проводя эксперименты в интересах советских военных.Первая американская станция "Скайлэб" была запущена в 1973 году, а до многомодульного китайского "Тяньгуна" на орбиту в 2011 и 2016 годах были доставлены станции "Тяньгун-1" и -2. На них также находились экипажи.
https://ria.ru/20210429/kitay-1730419799.html
https://ria.ru/20210429/kosmoprogramma-1730457234.html
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мир (орбитальный комплекс), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, китай

Эксперт сравнил китайскую орбитальную станцию с комплексом "Мир"

12:59 29.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРепродукция с фотографии орбитальной станции "Мир"
Репродукция с фотографии орбитальной станции Мир - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Китайская орбитальная пилотируемая станция "Тяньгун", базовый модуль которой был запущен в четверг, идеологически похожа на российский "Мир", и нет ничего страшного в том, что Россия могла технически помогать Китаю в ее создании, считает известный историк космонавтики Александр Железняков.
Базовый модуль "Тяньхэ" был запущен с космодрома Вэньчан ракетой-носителем "Чанчжэн-5Б".
"Можно сказать, пусть и с натяжкой, что Россия помогала Китаю в создании орбитальной станции, потому что китайцы использовали нашу идеологию строительства орбитальных станций. Запущенный сегодня модуль похож на базовый блок станции "Мир", а сама многомодульная конструкция, которая будет собрана, тоже отдаленно напоминает "Мир", - сказал Железняков РИА Новости.
Вместе с тем, он затруднился ответить на вопрос, могла ли Россия оказывать КНР техническую помощь в создании станции.
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"Не могу утверждать, что мы какие-то свои наработки передавали Китаю в этом плане. Но, с другой стороны, даже если это было так, то в этом нет ничего страшного. В свое время мы помогали им с созданием пилотируемого корабля "Шэньчжоу" и скафандров для выходов в открытый космос", - пояснил эксперт.
Модуль "Тяньхэ" является базовым модулем орбитальной станции "Тяньгун". Ожидается, что в 2022 году к ней пристыкуют лабораторный модуль "Вэньтянь" и исследовательский "Мэнтянь". Кроме того, в 2025 году должны запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь", который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.
Экипаж "Тяньгуна" будет состоять из трёх человек, длительность экспедиций составит полгода. Экипажи планируется доставлять на станцию на кораблях "Шэньчжоу", а грузы, воздух и топливо - на "Тяньчжоу".
В перспективе "Тяньгун" могут пополнить ещё тремя модулями.
"Тяньгун" стала 15-й орбитальной пилотируемой станцией, запущенной в мире, и третьей многомодульной.
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Первой станцией была советская "Салют" (гражданская долговременная орбитальная станция), выведенная на орбиту в 1971 году, на ней работал один экипаж. До 2000 года было запущено ещё семь таких станций. Одна из них не была выведена на орбиту из-за аварии ракеты-носителя "Протон-К", на другой - "Космос-557" - не было экипажа, так как вскоре после запуска она истратила все своё топливо. На последующих станциях - "Салют-4", -6 и -7 работали экипажи. Последние две станции - базовый блок и модуль "Звезда" стали основой, соответственно, многомодульных станции "Мир" и российского сегмента Международной космической станции.
В 1973 году на орбиту вывели первую военную станцию "Салют-2", известную как "Алмаз", но экипажей на ней не было из-за разгерметизации вскоре после запуска. До 1976 года были отправлены в космос ещё две таких станции - "Салют-3" и -5, на которых работали экипажи, проводя эксперименты в интересах советских военных.
Первая американская станция "Скайлэб" была запущена в 1973 году, а до многомодульного китайского "Тяньгуна" на орбиту в 2011 и 2016 годах были доставлены станции "Тяньгун-1" и -2. На них также находились экипажи.
 
Мир (орбитальный комплекс)Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаКитай
 
 
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