Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210429/kosmos-1730410992.html
Грузовик-рекордсмен "Прогресс МС-14" свели с орбиты и затопили
Грузовик-рекордсмен "Прогресс МС-14" свели с орбиты и затопили
Российский грузовой корабль "Прогресс МС-14", отработавший на орбите рекордное время, затопили в Тихом океане, сообщается на сайте "Роскосмоса". РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T04:09
2021-04-29T10:58
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575143934_0:63:1080:671_1920x0_80_0_0_4a4cea4a8944820f5ee082f2e8bdf587.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-14", отработавший на орбите рекордное время, затопили в Тихом океане, сообщается на сайте "Роскосмоса".Корабль отчалил от модуля "Звезда" российского сегмента МКС в 02:11 мск 28 апреля. Его не сразу свели с орбиты, а еще сутки продержали в автономном полете для тестирования новой системы построения ориентации при затоплении.Сегодня в 03:01 мск маршевый двигатель грузовика включили на торможение, после чего "Прогресс МС-14" сошел с околоземной орбиты и прекратил существование.В марте "Прогресс МС-14" установил рекорд по длительности полета для кораблей этого семейства, а к моменту затопления она составила 369 суток. До этого рекордсменом был "Прогресс М-17", который в 1993-1994 годах отработал на орбите 337 суток. Корабли "Прогресс" используются для доставки на МКС различных грузов: топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года состоялось 168 запусков "Прогрессов" разных модификаций, три из них не добрались до станции из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
https://ria.ru/20210426/sfu-1729945190.html
https://ria.ru/20210420/zelenskiy-1729022928.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575143934_62:0:1022:720_1920x0_80_0_0_68eb5c672f907b39f9de15d4cf6dbe49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Грузовик-рекордсмен "Прогресс МС-14" свели с орбиты и затопили

04:09 29.04.2021 (обновлено: 10:58 29.04.2021)
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерГрузовой корабль "Прогресс"
Грузовой корабль Прогресс - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-14", отработавший на орбите рекордное время, затопили в Тихом океане, сообщается на сайте "Роскосмоса".
Корабль отчалил от модуля "Звезда" российского сегмента МКС в 02:11 мск 28 апреля. Его не сразу свели с орбиты, а еще сутки продержали в автономном полете для тестирования новой системы построения ориентации при затоплении.
Российские космические корабли Союз и Прогресс на фоне нашей планеты - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 11:54Наука
Сибирские ученые разработали модуль для экономии энергии в космосе
Сегодня в 03:01 мск маршевый двигатель грузовика включили на торможение, после чего "Прогресс МС-14" сошел с околоземной орбиты и прекратил существование.

"Несгоревшие в атмосфере Земли фрагменты корабля упали в 03:42:27 мск на "кладбище космических кораблей" в несудоходном районе южной части Тихого океана, в 3150 километрах от города Веллингтон (Новая Зеландия)", — говорится в сообщении.

В марте "Прогресс МС-14" установил рекорд по длительности полета для кораблей этого семейства, а к моменту затопления она составила 369 суток. До этого рекордсменом был "Прогресс М-17", который в 1993-1994 годах отработал на орбите 337 суток.
Корабли "Прогресс" используются для доставки на МКС различных грузов: топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года состоялось 168 запусков "Прогрессов" разных модификаций, три из них не добрались до станции из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 02:01
Зеленского высмеяли за слова об успехе Украины в космосе
 
РоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:54В Коми проверят данные о нападении собаки на девятилетнюю девочку
11:50Следствие попросили возбудить дело за организацию водной блокады Крыма
11:47В Москве за сутки госпитализировали 1003 пациента с COVID-19
11:45В России за сутки умерли 364 человека с COVID-19
11:45На москвича завели дело за призывы к расправе над курганской полицией
11:44Эксперт объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
11:43В Москве выявили 3215 новых случаев COVID-19
11:42Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:42"РГ": в России ужесточат правила постановки на воинский учет
11:42В России выявили 9284 новых случая заражения коронавирусом
11:41В России за сутки 8442 человека выздоровели от COVID-19
11:41В Samsung представили новые ноутбуки
11:40СК завел дело против похитителя мальчика в Красноярске
11:40В Петербурге завели дело из-за граффити с Навальным, сообщил источник
11:38В Раде возмутились из-за марша в честь дивизии СС "Галичина"
11:34В Подмосковье будут судить банду наркоторговцев
11:33В Генштабе рассказали о результатах проверки боеготовности армии
11:30Грузинский оппозиционер назвал посла США диктатором
11:30Суд приобщил к делу почерковедческую экспертизу адвокатов Навального
11:27Прага не заинтересована в эскалации отношений с Москвой, заявил МИД Чехии
Лента новостейМолния