https://ria.ru/20210429/kosmos-1730410992.html

Грузовик-рекордсмен "Прогресс МС-14" свели с орбиты и затопили

Грузовик-рекордсмен "Прогресс МС-14" свели с орбиты и затопили

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-14", отработавший на орбите рекордное время, затопили в Тихом океане, сообщается на сайте "Роскосмоса". РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T04:09

2021-04-29T04:09

2021-04-29T10:58

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-14", отработавший на орбите рекордное время, затопили в Тихом океане, сообщается на сайте "Роскосмоса".Корабль отчалил от модуля "Звезда" российского сегмента МКС в 02:11 мск 28 апреля. Его не сразу свели с орбиты, а еще сутки продержали в автономном полете для тестирования новой системы построения ориентации при затоплении.Сегодня в 03:01 мск маршевый двигатель грузовика включили на торможение, после чего "Прогресс МС-14" сошел с околоземной орбиты и прекратил существование.В марте "Прогресс МС-14" установил рекорд по длительности полета для кораблей этого семейства, а к моменту затопления она составила 369 суток. До этого рекордсменом был "Прогресс М-17", который в 1993-1994 годах отработал на орбите 337 суток. Корабли "Прогресс" используются для доставки на МКС различных грузов: топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года состоялось 168 запусков "Прогрессов" разных модификаций, три из них не добрались до станции из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.

https://ria.ru/20210426/sfu-1729945190.html

https://ria.ru/20210420/zelenskiy-1729022928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос