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Грузовик-рекордсмен "Прогресс МС-14" свели с орбиты и затопили
Грузовик-рекордсмен "Прогресс МС-14" свели с орбиты и затопили
Российский грузовой корабль "Прогресс МС-14", отработавший на орбите рекордное время, затопили в Тихом океане, сообщается на сайте "Роскосмоса". РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T04:09
2021-04-29T04:09
2021-04-29T10:58
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-14", отработавший на орбите рекордное время, затопили в Тихом океане, сообщается на сайте "Роскосмоса".Корабль отчалил от модуля "Звезда" российского сегмента МКС в 02:11 мск 28 апреля. Его не сразу свели с орбиты, а еще сутки продержали в автономном полете для тестирования новой системы построения ориентации при затоплении.Сегодня в 03:01 мск маршевый двигатель грузовика включили на торможение, после чего "Прогресс МС-14" сошел с околоземной орбиты и прекратил существование.В марте "Прогресс МС-14" установил рекорд по длительности полета для кораблей этого семейства, а к моменту затопления она составила 369 суток. До этого рекордсменом был "Прогресс М-17", который в 1993-1994 годах отработал на орбите 337 суток. Корабли "Прогресс" используются для доставки на МКС различных грузов: топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года состоялось 168 запусков "Прогрессов" разных модификаций, три из них не добрались до станции из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
https://ria.ru/20210426/sfu-1729945190.html
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости.
Российский грузовой корабль "Прогресс МС-14", отработавший на орбите рекордное время, затопили в Тихом океане, сообщается на сайте "Роскосмоса
".
Корабль отчалил от модуля "Звезда" российского сегмента МКС в 02:11 мск 28 апреля. Его не сразу свели с орбиты, а еще сутки продержали в автономном полете для тестирования новой системы построения ориентации при затоплении.
Сегодня в 03:01 мск маршевый двигатель грузовика включили на торможение, после чего "Прогресс МС-14" сошел с околоземной орбиты и прекратил существование.
"Несгоревшие в атмосфере Земли фрагменты корабля упали в 03:42:27 мск на "кладбище космических кораблей" в несудоходном районе южной части Тихого океана, в 3150 километрах от города Веллингтон (Новая Зеландия)", — говорится в сообщении.
В марте "Прогресс МС-14" установил рекорд по длительности полета для кораблей этого семейства, а к моменту затопления она составила 369 суток. До этого рекордсменом был "Прогресс М-17", который в 1993-1994 годах отработал на орбите 337 суток.
Корабли "Прогресс" используются для доставки на МКС различных грузов: топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года состоялось 168 запусков "Прогрессов" разных модификаций, три из них не добрались до станции из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.