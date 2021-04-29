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В Совфеде оценили обращение Байдена к конгрессу
В Совфеде оценили обращение Байдена к конгрессу
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что обращение президента США Джо Байдена к конгрессу производит ощущение раскола в американском мышлении, когда... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T08:42
2021-04-29T08:42
2021-04-29T08:42
россия
константин косачев
джо байден
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что обращение президента США Джо Байдена к конгрессу производит ощущение раскола в американском мышлении, когда одну их часть формирует здравый смысл, а другую радикалы из спецслужб и конгресса.Байден обратился к конгрессу в среду с первой программной речью.Косачев считает заявление Байдена, что главная террористическая угроза США исходит от белых расистов изнутри страны, любопытной интерпретацией, хотя "она и вряд ли примирит расколотое американское общество".Кроме того, Косачев подчеркнул, что на внешнем треке важна констатация Байденом отсутствия стремления к эскалации с Россией, необходимости равных правил игры в экономике для всех, включая Китай, и готовности использовать дипломатию в отношениях с Ираном и КНДР."В целом обнадёживающие заявления, если бы в каждом случае они не сопровождаюсь сопутствующими условиями и угрозами использовать силу в случае их невыполнения. Что их, эти заявления, в значительной мере нивелирует", - добавил сенатор.Как отметил Косачев, этот "направленный вовне радикализм вполне может быть так же сравним с терроризмом, захватывающим сознание людей, как и внутренние действия расистов в США, громящих памятники и захватывающих музеи".
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россия, константин косачев, джо байден, китай, сша, в мире
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев
заявил, что обращение президента США Джо Байдена
к конгрессу производит ощущение раскола в американском мышлении, когда одну их часть формирует здравый смысл, а другую радикалы из спецслужб и конгресса.
Байден обратился к конгрессу в среду с первой программной речью.
"Речь Байдена опять производит двойственное ощущение. Ощущение раскола в американских мозгах. Когда одну их часть формирует здравый смысл и понимание безальтернативности коррекции американской внешней политики, заведшей мир в многочисленные тупики. Но когда другую формируют радикалы из спецслужб и конгресса, продолжающие изобретать мифические угрозы извне и запугивать население, вплоть до президента, грядущим коллапсом американской демократии и лидирующих позиций США в мире", - написал сенатор в Facebook.
Косачев считает заявление Байдена, что главная террористическая угроза США исходит от белых расистов изнутри страны, любопытной интерпретацией, хотя "она и вряд ли примирит расколотое американское общество".
Кроме того, Косачев подчеркнул, что на внешнем треке важна констатация Байденом отсутствия стремления к эскалации с Россией
, необходимости равных правил игры в экономике для всех, включая Китай
, и готовности использовать дипломатию в отношениях с Ираном
и КНДР.
"В целом обнадёживающие заявления, если бы в каждом случае они не сопровождаюсь сопутствующими условиями и угрозами использовать силу в случае их невыполнения. Что их, эти заявления, в значительной мере нивелирует", - добавил сенатор.
Как отметил Косачев, этот "направленный вовне радикализм вполне может быть так же сравним с терроризмом, захватывающим сознание людей, как и внутренние действия расистов в США, громящих памятники и захватывающих музеи".