https://ria.ru/20210429/kosachev-1730418840.html

В Совфеде оценили обращение Байдена к конгрессу

В Совфеде оценили обращение Байдена к конгрессу

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что обращение президента США Джо Байдена к конгрессу производит ощущение раскола в американском мышлении, когда... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T08:42

2021-04-29T08:42

2021-04-29T08:42

россия

константин косачев

джо байден

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что обращение президента США Джо Байдена к конгрессу производит ощущение раскола в американском мышлении, когда одну их часть формирует здравый смысл, а другую радикалы из спецслужб и конгресса.Байден обратился к конгрессу в среду с первой программной речью.Косачев считает заявление Байдена, что главная террористическая угроза США исходит от белых расистов изнутри страны, любопытной интерпретацией, хотя "она и вряд ли примирит расколотое американское общество".Кроме того, Косачев подчеркнул, что на внешнем треке важна констатация Байденом отсутствия стремления к эскалации с Россией, необходимости равных правил игры в экономике для всех, включая Китай, и готовности использовать дипломатию в отношениях с Ираном и КНДР."В целом обнадёживающие заявления, если бы в каждом случае они не сопровождаюсь сопутствующими условиями и угрозами использовать силу в случае их невыполнения. Что их, эти заявления, в значительной мере нивелирует", - добавил сенатор.Как отметил Косачев, этот "направленный вовне радикализм вполне может быть так же сравним с терроризмом, захватывающим сознание людей, как и внутренние действия расистов в США, громящих памятники и захватывающих музеи".

https://radiosputnik.ria.ru/20210428/gosduma-1730326023.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210428/iran-1730319408.html

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китай

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россия, константин косачев, джо байден, китай, сша, в мире