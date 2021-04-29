https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730585646.html

Роспотребнадзор допустил увеличение случаев COVID-19 к осени

Роспотребнадзор допустил увеличение случаев COVID-19 к осени

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что к осени в ведомстве обоснованно ожидают рост всех вирусных инфекций и, скорее всего, COVID-19. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T21:17

2021-04-29T21:17

2021-04-29T21:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что к осени в ведомстве обоснованно ожидают рост всех вирусных инфекций и, скорее всего, COVID-19.Она отметила, что вопрос, как часто придется прививаться от коронавируса, задают себе ученые всего мира. Сейчас, подчеркнула она, надо завершить иммунизацию 60% взрослого населения страны.

https://ria.ru/20210428/vaktsinatsiya-1730299832.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество