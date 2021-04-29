https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730585646.html
Роспотребнадзор допустил увеличение случаев COVID-19 к осени
Роспотребнадзор допустил увеличение случаев COVID-19 к осени
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что к осени в ведомстве обоснованно ожидают рост всех вирусных инфекций и, скорее всего, COVID-19. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T21:17
2021-04-29T21:17
2021-04-29T21:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что к осени в ведомстве обоснованно ожидают рост всех вирусных инфекций и, скорее всего, COVID-19.Она отметила, что вопрос, как часто придется прививаться от коронавируса, задают себе ученые всего мира. Сейчас, подчеркнула она, надо завершить иммунизацию 60% взрослого населения страны.
https://ria.ru/20210428/vaktsinatsiya-1730299832.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество