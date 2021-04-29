https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730549415.html

Москалькова сделала прививку от коронавируса

Москалькова сделала прививку от коронавируса

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сделала прививку от COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T17:57

2021-04-29T17:57

2021-04-29T17:59

россия

распространение коронавируса

коронавирус в россии

татьяна москалькова

общество

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сделала прививку от COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена."Вакцина, естественно, отечественная", - добавили там.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, коронавирус в россии, татьяна москалькова, общество