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Москалькова сделала прививку от коронавируса
Москалькова сделала прививку от коронавируса
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сделала прививку от COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T17:57
2021-04-29T17:57
2021-04-29T17:59
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распространение коронавируса
коронавирус в россии
татьяна москалькова
общество
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сделала прививку от COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена."Вакцина, естественно, отечественная", - добавили там.
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россия, коронавирус в россии, татьяна москалькова, общество