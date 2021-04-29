https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730528352.html

Попова заявила о возможном осложнении ситуации с COVID-19

Попова заявила о возможном осложнении ситуации с COVID-19

Коронавирус приобретает признаки сезонного заболевания, поэтому ситуация к осени может осложниться, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора России Анна... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T16:51

2021-04-29T16:51

2021-04-29T17:15

распространение коронавируса

коронавирус в россии

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апр – РИА Новости. Коронавирус приобретает признаки сезонного заболевания, поэтому ситуация к осени может осложниться, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора России Анна Попова."Инфекция приобретает признаки сезонного заболевания, и поэтому к осени мы предполагаем возможное осложнение ситуации", - сказала она.Чтобы этого не случилось раньше, нужно соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования, добавила Попова.

https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730471382.html

ростовская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ростовская область