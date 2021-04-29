https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730528352.html
Попова заявила о возможном осложнении ситуации с COVID-19
Попова заявила о возможном осложнении ситуации с COVID-19
Коронавирус приобретает признаки сезонного заболевания, поэтому ситуация к осени может осложниться, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора России Анна... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T16:51
2021-04-29T16:51
2021-04-29T17:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апр – РИА Новости. Коронавирус приобретает признаки сезонного заболевания, поэтому ситуация к осени может осложниться, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора России Анна Попова."Инфекция приобретает признаки сезонного заболевания, и поэтому к осени мы предполагаем возможное осложнение ситуации", - сказала она.Чтобы этого не случилось раньше, нужно соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования, добавила Попова.
https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730471382.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ростовская область