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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730471382.html
Маски и соцдистанция: какие меры по коронавирусу сохраняются в Москве
Маски и соцдистанция: какие меры по коронавирусу сохраняются в Москве
Москвичи на длинных майских выходных должны будут соблюдать ряд мер для противодействия COVID-19: носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию. В... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T13:24
2021-04-29T13:24
распространение коронавируса
здоровье - общество
русская православная церковь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Москвичи на длинных майских выходных должны будут соблюдать ряд мер для противодействия COVID-19: носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию. В преддверии праздников РИА Новости собрало ограничительные меры по коронавирусу, которые продолжают действовать в Москве.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая. Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава государства идею поддержал и 23 апреля подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что работодателей не будут наказывать за неисполнение указа Путина о майских каникулах.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявлял, что в городе последние несколько недель наблюдается ухудшение ситуации с коронавирусом. Так, 29 апреля число новых случаев COVID-19 в столице впервые с 24 января превысило 3 тысячи – 3215.Несмотря на то, что Москва, в отличие от многих крупных мегаполисов мира, живет практически "полноценной жизнью" без локдауна и ограничений работы предприятий, в городе сохраняется ряд мер в связи с коронавирусом.Пасхальные ограниченияПервая часть праздников в этом году совпадает с празднованием Пасхи, которая будет 2 мая. В 2020 году в большинстве регионов России пасхальные богослужения в храмах РПЦ по требованию санитарных властей проходили без участия прихожан из-за эпидемии коронавируса. В этом году большинство храмов столицы примут прихожан, но с учетом санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Так, в храмах нужно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию 1,5 метра.Как сообщал РИА Новости руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков, на Пасху в храмах будут действовать те же требования Роспотребнадзора, что и на Рождество Христово, ничего нового специально вводить не будут.Ограничения в транспорте и общественных местахДо сих пор сохраняется обязательное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований как гражданами, так и работодателями по своевременной дезинфекции помещений, измерения температуры на входе, соблюдения социальной дистанции и обязательного использования средств индивидуальной защиты в помещениях, общественных местах и транспорте. Как недавно сообщили в ГКУ "Организатор перевозок", в Московском метрополитене усилили контроль ношения масок и перчаток в вагонах. Это связано с тем, что пассажиры зачастую пренебрегают правилами и снимают средства защиты после прохождения турникетов. Всего с начала апреля контролеры выявили более 40 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима в транспорте столицы. Штраф за отсутствие масок или перчаток составляет 5 тысяч рублей.Те же ограничения сохраняются и в предприятиях сферы услуг и общепита. Как сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, на майские праздники в Москве не планируется вводить каких-то дополнительных ограничений. Режим работы предприятий торговли и услуг определяется предпринимателями самостоятельно. Но он также отметил, что в период праздников власти будут активно проверять там соблюдение COVID-требований. Помимо ресторанов, кафе и магазинов проверять будут торговые центры и кинотеатры.Сохраняются ограничения и на проведение публичных, массовых зрелищных мероприятий, в том числе митингов и шествий. В связи с этим власти Москвы отклонили заявки на проведение митингов, демонстраций и шествий на 1 мая.При этом разрешено проведение массовых спортивных мероприятий, а также досуговых, зрелищных (в том числе игровых и мастер-классов), но при условии заполняемости зала не более чем на 50% от общей вместимости.Кроме того, в силе остаются ограничения по работе кружков и секций программы "Московское долголетие" в зданиях и на свежем воздухе. Занятия пока проходят только в онлайн-режиме. Остается под запретом и курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.Ограничения в учреждениях культурыПомимо этого, ряд ограничений сохраняется и в учреждениях культуры и досуга. Так, в театрах, кинотеатрах, концертных залах остаются ограничения в 50% заполняемости зала.А в музеях, на выставках и на других культурно-досуговых площадках остаются ограничения по покупке билетов только в онлайн-формате, обычные кассы не работают. Также посещение организовано по временным слотам, чтобы не допустить скопления посетителей.При посещении таких учреждений также обязательно ношение средств защиты.
https://ria.ru/20210428/khramy-1730381548.html
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здоровье - общество, русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, московский метрополитен

Маски и соцдистанция: какие меры по коронавирусу сохраняются в Москве

13:24 29.04.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Парке Культуры в Москве
Отдыхающие в Парке Культуры в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Москвичи на длинных майских выходных должны будут соблюдать ряд мер для противодействия COVID-19: носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию. В преддверии праздников РИА Новости собрало ограничительные меры по коронавирусу, которые продолжают действовать в Москве.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая. Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава государства идею поддержал и 23 апреля подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что работодателей не будут наказывать за неисполнение указа Путина о майских каникулах.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявлял, что в городе последние несколько недель наблюдается ухудшение ситуации с коронавирусом. Так, 29 апреля число новых случаев COVID-19 в столице впервые с 24 января превысило 3 тысячи – 3215.
Несмотря на то, что Москва, в отличие от многих крупных мегаполисов мира, живет практически "полноценной жизнью" без локдауна и ограничений работы предприятий, в городе сохраняется ряд мер в связи с коронавирусом.

Пасхальные ограничения

Первая часть праздников в этом году совпадает с празднованием Пасхи, которая будет 2 мая. В 2020 году в большинстве регионов России пасхальные богослужения в храмах РПЦ по требованию санитарных властей проходили без участия прихожан из-за эпидемии коронавируса. В этом году большинство храмов столицы примут прихожан, но с учетом санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Так, в храмах нужно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию 1,5 метра.
Как сообщал РИА Новости руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков, на Пасху в храмах будут действовать те же требования Роспотребнадзора, что и на Рождество Христово, ничего нового специально вводить не будут.
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Ограничения в транспорте и общественных местах

До сих пор сохраняется обязательное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований как гражданами, так и работодателями по своевременной дезинфекции помещений, измерения температуры на входе, соблюдения социальной дистанции и обязательного использования средств индивидуальной защиты в помещениях, общественных местах и транспорте. Как недавно сообщили в ГКУ "Организатор перевозок", в Московском метрополитене усилили контроль ношения масок и перчаток в вагонах. Это связано с тем, что пассажиры зачастую пренебрегают правилами и снимают средства защиты после прохождения турникетов. Всего с начала апреля контролеры выявили более 40 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима в транспорте столицы. Штраф за отсутствие масок или перчаток составляет 5 тысяч рублей.
Те же ограничения сохраняются и в предприятиях сферы услуг и общепита. Как сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, на майские праздники в Москве не планируется вводить каких-то дополнительных ограничений. Режим работы предприятий торговли и услуг определяется предпринимателями самостоятельно. Но он также отметил, что в период праздников власти будут активно проверять там соблюдение COVID-требований. Помимо ресторанов, кафе и магазинов проверять будут торговые центры и кинотеатры.
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Инфографика
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Сохраняются ограничения и на проведение публичных, массовых зрелищных мероприятий, в том числе митингов и шествий. В связи с этим власти Москвы отклонили заявки на проведение митингов, демонстраций и шествий на 1 мая.
При этом разрешено проведение массовых спортивных мероприятий, а также досуговых, зрелищных (в том числе игровых и мастер-классов), но при условии заполняемости зала не более чем на 50% от общей вместимости.
Кроме того, в силе остаются ограничения по работе кружков и секций программы "Московское долголетие" в зданиях и на свежем воздухе. Занятия пока проходят только в онлайн-режиме. Остается под запретом и курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.
Шашлыки в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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Ограничения в учреждениях культуры

Помимо этого, ряд ограничений сохраняется и в учреждениях культуры и досуга. Так, в театрах, кинотеатрах, концертных залах остаются ограничения в 50% заполняемости зала.
А в музеях, на выставках и на других культурно-досуговых площадках остаются ограничения по покупке билетов только в онлайн-формате, обычные кассы не работают. Также посещение организовано по временным слотам, чтобы не допустить скопления посетителей.
При посещении таких учреждений также обязательно ношение средств защиты.
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