https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730465226.html

Эпидемиолог оценила риск развития тяжелой формы COVID-19 у беременных

Эпидемиолог оценила риск развития тяжелой формы COVID-19 у беременных

Риск тяжелой формы COVID-19 может быть немного выше у беременных, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T12:58

2021-04-29T12:58

2021-04-29T12:58

распространение коронавируса

наталья пшеничная

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Риск тяжелой формы COVID-19 может быть немного выше у беременных, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Риск тяжелой формы COVID-19 во время беременности может быть несколько выше, чем в общей популяции. Факторы риска тяжелой формы COVID-19 у беременных женщин, тем не менее, такие же, как у других пациентов. Вертикальная передача (от матери к ребенку) заболевания возможна, но встречается крайне редко", - заявила она в ходе онлайн-конгресса "Молекулярная диагностика и биобезопасность 2021. COVID-19: эпидемиология, диагностика, профилактика".По словам Пшеничной, механизм такой передачи заболевания точно не установлен, но, к счастью, тяжелое течение коронавируса у младенцев встречается крайне редко. Эксперт также отметила, что клиницистам следует иметь в виду необходимость проводить тромбопрофилактику у беременных женщин даже на фоне легкого течения заболевания, так как риск таких осложнений у них может быть несколько выше.

https://ria.ru/20210330/vaktsinatsiya-1603523087.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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