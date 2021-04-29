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Эпидемиолог оценил перспективы распространения COVID-19 в мире
Эпидемиолог оценил перспективы распространения COVID-19 в мире
Лишь около 2% населения мира перенесли коронавирус, поэтому вирусу есть куда развиваться, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:17
2021-04-29T12:17
2021-04-29T12:17
распространение коронавируса
александр горелов
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
в мире
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Лишь около 2% населения мира перенесли коронавирус, поэтому вирусу есть куда развиваться, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.Он отметил, что барьерные методы защищают от вируса на 50% - одна маска не может гарантировать защиту, нужен комплекс мер, в том числе социальная дистанция и вакцинация.
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александр горелов, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире