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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730453670.html
Эпидемиолог оценил перспективы распространения COVID-19 в мире
Эпидемиолог оценил перспективы распространения COVID-19 в мире
Лишь около 2% населения мира перенесли коронавирус, поэтому вирусу есть куда развиваться, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:17
2021-04-29T12:17
распространение коронавируса
александр горелов
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
в мире
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Лишь около 2% населения мира перенесли коронавирус, поэтому вирусу есть куда развиваться, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.Он отметил, что барьерные методы защищают от вируса на 50% - одна маска не может гарантировать защиту, нужен комплекс мер, в том числе социальная дистанция и вакцинация.
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александр горелов, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире

Эпидемиолог оценил перспективы распространения COVID-19 в мире

12:17 29.04.2021
 
© AP Photo / Andre PennerМедицинские работники и пациент с COVID-19 в Бразилии
Медицинские работники и пациент с COVID-19 в Бразилии - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© AP Photo / Andre Penner
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Лишь около 2% населения мира перенесли коронавирус, поэтому вирусу есть куда развиваться, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Даже страны-"лидеры" - условно только в 10% перенесли коронавирусную инфекцию, а в целом мире - 2%, то есть коронавирусу есть куда развиваться, потому что мы наивны и беззащитны (перед вирусом)", - сказал Горелов на пресс-конференции, посвященной итогам опроса населения о вакцинации против COVID-19.
Он отметил, что барьерные методы защищают от вируса на 50% - одна маска не может гарантировать защиту, нужен комплекс мер, в том числе социальная дистанция и вакцинация.
 
Распространение коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)В мире
 
 
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