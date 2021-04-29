https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730453670.html

Эпидемиолог оценил перспективы распространения COVID-19 в мире

Эпидемиолог оценил перспективы распространения COVID-19 в мире

Лишь около 2% населения мира перенесли коронавирус, поэтому вирусу есть куда развиваться, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T12:17

2021-04-29T12:17

2021-04-29T12:17

распространение коронавируса

александр горелов

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

в мире

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Лишь около 2% населения мира перенесли коронавирус, поэтому вирусу есть куда развиваться, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.Он отметил, что барьерные методы защищают от вируса на 50% - одна маска не может гарантировать защиту, нужен комплекс мер, в том числе социальная дистанция и вакцинация.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горелов, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире