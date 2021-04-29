https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730447724.html

В России за сутки умерли 364 человека с COVID-19

В России за сутки умерли 364 человека с COVID-19

За сутки в России подтверждены 364 смерти с COVID-19, за все время - 109 731, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T11:45

2021-04-29T11:45

2021-04-29T11:45

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 364 смерти с COVID-19, за все время - 109 731, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 364 смерти... За весь период по России умерло 109 731 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 56 человек, в Санкт-Петербурге - 27, в Подмосковье - 21.

https://ria.ru/20210429/korona-1730373014.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье)