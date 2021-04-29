Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730447724.html
В России за сутки умерли 364 человека с COVID-19
В России за сутки умерли 364 человека с COVID-19
За сутки в России подтверждены 364 смерти с COVID-19, за все время - 109 731, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T11:45
2021-04-29T11:45
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0b/1727788543_301:410:3073:1970_1920x0_80_0_0_e739bd4ec48aa818b19eeb4bb9ce8901.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 364 смерти с COVID-19, за все время - 109 731, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 364 смерти... За весь период по России умерло 109 731 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 56 человек, в Санкт-Петербурге - 27, в Подмосковье - 21.
https://ria.ru/20210429/korona-1730373014.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0b/1727788543_608:393:2813:2047_1920x0_80_0_0_b309a5bf641b9ca0f120ba702ede3fc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье)

В России за сутки умерли 364 человека с COVID-19

11:45 29.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинские работники в коридоре клинической больницы скорой медицинской помощи №7 в Волгограде
Медицинские работники в коридоре клинической больницы скорой медицинской помощи №7 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 364 смерти с COVID-19, за все время - 109 731, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 364 смерти... За весь период по России умерло 109 731 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве за сутки скончались 56 человек, в Санкт-Петербурге - 27, в Подмосковье - 21.
Ситуация в Индии в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
08:00Распространение коронавируса
"Виноваты сами". Кого накроет новая волна коронавируса
 
Распространение коронавирусаРоссияЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:54В Коми проверят данные о нападении собаки на девятилетнюю девочку
11:50Следствие попросили возбудить дело за организацию водной блокады Крыма
11:47В Москве за сутки госпитализировали 1003 пациента с COVID-19
11:45В России за сутки умерли 364 человека с COVID-19
11:45На москвича завели дело за призывы к расправе над курганской полицией
11:44Эксперт объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
11:43В Москве выявили 3215 новых случаев COVID-19
11:42Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:42"РГ": в России ужесточат правила постановки на воинский учет
11:42В России выявили 9284 новых случая заражения коронавирусом
11:41В России за сутки 8442 человека выздоровели от COVID-19
11:41В Samsung представили новые ноутбуки
11:40СК завел дело против похитителя мальчика в Красноярске
11:40В Петербурге завели дело из-за граффити с Навальным, сообщил источник
11:38В Раде возмутились из-за марша в честь дивизии СС "Галичина"
11:34В Подмосковье будут судить банду наркоторговцев
11:33В Генштабе рассказали о результатах проверки боеготовности армии
11:30Грузинский оппозиционер назвал посла США диктатором
11:30Суд приобщил к делу почерковедческую экспертизу адвокатов Навального
11:27Прага не заинтересована в эскалации отношений с Москвой, заявил МИД Чехии
Лента новостейМолния