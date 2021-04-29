Эксперт объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве

"Мы с вами говорили, что два инкубационных периода после отмены, и народ немного разболтался, а вакцинироваться не сильно торопятся. Даже в метро проводили рейды, это не просто так. Я думаю, это все с этим связано, и народ устал, конечно. Обычно в течение двух инкубационных периодов после послаблений проявляется (рост заболеваемости – ред.)", - рассказал Малышев.