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Эксперт объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Эксперт объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Рост заболеваемости коронавирусом в Москве связан с несоблюдением масочного режима и отказом от вакцинации, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T11:44
2021-04-29T11:44
2021-04-29T11:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
николай малышев
москва
общество
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в Москве связан с несоблюдением масочного режима и отказом от вакцинации, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.Ранее оперштаб сообщил, что число новых выявленных случаев COVID-19 в Москве впервые с 24 января выше 3 тысяч – 3215.По его словам, заболеваемость несколько дней может быть повышенной.
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коронавирус в россии, николай малышев, москва, общество