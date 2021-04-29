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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730446925.html
В Москве выявили 3215 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 3215 новых случаев COVID-19
Число новых случаев COVID-19 в Москве превысило 3 тысячи (3215) впервые с 24 января, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T11:43
2021-04-29T11:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в Москве превысило 3 тысячи (3215) впервые с 24 января, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне число новых случаев COVID-19 в Москве составило 1840. В прошлый раз число новых случаев коронавируса в столице поднималось выше 3 тысяч 24 января (3069).Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Республике Алтай - 4, Туве - 2, Чукотском автономном округе - 1.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва

В Москве выявили 3215 новых случаев COVID-19

11:43 29.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время транспортировки пациентки по территории больницы в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19
Медицинские работники во время транспортировки пациентки по территории больницы в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в Москве превысило 3 тысячи (3215) впервые с 24 января, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Накануне число новых случаев COVID-19 в Москве составило 1840. В прошлый раз число новых случаев коронавируса в столице поднималось выше 3 тысяч 24 января (3069).
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 3215, 2. Санкт-Петербург - 716, 3. Московская область - 632", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Республике Алтай - 4, Туве - 2, Чукотском автономном округе - 1.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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