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В Москве выявили 3215 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 3215 новых случаев COVID-19
Число новых случаев COVID-19 в Москве превысило 3 тысячи (3215) впервые с 24 января, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T11:43
2021-04-29T11:43
2021-04-29T11:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в Москве превысило 3 тысячи (3215) впервые с 24 января, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне число новых случаев COVID-19 в Москве составило 1840. В прошлый раз число новых случаев коронавируса в столице поднималось выше 3 тысяч 24 января (3069).Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Республике Алтай - 4, Туве - 2, Чукотском автономном округе - 1.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва