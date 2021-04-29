https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730446925.html

В Москве выявили 3215 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 3215 новых случаев COVID-19

Число новых случаев COVID-19 в Москве превысило 3 тысячи (3215) впервые с 24 января, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T11:43

2021-04-29T11:43

2021-04-29T11:43

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в Москве превысило 3 тысячи (3215) впервые с 24 января, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне число новых случаев COVID-19 в Москве составило 1840. В прошлый раз число новых случаев коронавируса в столице поднималось выше 3 тысяч 24 января (3069).Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Республике Алтай - 4, Туве - 2, Чукотском автономном округе - 1.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва