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В России выявили 9284 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 9284 новых случая заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 9284, до 4 796 557, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T11:42
2021-04-29T11:42
2021-04-29T11:42
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 9284, до 4 796 557, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне число новых случаев COVID-19 в РФ впервые с сентября составило менее 8 тысяч - 7848, это минимум с 26 сентября."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 9284 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1204 (13,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 796 557 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,19%.
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РИА Новости
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РИА Новости
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