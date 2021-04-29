https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730446331.html

В России выявили 9284 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 9284 новых случая заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 9284, до 4 796 557, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T11:42

2021-04-29T11:42

2021-04-29T11:42

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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здоровье - общество

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 9284, до 4 796 557, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне число новых случаев COVID-19 в РФ впервые с сентября составило менее 8 тысяч - 7848, это минимум с 26 сентября."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 9284 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1204 (13,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 796 557 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,19%.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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