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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730446170.html
В России за сутки 8442 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 8442 человека выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 8 442 человека после COVID-19, за все время выздоровели 4 419 540 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T11:41
2021-04-29T11:41
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 8 442 человека после COVID-19, за все время выздоровели 4 419 540 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве - 1954, Санкт-Петербурге - 1040, Подмосковье - 458.
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки 8442 человека выздоровели от COVID-19

11:41 29.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 8 442 человека после COVID-19, за все время выздоровели 4 419 540 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 442 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 419 540", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве - 1954, Санкт-Петербурге - 1040, Подмосковье - 458.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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