Ученые нашли сочетание витаминов, чтобы избежать тяжелых форм COVID-19
06:15 29.04.2021 (обновлено: 09:13 29.04.2021)
© AP Photo / LaPresse / Francesco Militello MirtoМедицинские работники в Италии
© AP Photo / LaPresse / Francesco Militello Mirto
РИМ, 29 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Итальянский ученый, член научно-технического комитета по коронавирусной инфекции при региональном правительстве Сицилии, профессор медицины Сальваторе Коррао (Salvatore Corrao) в беседе с РИА Новости порекомендовал принимать витамины С и D, мелатонин и цинк, чтобы снизить риск заболевания COVID-19 в тяжелой форме.
В течение полугода группа ученых из Италии и Сан-Марино, в состав которой вошли специалисты по клинической медицине, биостатистике, нутрициологии и эпидемиологии, под руководством Коррао провела анализ и систематизацию практически всех имеющихся в настоящее время медицинских публикаций о воздействии на человеческий организм четырех хорошо известных нутрицевтиков – витаминов С и D, мелатонина и цинка. Результаты этой масштабной работы опубликованы в апрельском номере международного научного журнала Nutrients.
"Мы определили дозировку, которая может обеспечить необходимый положительный эффект. Так, например, ежедневно следует принимать один-два грамма аскорбиновой кислоты (витамина С), являющейся хорошим антиоксидантом. Что касается витамина D, то его можно принимать как ежедневно, так и один раз в месяц. По нашему мнению, оптимальным решением представляется единовременное употребление 50000 МЕ (международных единиц) этого вещества в месяц, причем предпочтительно на полный желудок", - сказал Коррао.
Он также рекомендовал каждый вечер принимать от 6 до 10 миллиграммов мелатонина.
© Фото предоставлено Ospedale CivicoПрофессор медицины Палермского университета Сальваторе Коррао вместе с сотрудниками своего отделения для больных COVID в больнице Ospedale Civico в Палермо (на выписке 82-летней пациентки)
© Фото предоставлено Ospedale Civico
Профессор медицины Палермского университета Сальваторе Коррао вместе с сотрудниками своего отделения для больных COVID в больнице Ospedale Civico в Палермо (на выписке 82-летней пациентки)
"При этом следует иметь в виду, что он может вызывать сонливость и поэтому противопоказан некоторым категориям пациентов. Наконец, прием примерно 50 миллиграммов чистого цинка в день сильно поможет иммунной системе бороться с вирусами. Правда, этот микроэлемент имеет свойство постепенно накапливаться в организме, поэтому после трех месяцев мы рекомендуем снизить ежедневную дозу до 25 миллиграммов", - сообщил врач, который возглавляет отделение для больных COVID в одном из крупнейших медучреждений Южной Италии – Ospedale Civico в Палермо.
Коррао подчеркнул, что речь идет о терапевтическом использовании этих веществ, которые оказывают весьма разнообразное воздействие на человеческий организм.
"Для примера скажу лишь, что их прием введет к снижению концентрации С-реактивного белка, повышение которой является индикатором воспаления и характерно для COVID. Эти вещества воздействуют на глубинные процессы, происходящие в нашем организме. Это не противовоспалительные таблетки, которые могут быстро снять симптомы воспаления. Поэтому их следует принимать долго и в указанной дозировке, которая заметно выше, чем дозировка этих веществ во многих широко разрекламированных БАДах", - заявил профессор. Он также отметил, что употребление в пищу овощей и фруктов, содержащих те же самые витамины и минералы, не способно заменить прием указанных нутрицевтиков.
Собеседник РИА Новости указал, что в научной литературе зафиксировано положительное воздействие этих нутрицевтиков как на практически здоровых людей, так и на тех, кто страдает диабетом, сердечно-сосудистыми и некоторыми другими серьезными заболеваниями.
"Я уже давно принимаю этот набор. Так делают мои друзья, родственники и многие пациенты. Все мы находимся в хорошей физической форме и надеемся, что так будет и впредь. Мы советуем использовать комбинацию как минимум из двух этих активных веществ, но, поскольку речь идет о терапии, лучше все-таки делать это под наблюдением лечащего врача", - резюмировал Коррао.