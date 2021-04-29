https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730414848.html

Ученые нашли сочетание витаминов, чтобы избежать тяжелых форм COVID-19

Ученые нашли сочетание витаминов, чтобы избежать тяжелых форм COVID-19

Итальянский ученый, член научно-технического комитета по коронавирусной инфекции при региональном правительстве Сицилии, профессор медицины Сальваторе Коррао... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T06:15

2021-04-29T06:15

2021-04-29T09:13

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италия

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РИМ, 29 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Итальянский ученый, член научно-технического комитета по коронавирусной инфекции при региональном правительстве Сицилии, профессор медицины Сальваторе Коррао (Salvatore Corrao) в беседе с РИА Новости порекомендовал принимать витамины С и D, мелатонин и цинк, чтобы снизить риск заболевания COVID-19 в тяжелой форме.В течение полугода группа ученых из Италии и Сан-Марино, в состав которой вошли специалисты по клинической медицине, биостатистике, нутрициологии и эпидемиологии, под руководством Коррао провела анализ и систематизацию практически всех имеющихся в настоящее время медицинских публикаций о воздействии на человеческий организм четырех хорошо известных нутрицевтиков – витаминов С и D, мелатонина и цинка. Результаты этой масштабной работы опубликованы в апрельском номере международного научного журнала Nutrients.Он также рекомендовал каждый вечер принимать от 6 до 10 миллиграммов мелатонина.Коррао подчеркнул, что речь идет о терапевтическом использовании этих веществ, которые оказывают весьма разнообразное воздействие на человеческий организм."Для примера скажу лишь, что их прием введет к снижению концентрации С-реактивного белка, повышение которой является индикатором воспаления и характерно для COVID. Эти вещества воздействуют на глубинные процессы, происходящие в нашем организме. Это не противовоспалительные таблетки, которые могут быстро снять симптомы воспаления. Поэтому их следует принимать долго и в указанной дозировке, которая заметно выше, чем дозировка этих веществ во многих широко разрекламированных БАДах", - заявил профессор. Он также отметил, что употребление в пищу овощей и фруктов, содержащих те же самые витамины и минералы, не способно заменить прием указанных нутрицевтиков.Собеседник РИА Новости указал, что в научной литературе зафиксировано положительное воздействие этих нутрицевтиков как на практически здоровых людей, так и на тех, кто страдает диабетом, сердечно-сосудистыми и некоторыми другими серьезными заболеваниями."Я уже давно принимаю этот набор. Так делают мои друзья, родственники и многие пациенты. Все мы находимся в хорошей физической форме и надеемся, что так будет и впредь. Мы советуем использовать комбинацию как минимум из двух этих активных веществ, но, поскольку речь идет о терапии, лучше все-таки делать это под наблюдением лечащего врача", - резюмировал Коррао.

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, италия, в мире