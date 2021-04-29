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Варшава продолжает курс на свертывание контактов, заявили в МИД России
Варшава продолжает курс на свертывание контактов, заявили в МИД России
Варшава продолжает курс на сворачивание контактов с Москвой, хотя неразрешимых проблем у двух стран нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T16:33
2021-04-29T16:33
2021-04-29T17:08
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Варшава продолжает курс на сворачивание контактов с Москвой, хотя неразрешимых проблем у двух стран нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Руководство в Варшаве продолжает реализовывать курс на дальнейшей свертывание двусторонних контактов", - сказала Захарова на брифинге в Москве.При этом, по ее словам, если оставить в стороне разногласия по некоторым сложным историческим вопросам, то "не окажется принципиальных проблем, которые невозможно было бы решить при наличии обоюдной политической воли"."На сегодняшний день такого стремления со стороны польских властей мы, к сожалению, не наблюдаем", - отметила Захарова.
https://radiosputnik.ria.ru/20210428/polsha-1730301787.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), польша, в мире