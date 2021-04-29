https://ria.ru/20210429/kontakty-1730522014.html

Варшава продолжает курс на свертывание контактов, заявили в МИД России

Варшава продолжает курс на свертывание контактов, заявили в МИД России

Варшава продолжает курс на сворачивание контактов с Москвой, хотя неразрешимых проблем у двух стран нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T16:33

2021-04-29T16:33

2021-04-29T17:08

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

польша

в мире

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Варшава продолжает курс на сворачивание контактов с Москвой, хотя неразрешимых проблем у двух стран нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Руководство в Варшаве продолжает реализовывать курс на дальнейшей свертывание двусторонних контактов", - сказала Захарова на брифинге в Москве.При этом, по ее словам, если оставить в стороне разногласия по некоторым сложным историческим вопросам, то "не окажется принципиальных проблем, которые невозможно было бы решить при наличии обоюдной политической воли"."На сегодняшний день такого стремления со стороны польских властей мы, к сожалению, не наблюдаем", - отметила Захарова.

https://radiosputnik.ria.ru/20210428/polsha-1730301787.html

россия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), польша, в мире