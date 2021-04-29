Песков отметил рост конфронтационного потенциала вокруг России
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 апр - РИА Новости. Конфронтационный потенциал вокруг России имеет тенденцию к росту, что весьма тревожно, но Москва отныне не намерена это терпеть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, можно с сожалением констатировать, что конфликтный потенциал, конфронтационный, точнее, потенциал вокруг России имеет тенденцию к росту. Это весьма тревожно. Собственно, можно, наверное, констатировать, что проводимая на протяжении последних лет десяти линия, очень экстенсивная линия на сдерживание России, которую придерживались не только Соединенные Штаты Америки, но также и то, что мы называем коллективный Запад, эта линия сейчас трансформировалась уже в конфронтационное проявление", - сказал Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
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Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин в недавнем послании Федеральному собранию исчерпывающе сформулировал отношение и к Европе, и к США, и ко всему миру и сказал, что Россия открыта и заинтересована в добрых отношениях и кооперации по целому ряду тем.
"Но отныне мы не намерены терпеть эти конфронтационные проявления", - заявил он.
Президент заявил, что РФ не будет сама заходить за красные линии, но и никому не позволит за них заходить, пояснив, что красные линии - это национальные интересы России, напомнил Песков. Пресс-секретарь главы государства добавил, что во внутренние дела России вмешивались на протяжении десятилетий, а особенно ярко в последние годы - в выборы, экономику, интересы российских компаний ущемлялись в странах Запада.
"Конечно, мы противодействовали. Но теперь Путин сказал, теперь мы будем противодействовать достаточно понятно и ощутимо для наших оппонентов", - заключил он.