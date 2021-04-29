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https://ria.ru/20210429/konfrontatsiya-1730504547.html
Песков отметил рост конфронтационного потенциала вокруг России
Песков отметил рост конфронтационного потенциала вокруг России
Конфронтационный потенциал вокруг России имеет тенденцию к росту, что весьма тревожно, но Москва отныне не намерена это терпеть, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T15:23
2021-04-29T15:23
россия
дмитрий песков
владимир путин
москва
сша
в мире
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 апр - РИА Новости. Конфронтационный потенциал вокруг России имеет тенденцию к росту, что весьма тревожно, но Москва отныне не намерена это терпеть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно, можно с сожалением констатировать, что конфликтный потенциал, конфронтационный, точнее, потенциал вокруг России имеет тенденцию к росту. Это весьма тревожно. Собственно, можно, наверное, констатировать, что проводимая на протяжении последних лет десяти линия, очень экстенсивная линия на сдерживание России, которую придерживались не только Соединенные Штаты Америки, но также и то, что мы называем коллективный Запад, эта линия сейчас трансформировалась уже в конфронтационное проявление", - сказал Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин в недавнем послании Федеральному собранию исчерпывающе сформулировал отношение и к Европе, и к США, и ко всему миру и сказал, что Россия открыта и заинтересована в добрых отношениях и кооперации по целому ряду тем."Но отныне мы не намерены терпеть эти конфронтационные проявления", - заявил он.Президент заявил, что РФ не будет сама заходить за красные линии, но и никому не позволит за них заходить, пояснив, что красные линии - это национальные интересы России, напомнил Песков. Пресс-секретарь главы государства добавил, что во внутренние дела России вмешивались на протяжении десятилетий, а особенно ярко в последние годы - в выборы, экономику, интересы российских компаний ущемлялись в странах Запада."Конечно, мы противодействовали. Но теперь Путин сказал, теперь мы будем противодействовать достаточно понятно и ощутимо для наших оппонентов", - заключил он.
https://ria.ru/20210420/ataka-1729053460.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, москва, сша, в мире

Песков отметил рост конфронтационного потенциала вокруг России

15:23 29.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 апр - РИА Новости. Конфронтационный потенциал вокруг России имеет тенденцию к росту, что весьма тревожно, но Москва отныне не намерена это терпеть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, можно с сожалением констатировать, что конфликтный потенциал, конфронтационный, точнее, потенциал вокруг России имеет тенденцию к росту. Это весьма тревожно. Собственно, можно, наверное, констатировать, что проводимая на протяжении последних лет десяти линия, очень экстенсивная линия на сдерживание России, которую придерживались не только Соединенные Штаты Америки, но также и то, что мы называем коллективный Запад, эта линия сейчас трансформировалась уже в конфронтационное проявление", - сказал Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 11:01
Рябков заявил о "фронтальной атаке" западных стран на Россию
Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин в недавнем послании Федеральному собранию исчерпывающе сформулировал отношение и к Европе, и к США, и ко всему миру и сказал, что Россия открыта и заинтересована в добрых отношениях и кооперации по целому ряду тем.
"Но отныне мы не намерены терпеть эти конфронтационные проявления", - заявил он.
Президент заявил, что РФ не будет сама заходить за красные линии, но и никому не позволит за них заходить, пояснив, что красные линии - это национальные интересы России, напомнил Песков. Пресс-секретарь главы государства добавил, что во внутренние дела России вмешивались на протяжении десятилетий, а особенно ярко в последние годы - в выборы, экономику, интересы российских компаний ущемлялись в странах Запада.
"Конечно, мы противодействовали. Но теперь Путин сказал, теперь мы будем противодействовать достаточно понятно и ощутимо для наших оппонентов", - заключил он.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
12:43
Слуцкий обвинил Запад в попытке втянуть Россию в войну с Украиной
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваСШАВ мире
 
 
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