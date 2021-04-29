https://ria.ru/20210429/konflikt-1730588941.html
Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана
Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана
Конфликт на таджикско-киргизской границе перерос в военный.
2021-04-29T22:10
2021-04-29T22:10
2021-04-29T22:14
киргизия
видео
в мире
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Поводом послужил бытовой вопрос установки камер на столбе линии электропередачи таджикской стороной в Баткенском районе Киргизии. Это вызвало недовольство местных жителей и привело к стычке. Подключились военные с обеих сторон, началась стрельба. Вечером 29 апреля обе стороны объявили о полном прекращении огня.
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Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана
Конфликт на таджикско-киргизской границе перерос в военный. Поводом послужил бытовой вопрос установки камер на столбе линии электропередачи таджикской стороной в Баткенском районе Киргизии. Это вызвало недовольство местных жителей и привело к стычке. Подключились военные с обеих сторон, началась стрельба. Вечером 29 апреля обе стороны объявили о полном прекращении огня.
2021-04-29T22:10
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, киргизия, видео, в мире
Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана
Конфликт на таджикско-киргизской границе перерос в военный.
2021-04-29T22:10
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Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана
22:10 29.04.2021 (обновлено: 22:14 29.04.2021)
Конфликт на таджикско-киргизской границе перерос в военный.