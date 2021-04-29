https://ria.ru/20210429/konferentsiya-1730364959.html

В Москве обсудят вопросы адаптации иностранных граждан в России

В Москве обсудят вопросы адаптации иностранных граждан в России

В Москве пройдет IX Всероссийская научно-практическая конференция "Русский язык и проблемы социокультурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации" РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T09:00

2021-04-29T09:00

2021-04-29T09:00

россия

социальный навигатор

государственный институт русского языка им. а.с. пушкина

сн_образование

рудн

мгу имени м. в. ломоносова

санкт-петербургский государственный университет

тюменский государственный университет

москва

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Москве пройдет IX Всероссийская научно-практическая конференция "Русский язык и проблемы социокультурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации" 27 мая 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Российского университета дружбы народов (РУДН).В рамках мероприятия эксперты обсудят актуальные вопросы проведения экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ, а также проблемы языковой и культурной адаптации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в страну. По заявленной тематике пройдут методические семинары, круглые столы, панельные дискуссии и мастер-классы.В этом году конференция проводится в очно-дистанционном формате. Чтобы принять участие необходимо пройти регистрацию.В работе конференции примут участие представители федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти и профильные специалисты ведущих российских университетов, в том числе РУДН, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина и Тюменского государственного университета.

россия

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, социальный навигатор, государственный институт русского языка им. а.с. пушкина, сн_образование, рудн, мгу имени м. в. ломоносова, санкт-петербургский государственный университет, тюменский государственный университет, москва, общество