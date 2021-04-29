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В Москве обсудят вопросы адаптации иностранных граждан в России
В Москве обсудят вопросы адаптации иностранных граждан в России
В Москве пройдет IX Всероссийская научно-практическая конференция "Русский язык и проблемы социокультурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации" РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T09:00
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россия
социальный навигатор
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санкт-петербургский государственный университет
тюменский государственный университет
москва
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Москве пройдет IX Всероссийская научно-практическая конференция "Русский язык и проблемы социокультурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации" 27 мая 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Российского университета дружбы народов (РУДН).В рамках мероприятия эксперты обсудят актуальные вопросы проведения экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ, а также проблемы языковой и культурной адаптации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в страну. По заявленной тематике пройдут методические семинары, круглые столы, панельные дискуссии и мастер-классы.В этом году конференция проводится в очно-дистанционном формате. Чтобы принять участие необходимо пройти регистрацию.В работе конференции примут участие представители федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти и профильные специалисты ведущих российских университетов, в том числе РУДН, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина и Тюменского государственного университета.
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россия, социальный навигатор, государственный институт русского языка им. а.с. пушкина, сн_образование, рудн, мгу имени м. в. ломоносова, санкт-петербургский государственный университет, тюменский государственный университет, москва, общество

В Москве обсудят вопросы адаптации иностранных граждан в России

09:00 29.04.2021
 
© DepositphotosСлушатели на лекции
Слушатели на лекции - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Depositphotos
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Москве пройдет IX Всероссийская научно-практическая конференция "Русский язык и проблемы социокультурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации" 27 мая 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Российского университета дружбы народов (РУДН).
В рамках мероприятия эксперты обсудят актуальные вопросы проведения экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ, а также проблемы языковой и культурной адаптации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в страну. По заявленной тематике пройдут методические семинары, круглые столы, панельные дискуссии и мастер-классы.

"Конференция, которая проводится ежегодно с 2013 года, зарекомендовала себя как основная экспертная площадка для обмена опытом и решения конкретных практических задач, обсуждения насущных вопросов и выработки согласованных решений, связанных с обучением, тестированием, адаптацией мигрантов и членов их семей на территории России", – отметили организаторы.

В этом году конференция проводится в очно-дистанционном формате. Чтобы принять участие необходимо пройти регистрацию.
В работе конференции примут участие представители федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти и профильные специалисты ведущих российских университетов, в том числе РУДН, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина и Тюменского государственного университета.
 
РоссияСоциальный навигаторГосударственный институт русского языка им. А.С. ПушкинаСН_ОбразованиеРУДНМГУ имени М. В. ЛомоносоваСанкт-Петербургский государственный университетТюменский государственный университетМоскваОбщество
 
 
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