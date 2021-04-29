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НКЦ утвердил новую стратегию развития клиринга
НКЦ утвердил новую стратегию развития клиринга
Наблюдательный совет Национального клирингового центра утвердил новую стратегию развития клиринга Группы "Московская биржа" до 2024 года, которая ориентирована... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T11:12
2021-04-29T11:12
московская биржа
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Наблюдательный совет Национального клирингового центра утвердил новую стратегию развития клиринга Группы "Московская биржа" до 2024 года, которая ориентирована на достижение стратегических целей Группы, сообщил РИА Новости председатель правления НКЦ Эдди Астанин."В стратегии перед нами поставлены амбициозные цели, достижение которых должно способствовать повышению привлекательности биржевых рынков Группы за счет обеспечения высокого уровня функционирования рынков и доступа новых категорий клиентов", - пояснил Астанин. По его словам, Национальный клиринговый центр в соответствии с бизнес-целями Группы планирует экспансию клиринговых услуг на внебиржевой рынок, включая и перспективный рынок цифровых активов. Наряду с этим усилия будут направлены на оптимизацию ИТ архитектуры НКЦ, повышение надежности и отказоустойчивости систем, а также оптимизацию моделей маржирования, что в целом окажет положительное воздействие на конкурентоспособность Группы и привлекательность российского финансового рынка. Как сказал Астанин, в соответствии с сформулированными в стратегии ключевыми бизнес-задачами в период с 2021 по 2024 года для НКЦ основными направлениями станут развитие клиринга на внебиржевом валютном рынке и на рынке СПФИ, клирингового обслуживания институциональных, корпоративных клиентов и нерезидентов. При этом планируется следовать мировым трендам в клиринге, в том числе, в вопросах активного использования новых технологий - искусственного интеллекта, big data, облачных решений, технологий распределенных реестров, квантовых технологий.
https://ria.ru/20210330/strakhovanie-1603431952.html
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московская биржа, новости компаний - экономика

НКЦ утвердил новую стратегию развития клиринга

11:12 29.04.2021
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Наблюдательный совет Национального клирингового центра утвердил новую стратегию развития клиринга Группы "Московская биржа" до 2024 года, которая ориентирована на достижение стратегических целей Группы, сообщил РИА Новости председатель правления НКЦ Эдди Астанин.
"В стратегии перед нами поставлены амбициозные цели, достижение которых должно способствовать повышению привлекательности биржевых рынков Группы за счет обеспечения высокого уровня функционирования рынков и доступа новых категорий клиентов", - пояснил Астанин.
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По его словам, Национальный клиринговый центр в соответствии с бизнес-целями Группы планирует экспансию клиринговых услуг на внебиржевой рынок, включая и перспективный рынок цифровых активов.
Наряду с этим усилия будут направлены на оптимизацию ИТ архитектуры НКЦ, повышение надежности и отказоустойчивости систем, а также оптимизацию моделей маржирования, что в целом окажет положительное воздействие на конкурентоспособность Группы и привлекательность российского финансового рынка.
Как сказал Астанин, в соответствии с сформулированными в стратегии ключевыми бизнес-задачами в период с 2021 по 2024 года для НКЦ основными направлениями станут развитие клиринга на внебиржевом валютном рынке и на рынке СПФИ, клирингового обслуживания институциональных, корпоративных клиентов и нерезидентов. При этом планируется следовать мировым трендам в клиринге, в том числе, в вопросах активного использования новых технологий - искусственного интеллекта, big data, облачных решений, технологий распределенных реестров, квантовых технологий.
 
Московская биржаНовости компаний - Экономика
 
 
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