https://ria.ru/20210429/kliring-1730439151.html

НКЦ утвердил новую стратегию развития клиринга

НКЦ утвердил новую стратегию развития клиринга

Наблюдательный совет Национального клирингового центра утвердил новую стратегию развития клиринга Группы "Московская биржа" до 2024 года, которая ориентирована... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T11:12

2021-04-29T11:12

2021-04-29T11:12

московская биржа

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568370958_0:224:2845:1824_1920x0_80_0_0_7f83b2f01dbcbd89d15e67bac25fc9c2.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Наблюдательный совет Национального клирингового центра утвердил новую стратегию развития клиринга Группы "Московская биржа" до 2024 года, которая ориентирована на достижение стратегических целей Группы, сообщил РИА Новости председатель правления НКЦ Эдди Астанин."В стратегии перед нами поставлены амбициозные цели, достижение которых должно способствовать повышению привлекательности биржевых рынков Группы за счет обеспечения высокого уровня функционирования рынков и доступа новых категорий клиентов", - пояснил Астанин. По его словам, Национальный клиринговый центр в соответствии с бизнес-целями Группы планирует экспансию клиринговых услуг на внебиржевой рынок, включая и перспективный рынок цифровых активов. Наряду с этим усилия будут направлены на оптимизацию ИТ архитектуры НКЦ, повышение надежности и отказоустойчивости систем, а также оптимизацию моделей маржирования, что в целом окажет положительное воздействие на конкурентоспособность Группы и привлекательность российского финансового рынка. Как сказал Астанин, в соответствии с сформулированными в стратегии ключевыми бизнес-задачами в период с 2021 по 2024 года для НКЦ основными направлениями станут развитие клиринга на внебиржевом валютном рынке и на рынке СПФИ, клирингового обслуживания институциональных, корпоративных клиентов и нерезидентов. При этом планируется следовать мировым трендам в клиринге, в том числе, в вопросах активного использования новых технологий - искусственного интеллекта, big data, облачных решений, технологий распределенных реестров, квантовых технологий.

https://ria.ru/20210330/strakhovanie-1603431952.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская биржа, новости компаний - экономика