https://ria.ru/20210429/kirgiziya-1730591719.html

В Киргизии возбудили дело из-за конфликта на границе с Таджикистаном

В Киргизии возбудили дело из-за конфликта на границе с Таджикистаном

Генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статье "Преступление против мира" по факту конфликта на границе с Таджикистаном, сообщили РИА... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T22:49

2021-04-29T22:49

2021-04-29T22:59

ситуация на границе киргизии и таджикистана

таджикистан

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БИШКЕК, 29 апр - РИА Новости. Генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статье "Преступление против мира" по факту конфликта на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного органа.По версии ведомства, "в нарушение договора между Кыргызской Республикой и республикой Таджикистан о добрососедских и партнерских отношениях от 26 мая 2004 года, принципов мирного сосуществования, дружбы и добрососедства, военнослужащие Таджикистана с целью захвата суверенной территории Кыргызской Республики, нарушая суверенитет и целостность Кыргызстана, вероломно вторглись на территорию нашей страны, атаковав границы Кыргызской Республики, без предъявления каких-либо претензий, путем массового убийства мирного населения, военнослужащих, охраняющих государственную границу, сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность населения, был открыт огонь из автоматического оружия, минометов, бронетанковой техники, боевых вертолетов и другого армейского вооружения".В ведомстве уточнили, что по этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 380 Уголовного кодекса Киргизии "преступление против мира".Как сообщается, расследование этого дела поручено межведомственной следственной группе из числа сотрудников госкомитета нацбезопасности, МВД и военной прокуратуры Киргизии.Двадцать восьмого апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о конфликте на баткенском участке границы. Тогда представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи, представители киргизской стороны начали спиливать столб, а после с обеих сторон начали бросать камни. В ночь 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба, погибли три гражданина Таджикистана и столько же граждан Киргизии, общее число пострадавших превысило 100 человек. К вечеру стороны договорились о прекращении огня на границе с 17.00 мск и отводе сил на места прежней дислокации.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html

https://ria.ru/20210429/kirgiziya-1730584164.html

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Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана Конфликт на таджикско-киргизской границе перерос в военный. Поводом послужил бытовой вопрос установки камер на столбе линии электропередачи таджикской стороной в Баткенском районе Киргизии. Это вызвало недовольство местных жителей и привело к стычке. Подключились военные с обеих сторон, началась стрельба. Вечером 29 апреля обе стороны объявили о полном прекращении огня. 2021-04-29T22:49 true PT1M00S

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире