https://ria.ru/20210429/kirgiziya-1730584164.html
В Киргизии заявили о гибели ребенка в результате конфликта на границе
В Киргизии заявили о гибели ребенка в результате конфликта на границе
Число погибших граждан Киргизии в конфликте на границе с Таджикистаном возросло до трех человек, среди них - 13-летняя девочка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T21:00
2021-04-29T21:00
2021-04-29T21:14
ситуация на границе киргизии и таджикистана
таджикистан
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 29 апр - РИА Новости. Число погибших граждан Киргизии в конфликте на границе с Таджикистаном возросло до трех человек, среди них - 13-летняя девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.Погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта стали бросать камни друг в друга.В ночь на 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба. Сообщалось, что в результате три гражданина Таджикистана погибли и 31 получил ранения, киргизская сторона сообщала об одном погибшем и 16 пострадавших. К вечеру стороны договорились о прекращении огня на границе с 17.00 мск и отводе сил на места прежней дислокации.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
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Обстановка рядом с местом противостояния на киргизско-таджикской границе
Кадры близ места противостояния на киргизско-таджикистанской границе.
2021-04-29T21:00
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РИА Новости
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РИА Новости
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире
БИШКЕК, 29 апр - РИА Новости.
Число погибших граждан Киргизии
в конфликте на границе с Таджикистаном
возросло до трех человек, среди них - 13-летняя девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.
"На 23.30 (20.30 мск - ред.) всего количество пострадавших в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе достигло 51 человека. Всего зарегистрировано три летальных случая: два случая в Баткенской областной больнице, один летальный случай в Лейлекском районе Баткенской области - девочка 2008 года рождения скончалась по дороге в больницу", - заявил представитель минздрава.
Погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта стали бросать камни друг в друга.
В ночь на 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба. Сообщалось, что в результате три гражданина Таджикистана погибли и 31 получил ранения, киргизская сторона сообщала об одном погибшем и 16 пострадавших. К вечеру стороны договорились о прекращении огня на границе с 17.00 мск и отводе сил на места прежней дислокации.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.