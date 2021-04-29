https://ria.ru/20210429/kirgiziya-1730576451.html

В Киргизии опровергли сообщения о захвате сел таджикскими войсками

В Киргизии опровергли сообщения о захвате сел таджикскими войсками

Совбез Киргизии на фоне конфликта на границе с Таджикистаном призвал граждан не доверять непроверенной информации и не вестись на провокации, соответствующее... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T20:09

2021-04-29T20:09

2021-04-29T20:09

ситуация на границе киргизии и таджикистана

садыр жапаров

одкб

душанбе

таджикистан

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 29 апр - РИА Новости. Совбез Киргизии на фоне конфликта на границе с Таджикистаном призвал граждан не доверять непроверенной информации и не вестись на провокации, соответствующее заявление распространила пресс-служба президента страны Садыра Жапарова.Согласно данным Совбеза, в социальных сетях начала распространяться информация о захвате киргизских сел таджикистанцами."Данная информация является ложной и носит открыто провокационный характер. На данный момент на уровне министерств иностранных дел двух стран достигнута договоренность о полном прекращении огня с 20:00 часов (17.00 мск, - ред.) и отвода военных сил на места прежней дислокации. В этой связи еще раз призываем граждан не доверять непроверенной информации и не распространять недостоверные сведения", - говорится в заявлении.Как сообщается, что в рамках участия в заседании Комитета секретарей советов безопасности государств — членов ОДКБ в Душанбе была проведена дополнительная встреча секретаря Совета безопасности Киргизии Рыскельди Мусаева и секретаря совета безопасности Таджикистана Насрулло Махмутзода, на которой "были обсуждены меры по урегулированию приграничных вопросов".Двадцать восьмого апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о конфликте на баткенском участке границы. Тогда представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи, представители киргизской стороны начали спиливать столб, а после с обеих сторон начали бросать камни. В ночь 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба. В результате три гражданина Таджикистана погибли и 31 получил ранения, киргизская сторона сообщила об одном погибшем и 46 пострадавших. К вечеру стороны договорились о прекращении огня на границе с 17.00 мск и отводе сил на места прежней дислокации.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html

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Обстановка рядом с местом противостояния на киргизско-таджикской границе Кадры близ места противостояния на киргизско-таджикистанской границе. 2021-04-29T20:09 true PT0M22S

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, садыр жапаров, одкб, душанбе, таджикистан, киргизия, в мире