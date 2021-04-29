Киргизия не претендует на чужие территории, заявил глава МИД
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел стран Содружества Независимых Государств в широком составе
БИШКЕК, 29 апр - РИА Новости. Киргизия не претендует на чужие территории, но и своими делиться не намерена, заявил глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев на переговорах со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.
"Кыргызская сторона не претендует на чужие территории и своей землей ни с кем делиться не намерена", - приводит его словам пресс-служба МИД.
Отмечается, что в данном контексте министр особо акцентировал, что "все пограничные и хозяйственные вопросы должны решаться за столом переговоров с участием высоких представителей в рамках правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы".
Двадцать восьмого апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о конфликте на баткенском участке границы. Тогда представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи, представители киргизской стороны начали спиливать столб, а после с обеих сторон начали бросать камни. В ночь 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба. В результате три гражданина Таджикистана погибли и 31 получил ранения, киргизская сторона сообщала об одном погибшем и 16 пострадавших. К вечеру стороны договорились о прекращении огня на границе с 17.00 мск и отводе сил на места прежней дислокации.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.