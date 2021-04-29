https://ria.ru/20210429/kirgiziya-1730566345.html

Киргизия не претендует на чужие территории, заявил глава МИД

Киргизия не претендует на чужие территории, заявил глава МИД

Киргизия не претендует на чужие территории, но и своими делиться не намерена, заявил глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев на переговорах со своим таджикским... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T19:06

2021-04-29T19:06

2021-04-29T19:06

ситуация на границе киргизии и таджикистана

руслан казакбаев

таджикистан

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603958594_0:0:2849:1604_1920x0_80_0_0_6b37c58c1e2986f2d82ccc254015e170.jpg

БИШКЕК, 29 апр - РИА Новости. Киргизия не претендует на чужие территории, но и своими делиться не намерена, заявил глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев на переговорах со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином."Кыргызская сторона не претендует на чужие территории и своей землей ни с кем делиться не намерена", - приводит его словам пресс-служба МИД.Отмечается, что в данном контексте министр особо акцентировал, что "все пограничные и хозяйственные вопросы должны решаться за столом переговоров с участием высоких представителей в рамках правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы".Двадцать восьмого апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о конфликте на баткенском участке границы. Тогда представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи, представители киргизской стороны начали спиливать столб, а после с обеих сторон начали бросать камни. В ночь 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба. В результате три гражданина Таджикистана погибли и 31 получил ранения, киргизская сторона сообщала об одном погибшем и 16 пострадавших. К вечеру стороны договорились о прекращении огня на границе с 17.00 мск и отводе сил на места прежней дислокации.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html

таджикистан

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обстановка рядом с местом противостояния на киргизско-таджикской границе Кадры близ места противостояния на киргизско-таджикистанской границе. 2021-04-29T19:06 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на границе киргизии и таджикистана, руслан казакбаев, таджикистан, киргизия, в мире