Киргизия усилила военное присутствие на границе с Таджикистаном
17:52 29.04.2021 (обновлено: 18:35 29.04.2021)
© Фото : пресс-служба полпредства правительства в Баткенской областиКыргызские военнослужащие в зоне конфликта
© Фото : пресс-служба полпредства правительства в Баткенской области
БИШКЕК, 29 апр - РИА Новости. Киргизия усиливает военное присутствие на границе с Таджикистаном, противостояние продолжается, в том числе с применением оружия, заявили РИА Новости в четверг в пресс-центре пограничной службы республики.
"Кыргызская сторона усиливает военное присутствие на кыргызско-таджикской государственной границе", - заявил представитель пресс-службы.
Также, как заявили в погранведомстве, местность "Головной водораздел", расположенная в Баткенском районе Баткенской области и где начался конфликт, находится под полным контролем киргизской стороны.
Погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта стали бросать камни друг в друга.
В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, киргизская сторона сообщала о 31 пострадавшем и одном погибшем. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.